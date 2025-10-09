Боролся с папуасами и исследовал джунгли: как ученый съездил в Папуа — Новую Гвинею и привез в Россию тысячу пауков

Искать пауков и другую живность в джунглях ученому помогали проводники из местных Источник: Александр Фомичев

32-летний барнаульский ученый-арахнолог Александр Фомичев месяц прожил в Папуа — Новой Гвинее. Он отправился туда, чтобы найти редкие виды пауков, которые пока не известны научному миру.

В этой поездке ученому пришлось много общаться с местными жителями и забраться почти в самое сердце джунглей. При этом исследования приходилось вести в довольно опасных условиях — местные дороги и города кишат бандитами. О том, как прошла экспедиция, ученый рассказал NGS22.RU.

«Интерес поборол страх»

Зоологией, по словам Александра, он интересовался сколько себя помнит, однако увлечение пауками пришло не сразу. Изучать их 12-летнему Саше предложил учитель биологии.

— Я сперва взялся за это с не очень большим энтузиазмом, потому что, как и все здоровые люди, боялся пауков. Но в итоге интерес поборол страх, — поделился он.

Добираться до пункта назначения Александру пришлось с несколькими пересадками Источник: Александр Фомичев

Со временем это переросло в дело жизни. Темой своей работы в АлтГУ Александр выбрал биоразнообразие пауков. В этих членистоногих, как подчеркивает ученый, его привлекает их чрезвычайное разнообразие. Они могут приспособиться к любым условиям и живут на планете везде, кроме Антарктиды.

— Природа на них постаралась, у них разные образы жизни, разные адаптации. Это только для тех, кто в эту тему не вникал, паук, он и в Африке паук, то есть они все одинаковые. На самом деле это не так, — отметил герой.

В свою первую экспедицию герой отправился после 11-го класса, в 16 лет. С тех пор в год он проводит по две-три экспедиции. Всего ученый успел побывать в 40 таких поездках: как в России — на Дальнем Востоке, Дагестане, Приморье, так и за границей — в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Монголии, Южной Осетии и Ираке.

В свободное от работы с пауками время герой увлекается змеями Источник: Александр Фомичев

— Если суммировать, то я несколько лет провел в экспедициях. Для меня полевая работа — необходимый компонент исследований. Мне нужен непрерывный приток нового материала из регионов, которые не изучали или почти не изучали, поскольку они сложные или труднодоступные. Для этого необходима плотная экспедиционная программа, — объяснил ученый.

С самолета на самолет

Экспедиций в тропические страны на счету у Александра всего две. Два года назад он побывал на острове Суматра, на западе Индонезии, а в этом году вместе с коллегами слетал в Папуа — Новую Гвинею. Им собственно и принадлежит идея поездки. Александр с радостью откликнулся на эту затею, поскольку в этой области активно вырубаются леса и местная фауна может исчезнуть до того, как о ней узнает наука.

В джунглях, по словам ученого, далеко не всегда жарко Источник: Александр Фомичев

На высокогорье температура опускается до +5 градусов Источник: Александр Фомичев

От Алтайского края до Папуа — Новой Гвинеи несколько тысяч километров, однако Александра, по его словам, пугало не расстояние, а высокий уровень преступности в стране и риск подхватить одну из тропических болезней.

— Я знал, что это рискованная затея, но доверился своим коллегам, думая, что они всё просчитали. Позже оказалось, что это я им впервые рассказал о рисках. Честно скажу, что страшновато было ехать туда, — признался барнаулец.

Во время поездки Александр очень много общался с местными жителями — папуасами Источник: Александр Фомичев

Местные жители до сих пор охотятся с луком и стрелами Источник: Александр Фомичев

Добираться до пункта назначения пришлось долго и с пересадками через Пекин и Филиппины. После этого ученые прилетели в Порт-Морсби — столицу Папуа — Новой Гвинеи, а потом отправились в Маунт-Хаген — в центральной части страны. В итоге получилось четыре самолета в одну сторону.

Все траты, по словам Александра, он оплачивал из своего кармана.

«Мы живем в раю»

«Всё очень интересно и необычно, но ощущения безопасности нет»: именно такое первое впечатление сложилось у Александра от страны.

— На машинах там стоят решетки, как у нас на первых этажах. Ну и такой контингент, народ лихой. Видно было, что расслабляться и шататься на улицах не стоит. Но надо сказать, потом мне пришлось очень много с папуасами общаться, и я понял, что это хорошие люди. У них культ силы, маскулинности. Но это не негодяи какие-то отбитые. Кстати, о России они знают и относятся к ней хорошо, — рассказал герой.

Многие пауки, которых нашел герой, еще неизвестны науке Источник: Александр Фомичев

Для похода в джунгли Александру необходимы были проводники среди местных. Кстати, проблем с языковым барьером там нет. Всего в стране около 600 языков, поэтому жители между собой общаются на английском, который хорошо знают.

— Проводник, он для чего нужен? Мы не знаем троп, а в тропиках GPS-навигаторы плохо работают. Но главное — без проводника тебя просто ограбят и убьют, — заявил барнаулец.

При этом в горах, как вспоминает ученый, безопаснее, чем в городах или около трасс. А если ты в деревне и у тебя местный проводник, то можно не беспокоиться, никто тебя не тронет.

Да и в целом фауна на острове очень отличается от природы остального мира Источник: Александр Фомичев

Кроме того, по словам барнаульца, проводник — это источник ценной информации: где кого можно найти, ведь по сути представление, что под каждым камнем туриста поджидают опасные змеи или пауки, — это стереотип. Они ведут скрытный образ жизни и предпочитают избегать людей.

