Ограничения не сняли: в ярославском аэропорту отменили популярный авиарейс

В ярославском аэропорту отменили авиарейс Источник: Елена Вахрушева / 76.RU











В аэропорту «Золотое кольцо» под Ярославлем отменили авиарейс. Самолет из Туношны не улетел в Петербург 21 мая. Об этом 76.RU сообщили в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов в аэропорту Туношна продолжают действовать временные ограничения. В настоящее время аэропорт не принимает и не отправляет воздушные судна. 21 мая рейс Санкт-Петербург-Ярославль-Санкт-Петербург был отменен. В настоящее время задержек по вылету и прилету в аэропорту нет», — пояснили в Министерстве.

О временных ограничениях на полеты в аэропорту «Золотое кольцо» сообщил представитель Росавиации 21 мая. Тогда же аналогичные меры были приняты в аэропорту «Сокеркино» в Костроме.