Очередь в 20 тысяч человек: перед матчем «Локомотива» ярославцы «уронили» сайт бронирования билетов

Ярославские болельщики пытались купить билеты на матч Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











22 апреля открылась продажа на седьмой матч (6+) в серии между «Локомотивом» и «Авангардом». 10-тысячная очередь на сайте «Локомотива» уже стала привычной, а в первые минуты продажи сайт и вовсе упал.

«Сайт вообще не открывается. Пытаюсь зайти с компьютера и телефона. Сначала просто долго загружается, а потом появляется окно с ошибкой. Очень жаль, что даже в очередь не могу встать. Неужели нужно ногами идти в Арену», — сообщила читательница 76.RU Ксения.

Нам удалось встать в очередь Источник: сайт ХК «Локомотив»











Мы, как и в прошлый раз, решили встать в очередь. Начать покупку удалось только через час, но мест осталось не так много. Самый дешевый билет стоил 1200 рублей, самый дорогой — 4000.

Осталось около 30 мест Источник: сайт ХК «Локомотив»











«Главная интрига, за сколько минут в этот раз билеты уйдут. На прошлую игру 45 минут потребовалось», — болельщики начали гадать и спорить в комментариях телеграм-канала «Локомотива».

Билеты все-таки разобрали, на это потребовалось чуть меньше часа. Но ярославцы не сдаются и ждут своего шанса.

«Обновляйте, ждите и может купите, места иногда появляются», — пишет подписчик «Локомотива» Даня.