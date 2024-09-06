Хоккеист ярославского «Локомотива» отсудил похищенные у него 1,6 миллиарда рублей

Александру Радулову должны вернуть 1,6 миллиарда рублей Источник: ХК «Локомотив»











5 сентября Замоскворецкий районный суд Москвы вынес приговор по уголовному делу в отношении руководителей Транснационального банка, которые похитили у нападающего ярославского «Локомотива» Александа Радулова 1,6 миллиарда рублей.

На скамье подсудимых оказались 52-летний Сергей Кононов, который был бенефициаром и членом совета директоров Транснационального банка, его 50-летний помощник Роман Швец и 49-летняя Елена Пантелеева — заместитель начальника управления клиентского обслуживания. Радулов был вкладчиком банка. Как сообщили «Известия», он 10 лет переводил все заработанные деньги на счета Транснационального банка. Однако после отзыва лицензии у кредитной организации, вложенную сумму спортсмену не вернули.

— Суд счел доказанным, что Кононов завел приятельские отношения со спортсменом и обманул хоккеиста. Между мужчинами действовала договоренность, что в случае возможных неприятностей Кононов должен был дать знак Радулову, чтобы тот успел забрать деньги. Однако о том, что банк лишают лицензии, хоккеист вовремя не узнал. Более того, об этом ему сообщил не Кононов, а другие его друзья, — проинформировали «Известия».

В суде было установлено, что Кононов, Пантелеева и другие работники банка мошенническим путем похитили деньги вкладчика.

— При этом все они действовали в составе организованной группы, в состав которой также входил президент кредитного учреждения. С мая 2010 года по апрель 2015 года, Кононов, действуя совместно со Швецом и иными соучастниками, имея контроль над счетами потерпевшего, путем осуществления переводов, похитили принадлежащие мужчине денежные средства на общую сумму 1,6 млрд рублей. В продолжение плана, разработанного Кононовым, с целью легализации похищенных средств в декабре 2013 года Швец через подконтрольную ему коммерческую организацию перечислил с расчетного счета в банке 5 млн долларов США для приобретения акций зарубежной компании, — сообщили в прокуратуре города Москвы.

Правоохранители добавили, что Кононов совместно с президентом банка и Пантелеевой в 2014–2015 годах также перевели на счета подконтрольных фирм 213,4 млн рублей, принадлежащие банку.

Руководству Транснационального банка вынесли обвинительный приговор Источник: Суды общей юрисдикции города Москвы / T.me

В итоге всех трех подсудимых признали виновными. Кононова, Швеца — в мошенничестве и отмывании денежных средств, и Пантелееву — в мошенничестве. Конова приговорили к лишению свободы на 12 лет, Пантелееву — на 5 лет, Швеца — на 6 лет и 6 месяцев. Отбывать наказание все трое будут в исправительных колониях общего режима.

— Суд удовлетворил гражданский иск потерпевшего в сумме более 1,6 млрд рублей, — добавили в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы.

Арест на имущество осужденных сохранен в полном объеме до исполнения приговора в части имущественных взысканий. Уголовное дело в отношении остальных соучастников преступления выделено в отдельное производство.

Напомним, Александр Радулов родился 5 июля 1986 года в Нижнем Тагиле. Там же начал ходить в секцию хоккея, некоторое время учился в спортинтернате Ярославля вместе с братом Игорем, который тоже стал хоккеистом. Играть в чемпионате России начал в сезоне 2003–2004 годов за тверской хоккейный клуб, затем перешел в московское «Динамо». После этого играл в командах Канады, США, России.

Летом 2022 года окончательно вернулся в Россию, подписал двухлетний контракт с казанским «Ак Барсом». А после 6 июня 2024 года — однолетний контракт с ярославским «Локомотивом».

Радулов является двукратным чемпионом мира, обладателем Кубка Гагарина 2011 года в составе уфимского «Салавата Юлаева», Заслуженным мастером спорта.