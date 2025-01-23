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Спорт «Что происходит на трибунах — это позор»: Дмитрий Губерниев пристыдил ярославцев за пассивность

«Что происходит на трибунах — это позор»: Дмитрий Губерниев пристыдил ярославцев за пассивность

Именитый комментатор пообещал обсудить вопрос спорта в регионе с губернатором Михаилом Евраевым

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6 комментариев

Дмитрий Губерниев высказался о пустых трибунах на соревнованиях в Ярославской области

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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев пристыдил ярославцев за то, что они не болеют за спортсменов в соревнованиях в Демино Рыбинского района. Это случилось прямо во время прямой трансляции с чемпионата России по биатлону.

— Нам очень не хватает на трибунах зрителей, конечно, и не только потому, что рабочий день. Сегодня чемпионат России, и мне хочется спросить у Министерства спорта Ярославской области, у людей заинтересованных: «Друзья, если мы начнем хотя бы палец о палец бить, можно собрать детей из спортивных школ, из общеобразовательных школ. Для этого работать надо, надо договориться с ГИБДД, конечно, о машиносопровождении. Это всё серьезный труд, — высказался Дмитрий Губерниев.

Но давайте как-то уже, ребят, работать начнем, спорт в стране развивать. Потому что-то, что сейчас происходит на трибунах, — это позор. Мы должны все вместе делать большие дела.

Отрывок из прямого эфира

Источник:

Также известный комментатор добавил, что лично спросит у губернатора Михаила Евраева, почему в Ярославской области так плохо с поддержкой спортивных соревнований.

— Сложно, я понимаю, взрослых собрать в рабочий день и так далее. Посмотрите, это нормально, что происходит на трибуне? Я считаю, нет. А потом все будут обижаться. Ой, какой комментатор, это ж надо, ребята. Мы за Россию, мы за спорт, мы за наших детей, которые могут приобщиться невероятным образом. Просто минспорт Ярославской области должен работать для этого. Вот губернатор обещает приехать в выходные, даст бог, спросим, почему так произошло.

Ранее Дмитрий Губерниев у себя в соцсетях похвалил уборку города от снега в Ярославской области. Подробнее — читайте в этом материале.

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Дмитрий Губерниев Спорт Демино Трибуны Болельщики
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Комментарии
6
rodynamoya
23 минуты
потому что нужно оплачивать все эти ваши хотелки, а не разворовывать по карманам!!
Гость
31 минута
он привык что ему неслучайную массовку сгоняли на съёмку розыгрыша лохтерей "У нас ПРОИГРЫВАЮТ" где по честному пилили сотни лимонов а все сидели и хлопали, кто руками а кто ушами
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