Детей отдают в руки сектантов: как тоталитарный культ «Сахаджа-йога» 30 лет держит в плену сознание тысяч россиян

Полгода назад 10-летнюю москвичку Алину мать и отчим сдали в загородный лагерь «ПреКрасный берег» в Самарской области. Мать просто оформила нотариальную доверенность на чужого человека. Ребенок жил в закрытом сообществе, где по утрам и вечерам его заставляют медитировать на портрет индийской женщины, считавшей себя следующим после Христа воплощением Бога. Где проводят дни мальчиков, во время которых девочек наряжают и приучают прислуживать. Где маленьких людей готовят к тому, чтобы стать частью международного эзотерического культа… Дедушка и бабушка Алины забили тревогу…

Журналист 63.RU провела собственное расследование, изучила сотни публикаций в СМИ и соцсетях, поговорила с экспертами и священниками и узнала, как в России десятилетиями цветет псевдоиндуистская секта, которую никто не запрещает. Как она врастает в структуры власти и бизнеса. Как родители-сектанты отдают в ее руки своих детей. А «духовным центром» этого культа стал Тольятти.

«ПреКрасный берег»: территория, куда не пускают дедушек

Супруги Николай и Елена — москвичи. У них есть дочь Нина и две внучки. Когда-то они жили дружно в одной квартире на юго-западе Москвы. Ходили в храм. Внучки учились в воскресной школе.

В 2024 году в их жизни появился Юрий — охранник из частного детского сада, что располагался в том же доме. Без образования, с повадками «сидельца», по словам Николая. И, как выяснилось позже, адепт тоталитарного культа «Сахаджа-йога».

Юрий женился на Нине. Они сняли квартиру, забрали к себе ее дочек. А потом в их жилье появился алтарь.

«Отчим установил в спальне портрет индийской женщины и постоянно медитировал возле него, — рассказывает 16-летняя дочь Нины Кристина журналисту „АиФ“. — И мама тоже стала медитировать. Нам запретили ходить в церковь».

Сначала были поездки в коттеджный поселок под Видным — в местный ашрам. Там тоже были огромные портреты той же женщины, что и на домашнем алтаре отчима. Эту женщину зовут Шри Матаджи Нирмалы Деви.

«Нас заставляли подходить к алтарям и поклоняться портрету, — вспоминает Кристина. — Я была в шоке и отказалась ездить туда».

Но младшая Алина отказаться не могла. Ее возили.

В сентябре 2025 года Нина взяла в школе Алины справку о переводе на домашнее обучение и уехала с дочкой в неизвестном направлении. Старшую Кристину мать тоже хотела взять, но та под предлогом выноса мусора сбежала к бабушке с дедушкой.

«Нина вернулась одна, без Алины. Сказала, что оставила ее в детском лагере учиться», — вспоминает бабушка Елена.

Николай выяснил адрес лагеря: село Красный Берег, Исаклинский район, Самарская область. Бывшая турбаза АВТОВАЗа. Теперь это место называется «ПреКрасный берег». Дедушка приехал туда в ноябре 2025 года.

Записка от матери

Там москвич увидел несколько коттеджей за высоченным железным забором. На территорию его не впустили. Вышла женщина, представившаяся руководителем лагеря Луизой Бурлак. Она показала нотариально заверенную доверенность от Нины на свое имя. И записку, написанную от руки матерью, что ей запрещено передавать ребенка кому-либо, кроме нее самой.

«Я пошел в местное отделение полиции, — рассказывает Николай. — Участковый приехал со мной. Его впустили. Он сделал внутри несколько фотографий и видео».

Но дальше произошло странное. Пока участковый был внутри, подъехала машина. Вышел человек в штатском и что-то шепнул полицейскому.

«И отношение ко мне резко переменилось, — говорит Николай. — Когда я потребовал встречи с внучкой, мне сказали, что ее якобы увезли в Тольятти на десять дней лечить зубы».

Николай написал заявление.

Территорию бывшей турбазы АВТОВАЗа выкупили и организовали ашрам — духовную обитель

Что увидел полицейский на территории

У Николая есть несколько фотографий, которые сделал участковый внутри лагеря. На них видны спальные комнаты с двухъярусными кроватями. Порядка двух десятков детей. Беспорядок, по словам Николая, «абсолютный». На одной из фотографий — комната с портретом Шри Матаджи на стене, цветами и подношениями. Детский ашрам.

Дедушка разговаривал с местным почтальоном:

«Детки одеты-обуты, аккуратно выглядят, выступают с концертами в сельском ДК — играют на индийских музыкальных инструментах, — пересказал он слова почтальона. — Мол, чтоб я так жил».

