Хоккеиста унесли со льда на носилках во время матча «Локомотива». Видео

1 мая форвард уфимского «Салавата Юлаева» Пётр Хохряков получил травму во время матча с ярославским «Локомотивом» (6+). Третий матч полуфинала Кубка Гагарина прошел в Уфе.
Как сообщают наши коллеги из UFA1.RU, защитник Никита Черепанов применил жёсткий приём против Петра Хохрякова из «Салавата Юлаева», после чего тот упал на лёд и не смог встать. Вскоре появилась бригада медиков — Петра забрали врачи. На лёд он пока не вернётся.
Судьи, оценив поведение Черепанов, выписали ему штраф по формуле «5+20»: 5 минут его команда будет играть в меньшинстве, а потом ещё 20. Правда, во втором случае у тренера есть право заменить Черепанова другим игроком.
Когда Хохрякова уносили со льда, трибуны кричали: «Петя! Петя! Петя!».
Этот матч выиграла ярославская команда со счетом 2:4, общий счет в серии 2:1 в пользу ярославцев.