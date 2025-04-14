896-я шайба! Овечкин обновил собственный мировой рекорд: видео

Российский хоккеист Александр Овечкин обновил собственный мировой рекорд по количеству заброшенных шайб в регулярных сезонах НХЛ (Национальной хоккейной лиги). Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» забил гол в ворота «Коламбуса». Это была 896-я шайба Овечкина.
Совсем недавно, 6 апреля, спортсмен забил 895-ю шайбу в матче с «Нью-Йорк Айлендерс», побив «вечный» рекорд Уэйна Гретцки.
Матч прервали. Овечкина кинулись поздравлять игроки обеих команд, а также представители НХЛ и сам Уэйн Гретцки. Рекордную шайбу хоккеист посвятил своему отцу, которого не стало в феврале 2023 года. Он обратился с благодарностью к своим соотечественникам, фанатам, маме и жене.
Счет с Гретцки Овечкин сравнял во время игры против «Чикаго Блэкхоук». Мы рассказывали, как это было — и почему на протяжении многих лет никто не верил, что это возможно.
Первые серьезные обсуждения в российских СМИ о том, способен ли Александр Овечкин побить «вечный» рекорд Уэйна Гретцки, появились уже через несколько лет после начала его карьеры в НХЛ. Долгое время достижение Гретцки — 894 гола в регулярных чемпионатах — казалось недосягаемым. Даже когда Овечкин штамповал сезоны по 50+ шайб в конце 2000-х, мало кто осмеливался вслух предположить, что однажды он сравняется с результатом Великого, как еще называют канадцы, Уэйна Гретцки.
Одна из первых публикаций в российских СМИ, где говорилось об этом, появилась 7 апреля 2011 года в газете «Спорт-Экспресс» по случаю 300-й шайбы Овечкина, которую он забил в матче «Торонто» — «Вашингтон» (2:3 Б). Журналист издания Игорь Рабинер отмечал, что в более раннем, чем у Овечкина, возрасте 300 шайб забивали только пятеро — Гретцки, Лемье, Хаверчук, Босси и Айзерман.