То есть местные не видят проблемы.

Дети находятся в «ПреКрасном береге» по доверенности на физлицо

Как работает система

Корень проблемы в том, что российское законодательство не запрещает родителю передать ребенка на проживание третьему лицу по простой нотариальной доверенности. Если мать или отец — адепты культа, они могут оформить такую доверенность на другого адепта. И ребенок оказывается в закрытом сообществе без какой-либо возможности контроля со стороны государства.

«Единственный, кто отнесся к нам адекватно, — это прокурор Исаклинского района, — говорит адвокат семьи Александр Вахромеев. — Он инициировал ряд проверок. Но, по его словам, у них всё юридически тонко организовано. Со стороны закона не подкопаться».

Прокуратура Самарской области направила в редакцию 63.RU официальный ответ на запрос о проверке лагеря «ПреКрасный берег». Текст — типичный для таких случаев:

«По доводам запроса организовано проведение проверочных мероприятий. В случае выявления фактов нарушения требований федерального законодательства будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования».

Необычные театральные постановки, не так ли?

«Мы всех подняли: прокуратуру, ФСБ, МВД, администрацию президента»

Николай не сдавался. Он писал в органы опеки, в администрацию района, в УВД по месту жительства ребенка в Москве, в районное УВД, в аппарат уполномоченного по правам ребенка, в прокуратуру несколько раз. Даже отправил письмо в администрацию президента. Результат?

«Через три месяца нам ответили: типа всё нормально, можете не беспокоиться», — говорит Николай.

И только когда в дело вмешалась пресса («Аргументы и факты» опубликовали статью), ситуация сдвинулась с мертвой точки.

«Дочь забрала Алину, — говорит Николай. — Мы же там подняли прокуратуру, ФСБ, МВД, всех-всех-всех. И она ее забрала».

Алина сейчас в Москве, дома с матерью. Группа «ПреКрасный берег» в соцсетях закрыла доступ. Но Николай продолжает беспокоиться.

«Она же может отвезти ее хоть куда, — сказал дедушка Алины журналисту 63.RU. — Этих ашрамов немало. Подмосковье, Рязанская область, Нижегородская… И туда могут отвезти или опять сюда, в Самарскую».

Алину забрали, но другие дети остаются там

Дни мальчиков и Индия на три года

Что именно увидели бабушка с дедушкой в соцсетях «ПреКрасного берега» до того, как доступ к ним закрыли?

Фотографии и видео, которые есть в распоряжении редакции, показывают: детей там учат поклоняться Шри Матаджи. Подносить цветы к ее портрету. Опускаться на колени. Медитировать. Проводить ритуалы.

Но есть и нечто большее.

«Мы увидели, что там проводятся так называемые дни мальчиков, — рассказывает Елена. — В эти дни девочкам наносят яркий макияж, наряжают и они должны с утра до вечера ублажать мальчиков, прислуживать им».

Кроме того, по словам Николая, детей из «ПреКрасного берега» отправляют на три года учиться в Индию.

«Как выяснилось, скоро туда должна была поехать и Алина», — говорит он.

Что именно преподают детям в этой индийской школе — вопрос, на который никто из официальных лиц не отвечает.

Дети очень погружены в индийскую культуру

«Змейка в копчике»: что такое «Сахаджа-йога»

В 1995 году Шри Матаджи Нирмала Деви, основательница «Сахаджа-йоги», прилетела в Тольятти. На пресс-конференции она сказала: «Я думаю, что Тольятти — одно из самых важных духовных мест. Люди здесь очень духовные. Я не знаю причину этого. Возможно, из-за реки Волги, возможно, из-за прекрасных лесов».

Она заявила, что является Ади Шакти — изначальной божественной энергией, воплощением Святого Духа. В своих проповедях она не скрывала мессианства: «Я объявляю, что Я Та, Кто должен спасти человечество. Я пришла на эту Землю не только ради спасения людей, не только ради их освобождения, но ради дарования им Царства Небесного».

С точки зрения здравого смысла это классическая мания величия, присущая основателям тоталитарных сект. Но в Тольятти 90-х это воспринимали всерьез.

Что говорят эксперты: «Типичный эзотерический культ»

Александр Невеев — эксперт по культам и сектам, кандидат психологических наук — в беседе с корреспондентом 63.RU был категоричен: «Это типичный эзотерический культ. Некая Шри Матаджи решила, что раскрыла секреты управления внутренней энергией под названием „кундалини“, пробуждение которой якобы может решить проблемы. Объективных доказательств этих эффектов нет. „Кундалини“ наряду с „дыханием ци“, праной, аурой никакими приборами не фиксируется. С моей точки зрения, перед нами типичный шарлатан».

