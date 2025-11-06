Метеозависимым не поздоровится: магнитная буря 7 ноября будет самой адской в году — как себя уберечь

Запасаемся чаем и лекарствами от давления, Солнце готовит нам нешуточную встряску Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Ученые из лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщают, что 7 ноября на Землю обрушится один из самых сильных потоков солнечной плазмы за последний год. Первые признаки нарастающей магнитной бури многие могут чувствовать уже два-три дня. Именно в это время произошло сразу несколько больших вспышек на Солнце. Но все колебания добирались лишь до уровня G2-G3, то есть средней и сильной мощности. В пятницу же уровень будет G4 — очень сильный.

Источник: xras.ru

По мнению астрономов, выброс достигнет Земли к 12 часам по московскому времени и его влияние мы будем ощущать до конца следующей недели.

— Глобальный прогноз на окончание этой и начало будущей недели выглядит весьма неблагоприятным. На восточном краю Солнца находится сейчас сразу несколько центров активности, которые с каждым днем перемещаются от края всё ближе к центру солнечного диска. Соответственно, их возможности по влиянию на Землю с каждым днем сейчас лишь растут, — пишут на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Ученые предполагают, что часть вспышек не заденет Землю и пройдет по касательной, однако аналогичные прогнозы были и о выбросах, которые происходят последние дни, и они не подтвердились.

— Единственным позитивным моментом является уверенность математических моделей, что удар будет краевым: основное ядро выброса по расчетам проходит слева от Земли, и планету заденут периферийные участки плазменного облака, — считают специалисты ИКИ и ИСЗФ.

Столкновения магнитного поля Земли и солнечной плазмы ощутят на себе все метеозависимые. В этот момент могут начаться головные боли, тахикардия, ухудшится сон и аппетит. Полностью избежать влияния солнечных вспышек не получится, но можно улучшить свое самочувствие.

Источник: Виталий Калистратов / Городские медиа

Во время магнитных бурь следует пить больше жидкости и следить за своим давлением. Постарайтесь понизить уровень стресса и утомляемости и откажитесь от алкоголя и кофе, чтобы не ухудшать состояние. Проветривайте помещение, в котором находитесь, и выделите время для неспешной прогулки на свежем воздухе.

Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа