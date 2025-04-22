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Спорт Очередь в 20 тысяч человек: перед матчем «Локомотива» ярославцы «уронили» сайт бронирования билетов

Очередь в 20 тысяч человек: перед матчем «Локомотива» ярославцы «уронили» сайт бронирования билетов

Открылась продажа на седьмой матч с «Авангардом»

796
6 комментариев
Ярославские болельщики пытались купить билеты на матч | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЯрославские болельщики пытались купить билеты на матч | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославские болельщики пытались купить билеты на матч

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

22 апреля открылась продажа на седьмой матч (6+) в серии между «Локомотивом» и «Авангардом». 10-тысячная очередь на сайте «Локомотива» уже стала привычной, а в первые минуты продажи сайт и вовсе упал.

«Сайт вообще не открывается. Пытаюсь зайти с компьютера и телефона. Сначала просто долго загружается, а потом появляется окно с ошибкой. Очень жаль, что даже в очередь не могу встать. Неужели нужно ногами идти в Арену», — сообщила читательница 76.RU Ксения.

Нам удалось встать в очередь | Источник: сайт ХК «Локомотив»Нам удалось встать в очередь | Источник: сайт ХК «Локомотив»

Нам удалось встать в очередь

Источник:

сайт ХК «Локомотив»

Мы, как и в прошлый раз, решили встать в очередь. Начать покупку удалось только через час, но мест осталось не так много. Самый дешевый билет стоил 1200 рублей, самый дорогой — 4000.

Осталось около 30 мест | Источник: сайт ХК «Локомотив»Осталось около 30 мест | Источник: сайт ХК «Локомотив»

Осталось около 30 мест

Источник:

сайт ХК «Локомотив»

«Главная интрига, за сколько минут в этот раз билеты уйдут. На прошлую игру 45 минут потребовалось», — болельщики начали гадать и спорить в комментариях телеграм-канала «Локомотива».

Билеты все-таки разобрали, на это потребовалось чуть меньше часа. Но ярославцы не сдаются и ждут своего шанса.

«Обновляйте, ждите и может купите, места иногда появляются», — пишет подписчик «Локомотива» Даня.

Очередь не уменьшается, а лишь растет | Источник: сайт ХК «Локомотив»Очередь не уменьшается, а лишь растет | Источник: сайт ХК «Локомотив»
Билеты приходят на почту в течение часа | Источник: сайт ХК «Локомотив»Билеты приходят на почту в течение часа | Источник: сайт ХК «Локомотив»
Некоторым болельщикам может не хватить билетов | Источник: сайт ХК «Локомотив»Некоторым болельщикам может не хватить билетов | Источник: сайт ХК «Локомотив»

Как же произошло так, что «Локомотив» возвращается на домашний лед? Читайте о поражении ярославской команды в нашем материале и о том, что сказал на пресс-конференции главный тренер Игорь Никитин.

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Варвара Киселёва
корреспондент
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Комментарии
6
Гость
1 час
Вот поэтому и играют 7 матчей, прибыль рулит. 9000 билетов+ продажи атрибутики+ выручка кафеиресторан. Супер!
Гость
53 минуты
нищеброды ходят посмотреть как играю 12 миллионеров.
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