Однако Невеев обращает внимание на самое опасное — отношение к детям: «Меня насторожило отношение к детям. Формально всё в рамках закона: родитель оформил доверенность, передал ребенка под присмотр другого сектанта. Но, если отбросить формализм, разве это нормально? Что там происходит с психикой культистов, если у них до такой степени притупляется материнский инстинкт? Как на детской психике отразится преклонение перед Шри Матаджи, все эти медитации и чтение мантр? Не будет ли драгоценное время детства безвозвратно истрачено на превращение дитя в послушное орудие международного эзотерического культа?»

Как на детской психике отразится преклонение перед Шри Матаджи?

Иеромонах Герасим: «Деструктивный культ с элементами тантризма»

Редакция 63.RU направила запрос в Самарскую духовную семинарию. Ответ подписал старший преподаватель, иеромонах Герасим (Вертей). Он предоставил развернутую религиоведческую справку, которая цитирует классификации Российской ассоциации центров изучения религий и сект (РАЦИРС):

«Сахаджа-йога — псевдоиндуистская тоталитарная секта. Характеризуется как деструктивный культ с элементами индуистского тантризма, практикующий различные методы восточных медитаций и поклонение богине зла Кали. Опасен непредсказуемостью воздействия на психику адептов, развитием чувства отчужденности от окружающего мира».

«Сахаджа-йога» — псевдоиндуистская тоталитарная секта

В справке перечисляются ключевые признаки деструктивности:

Культ личности: Нирмала Шривастава обожествляется, перед ее фотоизображениями совершаются подношения и медитативные практики. Контроль сознания: полное и безоговорочное подчинение учению и руководству, включая сферы личной и семейной жизни. Обманная вербовка: на этапе вовлечения движение может позиционироваться как культурный клуб или оздоровительная система, скрывая религиозную сущность. Психические риски: представители Тульской и Тверской епархий РПЦ заявляли о случаях психических заболеваний, вызванных практиками «Сахаджа-йоги», характеризуя их воздействие как «необратимое». Профессор Александр Дворкин говорил о «непредсказуемом воздействии на психику», протоиерей Александр Новопашин — о «сокрушительном».

Иеромонах Герасим также обращает внимание на исторический контекст: «Представители четырех религиозных конфессий — православные, мусульмане, католики и лютеране — обращались к Губернской думе Самарской области с письмом, в котором требовали пресечь деятельность тоталитарных сект и в первую очередь — „Сахаджа-йоги“. Губернская дума оставила обращение без ответа».

Сама себе богиня: что проповедует Шри Матаджи

Основательница культа — Нирмала Шривастава (1923–2011). Родилась в протестантской семье в Индии. Отец — политик, соратник Ганди. Муж — тоже влиятельный политик. Казалось бы, что побудило жену индийского чиновника объявить себя богиней?

День 5 мая 1970 года сама Шри Матаджи считала датой основания «Сахаджа-йоги». В этот день, по ее словам, она достигла полного просветления и осознала свою миссию.

Главная идея: пробуждение «кундалини» — духовной энергии, свернутой в основании позвоночника в виде змеи. С помощью медитаций эта змейка должна подняться по позвоночнику через шесть чакр до макушки головы — и тогда человек достигает «освобождения» (мокши).

В христианской традиции змей — символ дьявола. Именно на это указывали противники секты в 90-е годы. Но для тысяч тольяттинцев это было экзотикой, а не предостережением.

Практика «бессмысленного осознания» («бессмыслия») — основной метод. Адептов учат отключать рациональное мышление. В психологии это называется изменением состояния сознания. В контексте культа — подготовкой почвы для внушения любых доктрин.

Почему Тольятти?

«Сахаджа-йога» — единственная тоталитарная секта в мире, которая имеет столицей не какой-то город в Индии, а российский Тольятти. Именно здесь, по разным оценкам, от 30 до 80 тысяч последователей. Пресса в 90-е годы оперировала цифрой именно в 80 тысяч.

В религиоведческой справке, которую предоставил иеромонах Герасим, прямо сказано: «Укреплению позиций движения в Тольятти способствовала поддержка со стороны администрации города, а также руководства ОАО „АВТОВАЗ“ и АВТОВАЗбанка. Нирмала Шривастава трижды посещала город, используя самолет, предоставленный автозаводом».

