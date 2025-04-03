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Спорт «Сезон считаю неудачным»: губернатор Нижегородской области сделал заявление после игры «Локомотива»

«Сезон считаю неудачным»: губернатор Нижегородской области сделал заявление после игры «Локомотива»

Ярославцы разгромили местное «Торпедо»

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9 комментариев
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сделал заявление после проигрыша «Торпедо» в игре с «Локомотивом» | Источник: glebnikitin_nn / T.meГубернатор Нижегородской области Глеб Никитин сделал заявление после проигрыша «Торпедо» в игре с «Локомотивом» | Источник: glebnikitin_nn / T.me

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сделал заявление после проигрыша «Торпедо» в игре с «Локомотивом»

Источник:

glebnikitin_nn / T.me

2 апреля ярославская команда «Локомотив» разгромила нижегородское «Торпедо» (6+) со счетом 2:1. Это была последняя игра в плей-офф для хоккейной команды из Нижнего Новгорода. Как сообщают наши коллеги из NN.RU, после матча расстроились не только местные болельщики, но и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Своими мыслями из-за проигрыша команды глава региона поделился в личном телеграм-канале.

«А что касается „Торпедо“, то спасибо команде за игру! Ребята старались и радовали болельщиков яркими играми! Одни только 7:1 против „Сочи“ (6+) или 10:1 против „Барыса“ (6+) чего стоят. Но сезон в целом считаю неудачным. Мы должны и будем ставить для себя гораздо более высокую планку», — написал Глеб Никитин.

Нижегородский губернатор добавил, что игра может стать последней на льду Дворца спорта «Нагорный» в Нижнем Новгороде и не исключил, что к следующему сезону будет достроена новая ледовая арена на местной Стрелке и матчи «Торпедо» перенесут туда.

Подробный разбор игры и комментарии главного тренера ярославского «Локомотива» мы публиковали в этом материале. «Локомотив» вышел в четвертьфинал первым. Ярославская команда завершила серию со счетом 4:0, став единственной с таким достижением. Впереди у железнодорожников второй раунд с восточной командой.

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Журналист
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Торпедо Локомотив Глеб Никитин Игра Хоккей Плей-офф КХЛ
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Комментарии
9
Гость
3 апреля, 11:06
Разгромили 2:1. Вы серьёзно?
Гость
3 апреля, 11:21
Торпедо надо игроков высококлассных. Тренер там хороший, часто команда показывает хорошую игру, но нехватка класса игроков дает о себе знать. Удачи Ларионову, наверное останется тренером в Торпедо.
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