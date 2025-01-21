Остановили победную серию: «Локомотив» проиграл «СКА» в матче на выезде

Ярославская команда проиграла в матче в Санкт-Петербурге Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











«Локомотив» проиграл в матче со «СКА» (6+) на выезде. Игра в Санкт-Петербурге 21 января завершилась со счетом 5:2.

— СКА остановил 6-матчевую победную серию «Локомотива»! — написали в группе КХЛ «Вконтакте».

Это первый проигрыш ярославцев в 2025 году.

Счет открыл Сергей Плотников из «СКА», затем последовала шайба от «Локо», забил Максим Березкин. Во втором периоде вторую шайбу в ворота ярославцев забил Арсений Грицюк, за ним — Иван Демидов.

Далее забили ярославцы, второй гол от «Локомотива» последовал от Максима Шалунова. Однако «СКА» не останавливались: четвертый гол забил Захар Бардаков из петербургской команды, а за ним Сергей Плотников — в пустые ворота.

К слову, предыдущая игра со «СКА» закончилась для ярославцев победой и санкциями. КХЛ оштрафовала команду «Локомотив» за кричалку болельщиков.