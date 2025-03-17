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Спорт «Локомотив» впервые получил Кубок Континента. Как прошла игра

«Локомотив» впервые получил Кубок Континента. Как прошла игра

Рассказываем, что происходило на домашнем матче

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3 комментария
Как прошла игра «Локомотива» и «Адмирала» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКак прошла игра «Локомотива» и «Адмирала» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Как прошла игра «Локомотива» и «Адмирала»

Источник:

17 марта прошел последний домашний матч (6+) ярославского «Локомотива». Железнодорожники принимали команду «Адмирал». Встреча завершилась со счетом 4:1.

Первый период ярославцы начали активно. Счет открыл нападающий железнодорожников Рихард Паник. «Локомотиву» удалось реализовать игру в большинстве и поразить ворота соперника.

Стоит отметить и изменения в стартовой заявке матча. Нападающий Степан Никулин был травмирован в матче (6+) против «Нефтехимика». После этого в «Локомотив» был вызван Илья Николаев из пермского «Молота».

Большую часть второго периода ярославцы провели в зоне атаки. В результате активных действий шайбу удалось забросить Мартину Гернату. Моментов было достаточно, но в итоге: 2:0 в конце второй двадцатиминутки.

Ярославцы активно болели за «Локомотив»

Источник:

Основным вратарем на матч был заявлен Алексей Мельничук. У голкипера продолжалась сухая серия с прошлой своей игры. Он отстоял на ноль во время встречи с череповецкой «Северсталью» (6+). Однако в третьем периоде игрок «Адмирала» прервал ее, а также сократил отставание от «Локомотива».

Недолго счет на табло был 2:1, Александр Полунин забросил третью шайбу от ярославцев. А за 26 секунд до конца периода счет увеличил Артур Каюмов. Игра завершилась победой со счетом 4:1, а ярославцы впервые получили Кубок Континента имени В. В. Тихонова.

Впереди у ярославцев выездная серия против московских команд. 19 марта «Локомотив» сыграет на льду ЦСКА(6+), а 21 числа попробует взять реванш у московского «Динамо» (6+).

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Комментарии
3
Гость
18 марта, 09:46
Отлично.Молодцы.
Гость
18 марта, 13:04
🔥🔥🔥
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