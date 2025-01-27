Ярославцы оправдались перед Дмитрием Губерниевым за пустые трибуны: «Были не в курсе»

Ярославцы ответили Дмитрию Губерниеву на его критику из-за пустых трибун на чемпионате России Источник: Роман Данилкин / 63.RU, телеканал «Матч ТВ»











Ярославцы ответили известному спортивному комментатору Дмитрию Губерниеву, который раскритиковал местные власти за пустые трибуны на чемпионате России по биатлону.

Соревнования проходили в поселке Демино Рыбинского района Ярославской области с 20 по 27 января. 25 января во время забега по биатлону Губерниев заметил, что на трибунах практически нет болельщиков. Вот как это объяснили читатели 76.RU.

Гость:

— Погода плохая, снега нет, лужи кругом. Вот люди и не поехали.

Гость:

— Не смотрибельный этот биатлон. Сидя у телевизора, при нескольких повторах, запутаешься в подсчетах, кто сколько промазал, а уж с трибуны воочию вообще ничего не поймёшь, кто куда катит. Карусель какая-то.

Гость:

— Каким образом добраться туда, если нет машины? Можно было сделать специальные рейсы туда и обратно из всех районов Ярославля.

Ярославцы отметили, что даже не знали, что у нас в регионе проходит чемпионат России.

Гость:

— Я за спортом слежу, но информации о чемпионате России нигде не видел и не слышал. Если был предложен и организован выезд для участников спортшкол, думаю, почти все посетили бы это мероприятие вместо обычной школы.

HANDYMAN:

— Я узнал об этих соревнованиях только что из этого поста.

Гость:

— Всё правильно говорит. Были вообще не в курсе, что чемпионат идёт. Уверен, что таких много.

Ещё одна версия, из-за чего на трибунах было мало болельщиков, — проблемы с регистрацией. Многие не могли получить билеты, чтобы попасть на чемпионат.

Гость:

— С удовольствием приехал бы, но пройти регистрацию в интернете так и не получилось! То ли сайт не работал, то ли еще что! Неужели нельзя было придумать что-то попроще или альтернативу какую-нибудь?

Елена:

— Нужно было, как раньше: просто покупали билеты, и народа всегда было много. Для чего придумали эту регистрацию? Вот и сидите без болельщиков.

Дмитрий Губерниев встретился с губернатором Ярославской области Михаилом Евраевым Источник: Михаил Евраев / Telegram











В прямой трансляции Дмитрий Губерниев добавил, что лично спросит у губернатора Михаила Евраева, почему в Ярославской области так плохо с поддержкой спортивных соревнований. 27 января глава региона отчитался о встрече со звездным комментатором.

— За шесть дней соревнования посетили более 13 тысяч человек из разных регионов страны. Большая часть гостей приехала в выходные дни. Тему заполняемости трибун в будни тоже подняли с Дмитрием Викторовичем. Предлагаемые и используемые методы разные, а цель одна и общая — развитие спорта и вовлеченность в него молодежи региона. В остальном тележурналист отметил, что соревнования прошли на ура, — написал у себя в соцсетях губернатор Михаил Евраев.