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Религия «Человек, приходя в монастырь, отказывается от своей воли»: как живут монахини и почему решаются оставить мирское

«Человек, приходя в монастырь, отказывается от своей воли»: как живут монахини и почему решаются оставить мирское

Можно ли передумать и как строится быт в обители — в видео

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Источник:

Илья Чикотин / 72.RU

В Иоанно-Введенском монастыре в поселке Прииртышском сейчас живут всего 30 монахинь и 14 детей. Когда-то здесь были сотни сестер, а сама обитель была мужской. Теперь за высокими стенами — другой мир: тихий, строгий и почти незаметный снаружи.

Попасть сюда — не значит спрятаться от проблем, говорит настоятельница монастыря матушка Анна. Она служит здесь уже 18 лет и уверяет: истории про несчастную любовь и попытки сбежать от жизни — скорее миф.

«Никогда не верьте, если говорят, что в монастырь уходят от несбывшейся любви, от разбитых жизненных планов. Уходят только по любви к Богу», — рассказала она 72.RU.

Но жизнь за стенами монастыря — далеко не романтика. Здесь нужно отказаться от своей воли, научиться молчать, когда хочется ответить, и просить прощения там, где в обычной жизни, возможно, начался бы конфликт.

Как устроена жизнь в монастыре, зачем женщины надевают черное и отказываются от привычного мира — показываем в видео выше.

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