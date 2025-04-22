Очередь в 20 тысяч человек: перед матчем «Локомотива» ярославцы «уронили» сайт бронирования билетов

22 апреля открылась продажа на седьмой матч (6+) в серии между «Локомотивом» и «Авангардом». 10-тысячная очередь на сайте «Локомотива» уже стала привычной, а в первые минуты продажи сайт и вовсе упал.
«Сайт вообще не открывается. Пытаюсь зайти с компьютера и телефона. Сначала просто долго загружается, а потом появляется окно с ошибкой. Очень жаль, что даже в очередь не могу встать. Неужели нужно ногами идти в Арену», — сообщила читательница 76.RU Ксения.
Мы, как и в прошлый раз, решили встать в очередь. Начать покупку удалось только через час, но мест осталось не так много. Самый дешевый билет стоил 1200 рублей, самый дорогой — 4000.
«Главная интрига, за сколько минут в этот раз билеты уйдут. На прошлую игру 45 минут потребовалось», — болельщики начали гадать и спорить в комментариях телеграм-канала «Локомотива».
Билеты все-таки разобрали, на это потребовалось чуть меньше часа. Но ярославцы не сдаются и ждут своего шанса.
«Обновляйте, ждите и может купите, места иногда появляются», — пишет подписчик «Локомотива» Даня.
Как же произошло так, что «Локомотив» возвращается на домашний лед? Читайте о поражении ярославской команды в нашем материале и о том, что сказал на пресс-конференции главный тренер Игорь Никитин.