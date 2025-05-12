«Ноги колесом, бешеные цены и тысяча падений». Инструктор развеяла мифы о конном спорте

Инструктор по конному спорту рассказал о популярных мифах Источник: Лина Гордеева / NGS22.RU

У тех, кто мечтает о конном спорте для себя или ребенка, есть опасения: «Не разоримся ли мы на этом увлечении?», «Это жестокое обращение с животным», «Как обойтись без травм?» Эти страхи вполне понятны, но, к счастью, реальность часто оказывается гораздо более оптимистичной. Инструктор по конному спорту Лина Гордеева развеяла в разговоре с корреспондентом NGS22.RU популярные мифы о верховой езде и лошадях.

Далее — рассказ от первого лица.

Ноги колесом

Один из самых живучих мифов гласит, что верховая езда искривляет ноги. Это совершенно не соответствует действительности. Конный спорт, подобно плаванию, задействует все группы мышц, но не оказывает влияния на формирование костей. Напротив, у всадников обычно стройные и подтянутые ноги. Более того, увлечение конным спортом часто отражается и на повседневном стиле: конники не боятся носить зауженные брюки, легинсы и сапоги в ковбойском стиле — они становятся привычной частью гардероба.

Не спят стоя

Другое распространенное заблуждение — лошади спят стоя. В действительности они предпочитают спать лежа, иногда даже раскинувшись во всю длину. Стоя лошади могут лишь дремать. А некоторые особи, как и люди, не прочь похрапеть во сне.

Стоя лошади могут лишь дремать Источник: Лина Гордеева / NGS22.RU

Бабочка в руке

Многие привыкли думать о лошадях как о крепких, сильных, почти неуязвимых созданиях. Но правда в том, что это животные с довольно нежным ртом и очень чувствительной нервной системой.

Именно поэтому так важно быть деликатным в общении с ними. Например, нельзя резко дергать за повод.

Я всегда говорю ученикам, что нужно работать рукой мягко и плавно, представляя, что в ладони у тебя хрупкая бабочка, которую ни в коем случае нельзя раздавить. Только так можно установить настоящий контакт с лошадью и добиться взаимопонимания.

Но-но, мой скакун

Еще один миф — лошадь можно остановить только с помощью «пр-р-р», а заставить идти вперед — со звуковым сопровождением «но-но». В действительности основное управление осуществляется телом всадника: руками, ногами и корпусом. Например, в профессиональном спорте остановка достигается наклоном корпуса назад и одновременным зажатием лошади ногами. А вперед лошадь идет с помощью шенкеля. Спортсмен должен будто зажать лошадь ногами, внутренней их частью, до колена.

Ученикам я часто советовала представить тюбик зубной пасты и мысленно выдавливать его ногами. Одновременно повод должен быть расслаблен. Важно отметить, что лошади хорошо понимают другие команды. Например, слово «прими», часто используемое при чистке в стойле, заставляет животное отойти в сторону.

Основное управление лошадью осуществляется телом всадника Источник: Лина Гордеева / NGS22.RU

Хлыст — не наказание

Вопреки распространенному мнению, хлыст не служит наказанием. Это инструмент для подсказки, а не для причинения боли. Учитывая, что вес лошади может достигать 600 кг, сигналы тела всадника могут быть недостаточно заметны. Хлыст помогает показать лошади, как правильно выполнить упражнение. Он используется не постоянно, а в сочетании с другими командами, например с работой ноги. Иногда достаточно легкого касания по плечу, если лошадь не реагирует на повод.

Лошадь всегда лягается

К счастью, нет. Но безопасность рядом с лошадьми превыше всего. Ведь даже самая спокойная лошадь может испугаться. Поэтому, проходя мимо, лучше сделать небольшой крюк, чем тесниться у задних ног. Особенно важно следить за детьми и не допускать, чтобы они подходили к лошади сзади или трогали ее хвост. Секрет прост: лучше стоять сбоку. Так она вас видит, ведь у лошадей зрение устроено так, чтобы замечать опасность по сторонам. Обученная лошадь не ударит человека просто так.

Команды незаметны

Часто можно услышать: «Ты просто катаешься». Это далеко от истины. Во время тренировки всадник взаимодействует с лошадью всю тренировку. Он не просто ждет, пока она перепрыгнет препятствие или выполнит элемент, а активно руководит ею, задавая угол и направление движения.

Контроль над лошадью осуществляется постоянно, хотя эти команды могут быть незаметны для новичков. Успех зависит от умения всадника правильно донести свои намерения до лошади. В конном спорте нет необучаемых лошадей, всё дело в правильном подходе и правильной команде.

Спорт избранных

Многие считают, что конный спорт — увлечение для избранных, доступное лишь состоятельным людям, и занятия стоят бешеных денег. Однако уроки верховой езды вполне сопоставимы по стоимости с другими спортивными тренировками.

Конечно, существуют элитные конные клубы с высокими ценами, но есть и более доступные варианты. Не стоит забывать, что обучение верховой езде — это процесс, требующий времени и усилий. Не стоит ожидать мгновенных результатов. Потребуются терпение, упорство и готовность к физической нагрузке. Главное — не бояться трудностей и двигаться к цели. Учиться верховой езде можно всю жизнь, совершенствуя навыки в разных направлениях.

Учиться верховой езде можно всю жизнь Источник: Лина Гордеева / NGS22.RU

Конный спорт может быть без падений

Увы, не может. От разных людей сыплются банальные вопросы: «Падала?», «Страшно было?», «А можно не падать?» Конечно, падала. Падения — часть этого спорта, и без них не получится. За годы тренировок их было не счесть, наверное, больше тысячи. И знаете, иногда бывает, что с велосипеда падать куда больнее. А бывают внезапные падения, причем довольно неожиданные, когда лошадь запнулась на ровном месте и ты летишь вместе с ней. При падении важно не отпускать повод, тогда лошадь остановится и удар будет минимальным. Конечно, конный спорт, особенно троеборье, не обходится без трагических моментов. В отличие от конкура, где препятствия легко разрушаются при задевании, в троеборье они часто статичны и не прощают ошибок. Это делает этот вид спорта невероятно опасным.

Страх перед прыжком есть всегда. Инстинкт самосохранения шепчет: «Зачем тебе это?» Я занималась конным спортом с 13 до 20 лет, а потом, с 27 до 33, тренировала других. Жалею ли я об этом? Ни капли. Да, травмированный копчик иногда напоминает о себе. Но это был бесценный опыт, который многому меня научил.