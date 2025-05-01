Хоккеиста унесли со льда на носилках во время матча «Локомотива». Видео

Хоккеисту сильно досталось Источник: Антон Селивёрстов / UFA1.RU











1 мая форвард уфимского «Салавата Юлаева» Пётр Хохряков получил травму во время матча с ярославским «Локомотивом» (6+). Третий матч полуфинала Кубка Гагарина прошел в Уфе.

Как сообщают наши коллеги из UFA1.RU, защитник Никита Черепанов применил жёсткий приём против Петра Хохрякова из «Салавата Юлаева», после чего тот упал на лёд и не смог встать. Вскоре появилась бригада медиков — Петра забрали врачи. На лёд он пока не вернётся.

После столкновения был удален ярославский спортсмен Источник: КХЛ, матч «Салават Юлаев» — «Локомотив» (6+), 1 мая 2025 года

Судьи, оценив поведение Черепанов, выписали ему штраф по формуле «5+20»: 5 минут его команда будет играть в меньшинстве, а потом ещё 20. Правда, во втором случае у тренера есть право заменить Черепанова другим игроком.

Когда Хохрякова уносили со льда, трибуны кричали: «Петя! Петя! Петя!».

Момент столкновения двух хоккеистов Источник: КХЛ, матч «Салават Юлаев» — «Локомотив» (6+), 1 мая 2025 года