На Землю несется громадное облако плазмы — оно вызовет магнитную бурю. Как это повлияет на вас

Солнечные вспышки Источник: Лаборатория солнечной астрономии (XRAS) / Telegram.com

В ночь на 31 августа Солнце выбросило плазму в сторону Земли. Теперь нашу планету ждут мощные магнитные бури. Это случилось после того, как на Солнце несколько дней «творился какой-то ад»: светило копило огромные массивы энергии, но не выбрасывало ее.

Теперь выброс плазмы подтвержден. Об этом сообщили ученые из лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

«По данным космических коронографов LASCO и CCOR-1, подтвержден выброс солнечной плазмы в сторону Земли после вспышки M2.76, произошедшей 2,5 часа назад. Направление движения и угловые размеры плазменного облака исключают возможность его прохождения мимо планеты. Предварительно, солнечное вещество придет к орбите Земли в течение вторника, 2 сентября, вызвав магнитные бури уровня G2-G4», — объяснили ученые.

G3 — отметка, которая соответствует сильной мощности магнитной бури. При таком уровне возможны проблемы со спутниковой навигацией, радионавигацией, а также перебои в работе HF-радио. В некоторых случаях может потребоваться корректировка напряжения в энергосистемах и могут наблюдаться ложные срабатывания защитных устройств.

Так выглядела аномальная активность Солнца несколько дней назад. На светиле появилось множество новых пятен Источник: Лаборатория солнечной астрономии (XRAS) / Telegram.com

Первые видео выброса астрономы смогут опубликовать позже. Также в течение суток они дадут более точный прогноз по силе ожидаемых бурь.

«Основную опасность в настоящее время представляют повторные выбросы, которые весьма вероятны с учетом высоких оценок общих запасов вспышечной энергии Солнца. Именно по такому сценарию развивалась ситуация в мае 2024 года, когда произошедшие впервые за 20 лет магнитные бури высшего уровня были вызваны не одним крупным взрывом, а серией последовательных выбросов массы среднего размера», — предупредили ученые.

Что такое магнитные бури

Магнитные бури — это резкие возмущения геомагнитного поля земного шара. Они могут длиться от нескольких часов до нескольких суток и достигать разных уровней мощности. Такие колебания провоцирует повышенная солнечная активность. При вспышке на Солнце вырабатывается поток заряженных частиц, он двигается в сторону Земли со скоростью примерно 400 км/с. Впоследствии волна достигает магнитного поля земного шара, которое оберегает планету от высокой солнечной активности. Однако сильные столкновения заряженных частиц и магнитного поля могут вызывать магнитные штормы различных уровней.

Ученые оценивают магнитные бури по 10-балльной шкале. Волнения до пяти баллов считаются незначительными. А более сильные изменения классифицируют по шкале от G1 до G5.

На что влияют магнитные бури

В первую очередь магнитные бури могут вызвать общее ухудшение состояния организма: головные боли, бессонницу, повышение или понижение артериального давления, плохое настроение и другие симптомы. Однако наиболее часто метеозависимые люди сталкиваются с колебаниями артериального давления и головными болями.

Для того чтобы пережить магнитные бури, людям с высоким или низким давлением следует ограничить употребление соли, которая задерживает жидкость в организме и ухудшает общее состояние здоровья. При этом необходимо пить много воды.

На кого могут повлиять магнитные бури Источник: Виталий Калистратов / Городские порталы