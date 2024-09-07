Спустя 13 лет: пронзительный фоторепортаж о том, как ярославцы вспомнили «Локомотив»

7 сентября — 13-я годовщина гибели команды «Локомотив» в авиакатастрофе. Несмотря на прошедшие с момента трагедии годы, Ярославль помнит и скорбит. В городе прошли памятные мероприятия в честь погибших ребят — литургия в Успенском соборе, панихида по погибшим на Леонтьевском кладбище, служба на мемориале в Туношне. Кроме того, весь день горожане несут цветы к мемориалу «Хоккейное Братство» у «Арены-2000». Наш фотограф Кирилл Поверинов побывал на Леонтьевском кладбище и в Туношне. Публикуем 20 пронзительных кадров с родными и близкими спортсменов, а также болельщиками, которые пришли почтить память погибших.