«Сезон считаю неудачным»: губернатор Нижегородской области сделал заявление после игры «Локомотива»

2 апреля ярославская команда «Локомотив» разгромила нижегородское «Торпедо» (6+) со счетом 2:1. Это была последняя игра в плей-офф для хоккейной команды из Нижнего Новгорода. Как сообщают наши коллеги из NN.RU, после матча расстроились не только местные болельщики, но и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Своими мыслями из-за проигрыша команды глава региона поделился в личном телеграм-канале.
«А что касается „Торпедо“, то спасибо команде за игру! Ребята старались и радовали болельщиков яркими играми! Одни только 7:1 против „Сочи“ (6+) или 10:1 против „Барыса“ (6+) чего стоят. Но сезон в целом считаю неудачным. Мы должны и будем ставить для себя гораздо более высокую планку», — написал Глеб Никитин.
Нижегородский губернатор добавил, что игра может стать последней на льду Дворца спорта «Нагорный» в Нижнем Новгороде и не исключил, что к следующему сезону будет достроена новая ледовая арена на местной Стрелке и матчи «Торпедо» перенесут туда.
Подробный разбор игры и комментарии главного тренера ярославского «Локомотива» мы публиковали в этом материале. «Локомотив» вышел в четвертьфинал первым. Ярославская команда завершила серию со счетом 4:0, став единственной с таким достижением. Впереди у железнодорожников второй раунд с восточной командой.