«Мы 8 марта хорошо поработали»: главный тренер «Локомотива» иронично прокомментировал победу ярославцев

Игорь Никитин подвел итоги матча Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Ярославский «Локомотив» забрал победу у череповецкой «Северстали» во время матча (6+), который состоялся 10 марта. Игра закончилась со счетом 3:0 в пользу железнодорожников.

После состязания на льду главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин поговорил с журналистами об итогах матча и планах на ближайшие игры.

Игорю Никитину задали вопрос о том, кто именно будет стоять на воротах в ближайшие игры. Конкретного ответа он не дал, выбрав вот такую формулировку:

«Сыграет и Исаев и Мельничук, скажем так», — рассказал Игорь Никитин.

Первый был окончен со счетом 0:0. После перерыва игра была бодрой, Максим Березкин забил шайбу, но ее не засчитали из-за помехи вратарю. Правда, следующего гола долго ждать не пришлось. Первую шайбу забросил Георгий Иванов.

«Сегодня парни характер проявили. Тяжело очень было. „Северсталь“ была быстрее. Прям съедала всех. Но никто не психанул, в меньшинство сыграли сыграли самоотверженно», — подвел итоги Игорь Никитин.

Третий период начался с еще одной шайбы «Локомотива». И завершился ею же со счетом 3:0 в пользу железнодорожников. Две шайбы забросил Георгий Иванов, еще одну — нападающий Байрон Фрэз.

Журналисты во время разговора с главным тренером «Локомотива» заметили: сложилось впечатление, что игроки «Локомотива» не ожидали такой энергичности от «Северстали». Игорь Никитин в ответ пошутил про недавний праздник.

«Наверное, правильное у вас сложилось впечатление. С другой стороны, уже четвертую игру с ними играют. Нет, может, мы 8 марта хорошо поработали, женщин поздравляли, скажем так. И сегодня не катались с утра. В принципе, физиологически, скажем так, все понятно было», — улыбнулся Игорь Никитин.

Во время матча (6+) 7 марта ярославский «Локомотив» на выезде проиграл московскому «Динамо» (6+). Тогда Игорь Никитин сказал, что существует проблема отсутствия фокуса на моментах. В этот раз главный тренер «Локомотива» заметил, что проблема стала разрешаться.

«Сегодня, как раз, фокуса хватило. Мы играли намного хуже чем с „Динамо“, первый период точно. Но команда сражалась. Это и определило исход матча», — рассказал Игорь Никитин.

Также Игорь Никитин ответил на вопрос о том, смогут ли ребята сохранить настрой к играм в плей-офф.