«Все началось с зуба акулы». Как супруги-экономисты бросили бизнес, купили череп мамонта и открыли частный музей палеонтологии

Сергей и Олеся Соловьевы Источник: Личный архив героев публикации

Год назад в Краснодаре открылся частный музей «Палеоведка» — прямо в жилом доме. Здесь можно подержать в руках зуб древней акулы, увидеть череп настоящего мамонта и услышать историю о том, как развивалась жизнь на Земле миллиарды лет назад. Создатели музея — супруги Сергей и Олеся Соловьевы — еще несколько лет назад занимались совсем другим бизнесом, а теперь проводят экскурсии, организуют экспедиции и мечтают о собственном палеопарке на юге России.

В музей попали не все находки супругов — дома у них еще больше интересного Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Экспозиция музея выстроена как путешествие через эпохи — от древних морей и трилобитов до мамонтовой фауны. Многие экспонаты владельцы нашли самостоятельно во время поездок по стране. Посетителям здесь разрешают не только смотреть, но и трогать некоторые находки, а еще приглашают самих поучаствовать в выездных экспедициях.

Сами Соловьевы называют музей не столько бизнесом, сколько «образом жизни». За восемь лет увлечения палеонтологией они проехали почти всю Россию — от Крыма до Сахалина — и собрали тысячи образцов, представляющих научный интерес.

Корреспонденты 93.RU побывали на экскурсии в музее и поговорили с владельцами.

От супермаркетов — к древним акулам

Сергей Соловьев рассказал, что раньше работал в крупных торговых сетях и больше десяти лет занимался развитием магазинов на юге России.

«Все началось восемь лет назад с поездки в Казахстан, в Мангышлак. Мне тогда показали окаменелый зуб акулы возрастом 38 миллионов лет. И вот тогда что-то щелкнуло», — вспоминает он.

После этого все свободное время супруги стали посвящать палеонтологии. Они ездили в экспедиции по выходным, изучали литературу, искали месторождения и постепенно собирали собственную коллекцию. Через несколько лет Соловьевы решили полностью уйти из прежней сферы.

«Мы поняли, что хотим войти в зрелый возраст уже с каким-то настоящим увлечением, которое приносит смысл», — объяснила Олеся.

Супруги купили кемпер и отправились в большое путешествие — сначала от Крыма до Сахалина, а затем повторили маршрут до Владивостока. По словам Сергея, за эти поездки они посетили почти все крупные палеонтологические точки страны.

«Мы не ехали как туристы. У нас были огромные подборки литературы, старые советские издания, карты месторождений. Иногда приходилось буквально сидеть в библиотеках и искать информацию, которая даже не была оцифрована», — рассказал он.

Кстати, настоящей палео-«библией» для Соловьевых стала книга Игоря Воробьева — «Поиск ископаемых» (12+). Желающие могут найти в ней все точки Краснодарского края, представляющие интерес. Например, река Безепс в Северском районе.

«Мы оба экономисты»

46-летние Сергей и Олеся признаются: профильного образования у них нет.

«Мы оба экономисты и всю жизнь занимались совершенно другими видами бизнеса», — рассказал Сергей.

При этом супруги уверены, что именно общее увлечение помогло им создать музей.

«Наверное, не было бы такого результата, если бы у нас были разные интересы. А здесь получилось так, что мы оба этим живем», — в один голос говорят они.

Олеся добавляет, что проект стал для них чем-то большим, чем просто работа.

«Это уже даже не про любовь. Это про партнерство, про дружбу и про общее дело. „Палеоведка“ — наш маленький ребенок», — улыбается она.

Кстати, о детях: у Сергея и Олеси есть дочь — Карине 26 лет. Она окончила РУДН, выучилась на маркетолога и сейчас набирается опыта в профессии.

«А все свободное время занимается велоспортом, путешествует, освоила мотовождение эндуро, участвует в экстрим-походах, плавает на байдарках и летает с парашютом, — рассказывает Сергей. — В общем, она пока ищет себя, но не исключаем, что когда-то в будущем у проекта „Палеоведка“ родится свой проект „Палеодетка“.

От закромов к выставкам

Сначала коллекция Соловьевых хранилась дома. Ради нее супруги даже надстроили второй этаж и сделали там небольшой домашний музей.

«К нам постоянно приходили друзья, соседи, знакомые. И в какой-то момент мы поняли: все это не должно остаться только внутри узкого круга», — рассказал Сергей.

Именно тогда, во время одной из больших экспедиций, у супругов появилась идея создать открытое пространство для всех желающих. По словам Сергея, они увидели главную проблему любительской палеонтологии: многие коллекции после смерти владельцев просто исчезают.

«Человек всю жизнь что-то собирает, а потом коллекция стоит на балконе и никому не нужна. Мы поняли, что хотим не просто хранить находки, а рассказывать о них людям», — объяснил он.

В итоге 1 мая прошлого года открылся музей. Это два больших зала, в которых умещаются яркие витрины с хронологией от архейской эры (2,5 миллиарда лет назад) до кайнозойской (эпоха мамонтов), огромные черепа доисторических существ и магазин минералов. В углу по телевизору показывают современные документалки о динозаврах.

