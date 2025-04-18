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Спорт Конец игры? Стало известно, кто из ярославских хоккеистов может покинуть «Локомотив» в этом сезоне

Конец игры? Стало известно, кто из ярославских хоккеистов может покинуть «Локомотив» в этом сезоне

У нескольких игроков заканчиваются контракты

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5 комментариев
Назвали хоккеистов, у которых кончится контракт в 2025 году | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Полина Авдошина / Городские медиаНазвали хоккеистов, у которых кончится контракт в 2025 году | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Полина Авдошина / Городские медиа

Назвали хоккеистов, у которых кончится контракт в 2025 году

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU, Полина Авдошина / Городские медиа

Плей-офф сезона-24/25 в самом разгаре. Ярославский «Локомотив» уже вышел в четвертьфинал и играет с омским «Авангардом». Как показывает сезон, железнодорожников любят и в других городах, не исключено, что уже в следующем сезоне некоторые из них будут выступать за другие клубы страны и за ее пределами. Почему? У многих спортсменов подходят к концу контракты.

Согласно информации «Локомотива», у многих игроков контракты закончатся 31 мая 2025 года. Рассказываем, кто из нападающих может выйти из состава команды уже в конце весны.

Максим Березкин

Нападающий может покинуть «Локомотив» после окончания контракта | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНападающий может покинуть «Локомотив» после окончания контракта | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Нападающий может покинуть «Локомотив» после окончания контракта

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

23-летний Максим Березкин — любимчик многих ярославских болельщиков. Он дебютировал в «Локомотиве» в 2020 году, играл за молодежку «Локо». В сезоне-18/19 стал обладателем Кубка Харламова. В сезоне-22/23 он провел девять матчей Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) в резервном клубе Ярославля, пермском «Молоте».

В Ярославль ему пришлось вернуться из-за травмы другого хоккеиста, в команду нужен был нападающий. Молодой хоккеист смог показать себя и набрал 26 очков в 52 матчах. В сезоне-23/24 эксперты называли нападающего стабильным игроком по показателям.

Степан Никулин

Степан Никулин становился лучшим бомбардиром на молодежном уровне | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСтепан Никулин становился лучшим бомбардиром на молодежном уровне | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Степан Никулин становился лучшим бомбардиром на молодежном уровне

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

24-летний Степан Никулин родился в Ярославле, играл за главную местную молодежку «Локо» и даже стал лучшим бомбардиром в чемпионате-20/21. Дебютировал в «Локомотиве» в 2021 году, тогда первая ярославская команда еще была под руководством тренера Андрея Скабелки.

После смены тренерского штаба он был отправлен в пермский «Молот» и провел там 46 матчей. Полноценный сезон за «Локомотив» был в 2022–2023 году.

Рихард Паник

Рихард Паник родился в Словакии | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUРихард Паник родился в Словакии | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Рихард Паник родился в Словакии

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Словацкий хоккеист подписал контракт с «Локомотивом» в декабре 2024 года. В регулярном чемпионате-24/25 сыграл в 29 матчах. Рихард заработал 12 очков, из которых 6 шайб и столько же передач. Нападающему 34 года.

Крупные клубы, в которых играл Рихард Паник до перехода в «Локомотив»: «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Торонто Мейпл Лифс», «Чикаго Блэкхокс», «Аризона Койотис», «Вашингтон Кэпиталз», «Детройт Ред Уингз» и другие.

Александр Радулов

Александр Радулов за свою буйную игру получил прозвище Тасманский Дьявол | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUАлександр Радулов за свою буйную игру получил прозвище Тасманский Дьявол | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Александр Радулов за свою буйную игру получил прозвище Тасманский Дьявол

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Самое неожиданное подписание лета 2024 года, бесспорно, было у «Локомотива». 38-летний Александр Радулов пришел в ярославский клуб перед стартом сезона-24/25.

Напомним, он начинал свою карьеру в Ярославле. За годы в хоккее нападающий сыграл в клубах «Салават Юлаев» из Уфы, московском ЦСКА и казанском «Ак Барсе». Кроме того, у него есть опыт игры за американские клубы.

Александр Радулов входит в число самых высокооплачиваемых ярославских хоккеистов. По данным на июль 2024 года, его зарплата за сезон составляла 70 миллионов рублей.

Даниил Бут

Даниил&nbsp;— молодой и перспективный нападающий | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUДаниил&nbsp;— молодой и перспективный нападающий | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Даниил — молодой и перспективный нападающий

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

20-летний нападающий проводит второй сезон за «Локомотив». Даниил Бут является воспитанником ярославской команды. В 2023 году он был выбран в 1-м раунде американском клубом «Аризона Койотис» под общим 10-м номером на драфте НХЛ.

Бут дебютировал в КХЛ в домашнем матче «Локомотива» против минского «Динамо» (6+) 15 октября 2022 года. Хоккеист является бронзовым призером чемпионата МХЛ в 2023 году и серебряным в 2024-м.

Байрон Фрэз

Байрон Фрэз&nbsp;— канадский хоккеист | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUБайрон Фрэз&nbsp;— канадский хоккеист | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Байрон Фрэз — канадский хоккеист

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

34-летний канадец Байрон Фрэз перебрался в КХЛ из команды Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс». Провел в регулярном чемпионате-24/25 61 игру и заработал 33 очка, из которых 17 шайб и 16 передач.

До перехода в ярославский клуб Байрон Фрэз играл в «Торонто Мейпл Лифс», «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Сиракьюс Кранч», «Монреаль Канадиенс», «Лаваль Рокет», «Стоктон Хит», «Калгари Флэймз», «Стоктон Хит», «Вегас Голден Найтс».

Денис Алексеев

Денис Алексеев играет за «Локомотив» с 2017 года | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUДенис Алексеев играет за «Локомотив» с 2017 года | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Денис Алексеев играет за «Локомотив» с 2017 года

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

27-летний нападающий Денис Алексеев из Белгородской области дебютировал в «Локомотиве» в сезоне-17/18.

Отметим, что Денис Алексеев начинал в ярославской молодежке, после чего продолжил игровую карьеру во Всероссийской хоккейной лиге в команде «Рязань» с 2016 по 2017 год. Кроме того, он играл в «Адмирале» из Владивостока.

Ранее стало известно, насколько в клубе поднимут зарплаты железнодорожникам. Мы также публиковали список хоккеистов «Локомотива», по которым сохнут ярославские болельщицы.

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Варвара КиселёваВарвара Киселёва
Варвара Киселёва
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Комментарии
5
Гость
7 часов
То, что заканчиваются контракты, не факт, что их не продлят.
Гость
7 часов
Сплетница Варвара
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