— Я побывал в нескольких деревнях, посмотрел на местный быт. В глаза бросается бедность. Один из проводников привел меня к себе домой. А там пустая комната, вещей никаких нет, все просто лежат на голом полу. В середине квадрат из бетона, на котором горит костер. Дым коромыслом, темнота, электричества-то тоже нет, — отметил Александр.

Сами же папуасы, как рассказал арахнолог, живут бедно Источник: Александр Фомичев

Занимаются там, как рассказал ученый, в основном сельским хозяйством. При этом товарно-денежных отношений особо нет — больше в ходу обмен натуральными вещами. При этом цены очень высокие. Все продукты в несколько раз дороже, чем в России.

— Атмосфера довольно мрачная, но народ не унывает, говорят: «Мы живем в раю». Все довольны и счастливы. Они не работают, сидят, общаются. Живут расслабленно, весело, бодро и сильно не депрессуют, — вспоминает герой.

Еще один стереотип — это погода в тропиках. Многие думают, что там там вечное и влажное лето, однако на деле это не так. Александру удалось побывать в двух локациях — на Новогвинейском нагорье и на плато Согери. И климат там очень разный.

Один из пауков залез на руку Александра и начал вставать в боевую стойку Источник: Александр Фомичев

— В первом месте высокогорные дождевые леса и джунгли из огромных древовидных папоротников. Там постоянно идет дождь. Сыро. Влажность почти 100%, и температура там постоянно низкая, +5… +15 градусов. При влажности и дождях это воспринимается как дубак, — подчеркнул арахнолог.

При этом лета, по его словам, там нет. Однако и минусовых температур не бывает, хотя по утрам иногда растительность покрывает иней. Такой вот уникальный климат, где вечная сырая прохлада.

Кузнечик, похожий на лист. Прыгать он не умеет Источник: Александр Фомичев

Палочник Источник: Александр Фомичев

На второй точке, плато Согире, царит жара и влага, однако там есть и сухие места, похожие на саванну Австралии. Температура там составляет +35 градусов, но влажность высокая, поэтому ощущается почти как в бане.

Как с другой планеты

Конкретных целей перед экспедицией Александр себе не ставил, ведь фауна там абсолютно не похожа на ту, что есть в других регионах мира. Это отдельное зоогеографическое царство.

— Остров Новая Гвинея — это осколок древнего материка Саху. Он был 90 миллионов лет изолирован от остального мира. Для сравнения: динозавры вымерли 66 миллионов лет назад. Даже от Суматры Новая Гвинея отличается так же, как от Барнаула, хотя гораздо ближе, и там тоже тропики. Местная фауна не изучена, поэтому, что бы мы ни нашли и ни поймали — всё здорово, — объяснил барнаулец.

Судя по окраске, ядовитая многоножка Источник: Александр Фомичев

Во время экспедиции Александр даже поднимался на вулкан Маунхаген, для этого ему пришлось 20 километров обходить по труднопроходимым и болотистым высокогорным джунглям.

— Я с папуасами ходил, а они все очень крепкие физически. Все очень атлетического телосложения. Я тоже не старик, всю жизнь тренируюсь, но местами физически трудно было, нагрузки серьезные, — признался он.

Однако усилия Александра не прошли даром. Он встретил множество неизвестных пауков, чьи род или семейство с ходу определить не смог. Были, по его словам, и интересные примеры конвергентной эволюции, когда неродственные организмы, попадая в сходные условия, становятся одинаковыми.

Новогвинейский крокодил Источник: Александр Фомичев

— Пауки-крестовики, знакомые любому барнаульцу, там стали выглядеть как цветочные пауки-крабы. Настоящие, видимо, там представлены плохо, поэтому другой вид занял их нишу. Еще у многих пауков там модифицированное тело. Есть те, которые выглядят как кусочки лишайника или сухая веточка. И такое встречается не только у них, есть кузнечики, на вид как листья, — рассказал герой.

Ученый предполагает, что многие находки окажутся новыми для науки, поскольку они не похожи ни на что, с чем он ранее сталкивался.

— Природа выглядит очень чужеродно и инопланетно. Ощущение, будто сейчас на тебя выскочит лицехват из фильма «Чужой», — отметил арахнолог.

Поездка в Папуа — Новую Гвинею стала самой далекой экспедицией для ученого Источник: Александр Фомичев

Одна из самых больших бабочек в мире — павлиноглазка геркулес Источник: Александр Фомичев

Однако за месяц жизни в Папуа — Новой Гвинее, по словам Александра, действительно опасных случаев у него не было, хотя иногда и приходилось есть что-то странное, пить не совсем понятную воду или бороться с папуасами.

— Были поездки на разбитой машине в пьяной компании. Боролся с папуасами по-дружески, но ожесточенно, пил ром. Но это не потому, что я маргинал или дурак. Это нужно было для сплочения с местными, — подчеркнул он.

Прорывной материал

Из экспедиции Александру удалось привезти около тысячи пауков, а также множество фото змей, которых он снимал как герпетолог-любитель. Объем материала, по словам ученого, небольшой, но достойный из-за непростых условий путешествия.

Зеленый питон Источник: Александр Фомичев

— Поездкой я очень доволен. Будет куча новых для науки видов, особенно из высокогорной локации. Да и с общезоологической точки зрения интересно. Там нет плацентарных млекопитающих, только сумчатые, — отметил герой.

Изучать новогвинейскую живность ученый будет много лет, постепенно публикуя научные статьи по мере исследования тех или иных групп.