В Ярославской области пройдет Кубок Чемпионов по фристайлу

Спортсмены зимнего вида спорта Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











15 февраля в Ярославской области состоится Кубок Чемпионов по фристайлу. Лучшие спортсмены России и Белоруссии встретятся в Подолино. Выступать будут призеры и участники Олимпийских игр, Кубка Европы, чемпионата мира и других известных соревнований.

Однако программа дня будет насыщена не только фристайлом, планируются также развлечения.

— Гостей спортивного события ждет насыщенная культурно-развлекательная программа: выступления творческих коллективов, ростовые куклы, собачьи упряжки, фотозоны, народная ярмарка, угощения и памятные сувениры, — обещают организаторы мероприятия.

Известно, что спортсмены уже прибыли на спортивную базу. Они приехали на место даже раньше начала тренировок. И не просто так. Чемпионы вместе с тренерами самостоятельно подготовили трамплины. А уже в четверг команда нашей страны приступила к тренировкам. Спортсмены покажут свои способности в дисциплине «акробатика».

Специально для всех зрителей «Подолино» организует бесплатные трансферы от Ярославского автовокзала. Туда можно попасть на рейсах в 17:10 и 17:40, а обратно — в 20:30 и 21:00. Начало соревнований запланировано на 18:00.