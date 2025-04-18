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Спорт Конец сезона: ярославские хоккеисты вылетели из плей-офф

Конец сезона: ярославские хоккеисты вылетели из плей-офф

Команда проиграла со счетом 2:1

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5 комментариев
«Локо» проиграло СКА-1946 в плей-офф | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU«Локо» проиграло СКА-1946 в плей-офф | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

«Локо» проиграло СКА-1946 в плей-офф

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

18 апреля ярославская молодежка «Локо» вылетела из плей-офф после поражения в серии со счетом 0:3 питерскому СКА-1946. Игра для железнодорожников (6+) завершилась со счетом 1:2.

«Мастерства не хватила. Командах у нас была хорошая, сплоченный коллектив. Все ребята бились, все ложились под шайбы, старались. Возможно, у них по опыту игроки были постарше. В молодежной лиге это решает», — рассказал после игры капитан «Локо» Леонид Зилев корреспонденту 76.RU.

Третий в серии со СКА-1946 и последний в сезоне матч (6+) прошел на ярославском льду. «Локо» проиграл со счетом 1:2. Команда закончила борьбу за Кубок Харламова в 1/4 плей-офф. Выпускник МХЛ и экс-капитан молодежки Дмитрий Ябелов пришел поддержать ребят, а также провел игру в качестве спортивного комментатора.

«Не хватило хладнокровия и опыта, я думаю. Почему не получается победить СКА? Тяжелый вопрос. Я не играл, я только смотрел, наблюдал со стороны. Лидеров не хватает», — сообщил Дмитрий Ябелов в разговоре с 76.RU.

Дмитрий возглавлял «Локо» в сезоне 23/24. Тогда молодежка уступила питерской команде в финале, оставшись в шаге от Кубка Харламова. Дмитрий рассказал, что подобные поражения каждый переживает по-своему.

«Сейчас у ребят будет пауза, они будут об этом потихоньку забывать. В любом случае надо идти дальше. У них жизнь не заканчивается, в хоккей, им еще играть и играть», — подвел итог в разговоре с 76.RU Дмитрий Ябелов.

Ярославский «Локо» победил в 1/8 плей-офф московское «Динамо» со счетом в серии 3:2. Два матча со СКА-1946 в 1/4 прошли на питерском льду. Первая игра (6+) для ярославцев завершилась счетом 0:2, вторая (6+) — 4:5. Теперь молодежка уходит на паузу до следующего сезона.

Ранее мы рассказали, у кого из нападающих «Локомотива» закончатся контракты в 2025 году.

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Комментарии
5
Гость
3 часа
теперь не усну😂 остались только победы по ТВ ☝️
Гость
3 часа
Платить надо больше! Киркоров показал Пасхальный кулич купленный им за СТО ТЫСЯЧ это стабильная россия детка 🕯️
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