Из публикаций тех лет (газета «Тольяттинское обозрение», 2005 год) следует, что сам Владимир Каданников, тогда — президент АВТОВАЗа, выделял личный самолет для транспортировки Шри Матаджи из Индии. Ей бесплатно предоставляли автотранспорт, турбазу, стадион для выступлений.

«Безграмотное в религиозном отношении руководство АВТОВАЗа и АВТОВАЗбанка в постперестроечную эпоху клевало на всё, что хоть отдаленно связано со словом „духовность“», — писала тогда пресса.

Ее ждали как мессию. Если она не приезжала в назначенный день, люди ночевали на стадионе.

«Некоторые из жаждущих исцеления во время стадионных вакханалий с коллективным „уходом“ многотысячной толпы „в астрал“ так поправляли свою „карму“, что, по словам главврача городской психбольницы Валентина Евдокимова, отдельным субъектам приходилось долечиваться в этом лечебном заведении», — писал журналист «Комсомольской правды» Андрей Полынский в 1997 году.

Мэр Жилкин: цветы для богини и золотой памятник

В начале 1996 года состоялась историческая встреча мэра Тольятти Сергея Жилкина с Шри Матаджи. Он преподнес ей цветы. Она призналась: «Вы первый мэр, который решил со мной встретиться».

Журналисты тогда писали, что на очередных мэрских выборах именно последователи «Сахаджа-йоги» принесли Жилкину не менее пятой части голосов.

«Злые языки поговаривали, что между мэром и йогами была договоренность о взаимной поддержке», — писала пресса.

Справка: Сергей Жилкин погиб в 2008 году. Убит двумя неизвестными с заточками на территории профилактория «Прилесье». Дело не раскрыто до сих пор. Следствие рассматривало множество версий — от земельных махинаций до заказов со стороны ОПГ.

Жилкин приветствовал Шри Матаджи от имени всех тольяттинцев: «Движение „Сахаджа-йоги“, основополагателем и вдохновителем которого Вы являетесь, широко распространено в Тольятти и имеет много последователей. Ваша деятельность уже получила широкое признание во всём мире».

Юрий Александров: йог в городской думе

В 2005 году Тольятти стал первым городом в мире, в законодательную власть которого прошел представитель «Сахаджа-йоги». 28-летний Юрий Александров, один из лидеров тольяттинских йогов, стал депутатом гордумы и возглавил комиссию по молодежной политике.

«Меркантильность в политическом выборе становится для тольяттинских сахаджей традицией», — писала пресса.

Секта оказалась не только духовной, но и политической силой.

Убийство в Бердске: «Кровь дочери собрала в кастрюлю»

В 1995 году в Бердске Новосибирской области произошло чудовищное преступление, о котором писали центральные СМИ. Последовательница «Сахаджа-йоги» в припадке галлюцинаций, вызванных участием в обряде «очищения», нанесла своей полуторагодовалой дочери множественные ножевые ранения. Кровь погибшей девочки она собрала в кастрюлю, которую поставила на кухне.

Руководители секты после ареста убийцы отказались от нее: «Она не была посвященной, просто интересовалась учением». Однако отметили, что женщина действительно участвовала в обряде «очищения» по собственному желанию, якобы для устранения галлюцинаций.

Этот случай не был единичным. В публикациях тех лет также описывалась история в седьмой медсанчасти Тольятти, где пациентка-сахаджа-йог «очищала воздух» магическими действами. После ее выписки в палате начала твориться чертовщина: пациенты чувствовали тяжесть, становились озлобленными. Врачи боялись туда заходить. Пришлось звать священника для освящения «треклятого места».

«Бабка-ежка» вместо сказок: как секта проникала в школы и детсады

Из публикации «Тольяттинского обозрения» 2005 года: «В городе появились детсады и даже частные учебные заведения, где над бедными детишками ставили свои опыты „сдвинутые по йоге“ педагоги. А вместо русских народных сказок ребятишки слушали байки о совсем другой бабке-ежке».

Среди адептов были воспитатели, заведующие детскими садами, преподаватели школ, журналисты. Они внедряли «истинное знание» по месту работы. Детей учили медитировать, пробуждать «кундалини» и поклоняться Шри Матаджи.

«Я сам себе гуру»: как вербуют сегодня

Сегодня «Сахаджа-йога» не исчезла. Она, конечно, видоизменилась, стала тише, но не ушла.

В группе «Медитация в Тольятти. Сахаджа-йога» (601 подписчик на момент подготовки материала) регулярно публикуются объявления: «Друзья, мы открываем сезон медитаций на природе. В четверг в 19:00 ждем всех желающих помедитировать на земле».