Сейчас у проекта уже тысячи подписчиков в соцсетях, а посетители приезжают не только из Краснодара, но и из других городов. Владельцы принимают по записи и желающие есть всегда.

«Недавно молодой человек прибыл к нам из Москвы. Утром приехал на автобусе, сходил на экскурсию и вечером — обратно. И тогда я подумала: наверное, мы все сделали не зря», — рассказала Олеся.

Зуб аллозавра и помет Ти-Рекса

Сейчас коллекция Соловьевых насчитывает около трех тысяч образцов, представляющих научный интерес.

«Это именно те находки, которые можно идентифицировать и которые имеют научную ценность», — пояснил Сергей, намекая, что дома реликтов еще больше (в музее представлена лишь десятая часть находок).

Одной из самых необычных находок супруги называют зуб динозавра из группы аллозавридов. Аллозавры были главными хищниками до тираннозавров. По словам Олеси, находка была случайной — искали совсем другое.

«Мы сразу отправили фотографии специалистам. Через коллег снимок попал к ученому Александру Аверьянову, и он подтвердил, что это аллозаврид», — рассказала она.

Другой экспонат с выглядит как камень размером с кулак — серый такой, с вкраплениями. Его дают подержать всем гостям. А потом Олеся с озорной улыбкой объясняет, что это такое — оказывается, вы только что держали в руках копролит хищного динозавра. Иными словами, фекалию.

Ее удалось с боем выкупить на крупной выставке в американском Тусоне, куда Соловьевы отправили знакомых ради хоть одной частички тираннозавра. Не факт, что данная находка вышла из заднего прохода конкретно Ти-Рекса, но это был определенно хищник — анализ показал наличие чужих косточек в камне.

Супруги говорят, что некоторые их находки уже становятся частью научных публикаций.

«Не работаем с черными копателями»

Часть экспонатов музей действительно покупает на свои деньги. Например, череп мамонта. Это делается после долгих семейных обсуждений — на благо престижа «Палеоведки».

«Мы просто поняли, что палеонтологический музей без мамонта — это странно», — смеется Олеся.

Супруги подчеркивают: все покупки они делают только официально и с документами.

«Даже на зубы мамонта нужны лицензии и ветеринарные сертификаты. Мы не работаем с черными копателями», — сказала Олеся.

Сергей добавил, что нелегальный рынок окаменелостей в России действительно существует и процветает. И даже в интернете запросто можно найти доисторические черепа и окаменелости.

«Нам каждый день что-то предлагают купить. Но мы принципиально работаем только в рамках закона», — заверил он.

Экспедиции, РГО и мечта о палеопарке

Сейчас Соловьевы сотрудничают с музеями, научными сотрудниками и Русским географическим обществом. Они также создали Южное палеонтологическое общество, которое занимается просветительскими проектами на юге страны.

Для желающих они проводят выездные экспедиции — собирается группа и под руководством Соловьевых начинается поиск древностей. Но всех сразу предупреждают — если находка будет по-научному ценной, придется отдать ее специалистам. Остальное можно забрать себе.

По российскому законодательству любительский поиск окаменелостей допускается только в формате поверхностного сбора — то есть без проведения раскопок и вмешательства в недра. Для полноценных палеонтологических раскопок требуется специальная лицензия на пользование недрами (на получение одной из таких Соловьевы потратили целый год). Именно поэтому любители обычно собирают окаменелости, которые уже находятся на поверхности, в осыпях или руслах рек после естественного размыва пород.

Это удивительно, но даже в парке «Краснодар» они собирают людей, чтобы показать доисторических существ. Да, они там есть, если внимательно вглядеться в отпечатки в камне под ногами.

Но одной из главных целей ближайшего будущего супруги называют создание первого палеопарка на границе Краснодарского края и Адыгеи, в русле реки Кубань.

По их задумке, это должна быть официальная территория с туристическими маршрутами, научным контролем и возможностью для посетителей самостоятельно искать окаменелости под присмотром специалистов. Своего рода, «Парк Юрского периода», но без динозавров, зато с древними аммонитами.

«Сейчас такие места часто превращаются в стихийные точки для копателей. А мы хотим, чтобы это было культурное пространство с понятными правилами», — объяснил Сергей.

Олеся считает, что подобный проект может быть полезен и ученым.

«Любители постоянно находятся „в поле“ и могут находить важные вещи раньше научных экспедиций. Главное — правильно фиксировать находки и передавать информацию специалистам», — сказала она.

«Как будто попадаешь в свой мир»

Соловьевы признаются, что музей сильно изменил их жизнь. Сергей рассказал, что ради проекта ему пришлось получить удостоверение гида, научиться выступать на конференциях и взаимодействовать с учеными. А Олеся говорит, что именно здесь чувствует себя по-настоящему дома.

«Я захожу сюда и понимаю: это мой мир, который мы выстроили сами. Здесь каждая находка связана с какой-то эмоцией, воспоминанием», — призналась она.

На вопрос о главной мысли, которую они хотят донести до посетителей, супруги неожиданно начинают говорить не о палеонтологии, а о человеческой жизни.

«Если всю историю Земли представить как календарный год, то люди появились только в последние 15 минут 31 декабря», — объяснила Олеся. — И поэтому не надо все время откладывать свою мечту на потом».

Сергей считает, что именно это осознание и меняет людей после посещения музея.