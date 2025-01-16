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Спорт Заплатит до полумиллиона: в КХЛ оштрафовали ярославского нападающего «Локомотива»

Заплатит до полумиллиона: в КХЛ оштрафовали ярославского нападающего «Локомотива»

Рассказываем, за что наказали Александра Радулова

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В КХЛ оштрафовали ярославского хоккеиста за плевок в сторону судьи

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Ярославский нападающий Александр Радулов из «Локомотива» получил штраф от КХЛ после игры с петербургским СКА 13 января. Об этом сообщили в пресс-службе Континентальной хоккейной лиги.

— На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Локомотива» Александра Радулова по п. 1.31 статьи 28 дисциплинарного регламента КХЛ, подвергнуть денежному штрафу, — указано в сообщении КХЛ.

Согласно дисциплинарному регламенту КХЛ, речь идет о нарушении «в отношении судьи или кого-либо: плюется или намеренно пачкает кровью» за это накладывается 20 штрафных минут, а также денежная выплата в размере от 300 до 500 тысяч рублей. Кроме того, хоккеист рискует получить дисквалификацию до пяти матчей.

Александр Радулов входит в число самых богатых ярославских хоккеистов. По данным «Спорт-Экспресс», он получает 70 миллионов рублей за сезон.

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По итогам этого матча также рассматривалось введение санкций на нападающего «Локомотива» Максима Шалунова. Однако спортивно-дисциплинарный комитет принял решение не штрафовать спортсмена.

Клуб «Локомотив» также получил штраф в размере 100 тысяч рублей из-за кричалки болельщиков. Несколько тысяч хоккейных фанатов скандировали на «Арене-2000» в Ярославле лозунг «СКА — позор российского хоккея».

К слову, встреча завершилась победой ярославцев в овертайме со счетом 4:3.

ПО ТЕМЕ
Хоккей Локомотив Штраф Санкции Александр Радулов
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