«Сезон считаю неудачным»: губернатор Нижегородской области сделал заявление после игры «Локомотива»

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сделал заявление после проигрыша «Торпедо» в игре с «Локомотивом» Источник: glebnikitin_nn / T.me











2 апреля ярославская команда «Локомотив» разгромила нижегородское «Торпедо» (6+) со счетом 2:1. Это была последняя игра в плей-офф для хоккейной команды из Нижнего Новгорода. Как сообщают наши коллеги из NN.RU, после матча расстроились не только местные болельщики, но и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Своими мыслями из-за проигрыша команды глава региона поделился в личном телеграм-канале.

«А что касается „Торпедо“, то спасибо команде за игру! Ребята старались и радовали болельщиков яркими играми! Одни только 7:1 против „Сочи“ (6+) или 10:1 против „Барыса“ (6+) чего стоят. Но сезон в целом считаю неудачным. Мы должны и будем ставить для себя гораздо более высокую планку», — написал Глеб Никитин.

Нижегородский губернатор добавил, что игра может стать последней на льду Дворца спорта «Нагорный» в Нижнем Новгороде и не исключил, что к следующему сезону будет достроена новая ледовая арена на местной Стрелке и матчи «Торпедо» перенесут туда.