Кепка за полмиллиона: какой мерч с символикой «Локомотива» продают ярославцы

На Авито ярославцы могут купить вещи с логотипом «Локомотива» Источник: Avito.ru











За играми хоккейной команды «Локомотив» следят многие ярославцы. Кто-то смотрит трансляции по телевизору или на интернет-платформах, некоторые следят за состязаниями в спортивных барах, а кто-то болеет за любимую команду прямо на «Арене-2000». Билеты на домашние матчи, к слову, сметают за час с начала продажи на сайте хоккейного клуба.

Узнать болельщика «Локомотива» можно издалека — на нем обязательно будет кепка, шарф или значок с логотипом любимой команды. Такую спортивную атрибутику можно найти не только в торговых точках «Арены-2000», но и на сайтах с объявлениями. Мы посмотрели, какой мерч предлагают на «Авито».

Кепка с логотипом «Локомотива»

Открывает подборку кепка ХК «Локомотив». Наверное, у каждого преданного фаната есть подобный головной убор. Но если вы пока не в их числе, можете приобрести себе этот хоккейный атрибут за 1 147 рублей. На передней стороне кепки вышит логотип команды, сзади есть регулируемый ремешок.

На Авито продают кепку с логотипом «Локомотива» Источник: Avito.ru











А на зиму фанаты могут выбрать вариант потеплее — шапку с помпоном в цветах хоккейной команды и с нашивкой в виде логотипа. Такой головной убор обойдется болельщикам в 700 рублей.

На зимнее время можно купить шапку с логотипом «железнодорожников» Источник: Avito.ru











На «Авито» есть головные уборы, представляющие особую ценность. Если вы хотите заполучить уникальную вещь и при этом выразить свою любовь к команде, можно присмотреться, например, к кепке с автографами ХК «Локомотив» сезона 2011–2012 годов. В объявлении указана цена 500 тысяч рублей.

Кепка с автографами подойдет настоящему ценителю уникальных вещей Источник: Avito.ru











«Продам памятную вещь. Кепка расписана 18.08.2011г. Цена обсуждаема с реальным покупателем», — указал продавец в описании объявления.

Вязаная игрушка

Талисман хоккейного клуба «Локомотив» — медведь Мишка. На «Авито» можно найти игрушки в виде маскота, сделанные руками преданных фанатов. На игрушку надевают свитер, выполненный в фирменных цветах команды — красном, синем и белом. Купить медвежонка можно за 1500-2000 рублей.

Хоккейная форма

Если шапки и кепки вам мало, можете присмотреться к джерси игрока «Локомотива» с номером 60, под которым играл Артем Анисимов — нападающий команды, завершивший свою карьеру в 2024 году.

Спортивная форма выполнена в фирменных цветах клуба с логотипом на груди. В объявлении представлен домашний вид формы игроков сезона 2022–2023 года. Автор утверждает, что на товаре собраны автографы большинства игроков того состава. Купить джерси можно на «Авито» за 10 тысяч рублей.

Купили бы себе в коллекцию джерси с автографом любимого игрока? Источник: Avito.ru











Самые преданные фанаты могут найти для себя майку с автографами хоккеистов прежнего состава. Продавец выставил цену в 999 тысяч рублей.

«Майка с автографами старого состава ХК Локомотив ~2009 год», — указано в описании объявления.

Есть объявления о продаже памятных вещей Источник: Avito.ru











Шайбы, постеры, значки и наклейки

На сайте выложено объявление о продаже шайбы с автографом Игоря Никитина — главного тренера команды. Хоккейный атрибут можно купить за 750 рублей.

Судя по объявлению, на шайбе оставил автограф главный тренер команды Источник: Avito.ru











Отдельную категорию хоккейной атрибутики представляют плакаты с портретами игроков и коллекционные карточки. Например, этот продавец предлагает пять постеров с изображением и автографами хоккеистов. Набор обойдется в 3000 рублей.

«Продаю плакаты с автографами хоккеистов из личной коллекции, так как срочно нужны деньги», — продавец так описал свой товар.

Такие плакаты можно повесить дома над кроватью Источник: Avito.ru











Если истинный болельщик считает, что шарфа, шапки и футболки с символикой любимой команды мало, он может дополнить свой фанатский лук значками в виде логотипа, маскота «Локомотива» или с портретом игрока. Так, у этого продавца есть целая коллекция подобных значков — штука будет стоить 1000 рублей.

По значку сразу будет понятно, за какую команду вы болеете Источник: Avito.ru











На «Авито» можно найти собранные коллекции игры «Наклей-ка». Это такие журналы, куда нужно вклеивать стикеры с изображением хоккеистов, логотипов соперников и другой спортивной атрибутикой. Наклейки нужно было покупать отдельно и собирать коллекцию. На сайте объявлений есть полностью собранные журналы. Например, альбом с наклейкaми сезона 2011–2012 годов обойдется в 8000 рублей.

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Редакция 76.RU с большим интересом следит за игрой ярославского «Локомотива» в плей-офф. В нашем телеграм-канале мы публикуем яркие моменты матчей, ведем текстовую трансляцию и обсуждаем с читателями ход и итоги игр.