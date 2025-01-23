«Что происходит на трибунах — это позор»: Дмитрий Губерниев пристыдил ярославцев за пассивность

Дмитрий Губерниев высказался о пустых трибунах на соревнованиях в Ярославской области Источник: телеканал «Матч ТВ»











Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев пристыдил ярославцев за то, что они не болеют за спортсменов в соревнованиях в Демино Рыбинского района. Это случилось прямо во время прямой трансляции с чемпионата России по биатлону.

— Нам очень не хватает на трибунах зрителей, конечно, и не только потому, что рабочий день. Сегодня чемпионат России, и мне хочется спросить у Министерства спорта Ярославской области, у людей заинтересованных: «Друзья, если мы начнем хотя бы палец о палец бить, можно собрать детей из спортивных школ, из общеобразовательных школ. Для этого работать надо, надо договориться с ГИБДД, конечно, о машиносопровождении. Это всё серьезный труд, — высказался Дмитрий Губерниев.

Но давайте как-то уже, ребят, работать начнем, спорт в стране развивать. Потому что-то, что сейчас происходит на трибунах, — это позор. Мы должны все вместе делать большие дела. Дмитрий Губерниев телеведущий, спортивный комментатор

Отрывок из прямого эфира Источник: телеканал «Матч ТВ»

Также известный комментатор добавил, что лично спросит у губернатора Михаила Евраева, почему в Ярославской области так плохо с поддержкой спортивных соревнований.

— Сложно, я понимаю, взрослых собрать в рабочий день и так далее. Посмотрите, это нормально, что происходит на трибуне? Я считаю, нет. А потом все будут обижаться. Ой, какой комментатор, это ж надо, ребята. Мы за Россию, мы за спорт, мы за наших детей, которые могут приобщиться невероятным образом. Просто минспорт Ярославской области должен работать для этого. Вот губернатор обещает приехать в выходные, даст бог, спросим, почему так произошло.