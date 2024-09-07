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Спорт Трагедия «Локомотива» Спустя 13 лет: пронзительный фоторепортаж о том, как ярославцы вспомнили «Локомотив»

Спустя 13 лет: пронзительный фоторепортаж о том, как ярославцы вспомнили «Локомотив»

20 щемящих кадров с Леонтьевского кладбища и из Туношны

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1 комментарий

Ярославль вспомнил погибшую команду

7 сентября — 13-я годовщина гибели команды «Локомотив» в авиакатастрофе. Несмотря на прошедшие с момента трагедии годы, Ярославль помнит и скорбит. В городе прошли памятные мероприятия в честь погибших ребят — литургия в Успенском соборе, панихида по погибшим на Леонтьевском кладбище, служба на мемориале в Туношне. Кроме того, весь день горожане несут цветы к мемориалу «Хоккейное Братство» у «Арены-2000». Наш фотограф Кирилл Поверинов побывал на Леонтьевском кладбище и в Туношне. Публикуем 20 пронзительных кадров с родными и близкими спортсменов, а также болельщиками, которые пришли почтить память погибших.

С момента трагедии прошло 13 лет, но память о ней жива

Ярославль по-прежнему скорбит

Родные и близкие до сих пор не могут поверить в случившееся

Боль утраты не утихла до сих пор

Глядя на эти снимки, физически ощущаешь боль родных погибших

А они благодарны, что их ребят не забывают

Сектор «Локомотива» сегодня утопал в цветах

Ребята ушли совсем молодыми

Теперь нам необходимо поддерживать друг друга и их родных

Ярославль скорбит в 13-й раз

Болельщики верят, что «небесная команда» поможет нынешней

Боль утраты сближает поколения

В Туношне опять многолюдно

Недалеко отсюда рухнул самолет

Цветы и лампады — в знак вечной памяти

Болельщики и родные вместе вспоминают погибших

У каждого свои воспоминания об ушедших ребятах

Даже мужчины не могут сдержать слез

Ушедшие на взлете останутся в наших сердцах

Будем помнить всегда!

Подробнее узнать, как Ярославль в 2024 году вспоминал погибших в авиакатастрофе, которая произошла 7 сентября 2011 года, можно в нашей онлайн-трансляции.

ПО ТЕМЕ
Локомотив Авиакатастрофа Трагедия
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Комментарии
1
Гость
7 сентября 2024, 19:57
это было во времена когда Жизнь русского человека имела значение а сейчас каждый день и не такое
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