НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+14°C

Сейчас в Ярославле
Погода+14°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +14

0 м/c,

штиль.

 756мм 67%
Подробнее
0 Пробки
USD 79,71
EUR 90,52
Изменят облик стадиона
Новая скульптура в центре
Телекуб на площади
Когда заменят трамвайные пути
Отдали участок под застройку
Зарплаты ректоров вузов
Программа Дня города
Дороги и транспорт Подробности Ограничения не сняли: в ярославском аэропорту отменили популярный авиарейс

Ограничения не сняли: в ярославском аэропорту отменили популярный авиарейс

Самолет из Туношны не вылетел в Северную столицу

3 319
1 комментарий
В ярославском аэропорту отменили авиарейс | Источник: Елена Вахрушева / 76.RUВ ярославском аэропорту отменили авиарейс | Источник: Елена Вахрушева / 76.RU

В ярославском аэропорту отменили авиарейс

Источник:

Елена Вахрушева / 76.RU

В аэропорту «Золотое кольцо» под Ярославлем отменили авиарейс. Самолет из Туношны не улетел в Петербург 21 мая. Об этом 76.RU сообщили в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов в аэропорту Туношна продолжают действовать временные ограничения. В настоящее время аэропорт не принимает и не отправляет воздушные судна. 21 мая рейс Санкт-Петербург-Ярославль-Санкт-Петербург был отменен. В настоящее время задержек по вылету и прилету в аэропорту нет», — пояснили в Министерстве.

О временных ограничениях на полеты в аэропорту «Золотое кольцо» сообщил представитель Росавиации 21 мая. Тогда же аналогичные меры были приняты в аэропорту «Сокеркино» в Костроме.

В Росавиации рассказали, что ограничения ввели для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Тем временем Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку из-за задержки рейса в аэропорту «Сокеркино».

ПО ТЕМЕ
Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Аэропорт Туношна Авиарейс
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
22 мая, 14:59
"в Северную столицу" - пошлятина какая-то из прошлого века
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Голодаем либо доедаем за детьми. 10 привычек, которые не дают нам похудеть
Марина Иванова
Мнение
Пять древних городов за неделю. Турист проехал на авто старую Европу — его история
Полина Перепелица
Заместитель главного редактора 72.RU
Мнение
«Магазин связывал поколения»: арт-директор Textil высказалась о продаже «Лабаза» в Ярославле
Юлия Кривцова
Создательница проекта Textil
Мнение
За сдачу квартиры в аренду можно сесть? Адвокат объясняет, как устроен закон
Денис Ружников
Юрист
Мнение
«На улице моют посуду, и кто знает, какой водой»: фотограф поделился впечатлениями о поездке во Вьетнам
Владислав Грозный
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Добавить объявление