Звучит безобидно. Но методика, которую используют на этих встречах, прямо из сектантского учебника. В открытом доступе есть документ под названием «Утверждения перед медитацией». Адепт должен последовательно, касаясь разных частей тела, повторять:

«Я дух, я чистый дух, я чистое духовное существо» (рука на сердце);

«Я сам себе хозяин, я сам себе учитель, я сам себе гуру» (рука на левом подреберье);

«Матушка Кундалини, дай мне чистые, истинные знания» (рука на соединении тела и левой ноги);

«Я ни в чем не виноват, я ни в чем не виноват, я ни в чем не виноват» (рука на соединении левого плеча и шеи);

«Я всем всё прощаю, я себя прощаю, я прощаю, я прощаю, я прощаю» (рука на лоб);

«Матушка Кундалини, прости мне все ошибки, вольные и невольные» (рука на затылок);

массаж темени с просьбой: «Матушка Кундалини, поднимись, дай мне состояние медитации».

Психологи отмечают, что такие практики отключают критическое мышление и создают внушаемость. Человек перестает задавать вопросы. Он начинает «чувствовать» вибрации и принимать желаемое за действительное.

Шри Матаджи в ООН и благодарности от Обамы

Сами последователи «Сахаджа-йоги» не считают себя сектой. В их пабликах выложены списки «признаний»: медаль Мира ООН (1989), поздравления от Барака Обамы, Джорджа Буша, письма от премьер-министра Канады, звание «Почетный гражданин Италии» (2006). В России — дипломы от администраций регионов, благодарности от РАН и Минздрава, приветствие мэра Тольятти Жилкина.

Всё это, как считают эксперты, — часть продуманной стратегии легитимации. Секта собирает «корочки» от власти всех уровней, чтобы предъявлять их сомневающимся: «Видите, нас даже в ООН признали!»

Но ООН награждает не за истинность вероучения, а за формальную миротворческую деятельность. В России же наличие дипломов не отменяет главного: по классификации РАЦИРС, «Сахаджа-йога» остается тоталитарной сектой. И ни одна ее структура не зарегистрирована как религиозная организация. Только как «общественное движение» или «автономная некоммерческая организация».

Что говорит Луиза Бурлак: интервью, которое всё объясняет

Самым ярким моментом в этом расследовании стало интервью, которое Луиза Бурлак (та самая женщина, к которой по доверенности отдали Алину) дала «Аргументам и фактам». Она не прячется. Она спокойно и уверенно объясняет.

О детях

«Нас в этом году проверяли все ведомства и никаких нарушений не нашли. Дети учатся с репетиторами по общеобразовательной программе. Утром и вечером они медитируют, расслабляются. Но ведь и медициной доказано, что медитация полезна для здоровья».

О Шри Матаджи

«Шри Матаджи — это наша основательница, ее учение распространено по всему миру. Я не думаю, что вредно, когда дети находятся в равновесии, тем более в наше неспокойное время».

Об Индии

«Что касается поездок детей в Индию, то там школа, обучающая по оксфордским программам. Ребята учатся, медитируют и играют на индийских музыкальных инструментах. После этой школы сдаются государственные экзамены и можно поступить в мировые вузы. Например, одна наша девочка сейчас учится в Милане на дизайнера, вторая — в Малайзии».

И главное — о родителях

«Ничего страшного у нас нет. Просто бабушка и дедушка Алины не хотят вникать в наше учение, поэтому им и кажется, что то , что незнакомо, плохо».

Почему закон бессилен

В России «Сахаджа-йога» юридически безупречна. У нее нет статуса религиозной организации. Это позволяет ей избегать проверок со стороны Минюста по закону «О свободе совести».

Она не совершает уголовных преступлений, по крайней мере, таких, которые можно доказать. Она не удерживает детей силой, ведь родители сами их отдают по доверенности. Она не нарушает санитарных норм: турбаза куплена, документы оформлены.

Психолог Александр Невеев считает, что проблема не в запрете «йоги», а в законодательной лазейке. По его мнению, нужно исключить возможность передачи детей в подобные структуры по простой нотариальной доверенности. Органы опеки должны иметь право проверять любые места массового пребывания детей, особенно, если они связаны с религиозными культами. И, что самое сложное, нужно создать механизм оценки, является ли то или иное учение деструктивным, не дожидаясь, пока оно совершит преступление.

«В Европе и США существуют законы, позволяющие вмешиваться, когда ребенок воспитывается в культе, ограничивающем его развитие. В России такого законодательства нет», — подводит итог эксперт.

Что дальше?

Сейчас Алина живет в Москве с матерью. Бабушка с дедушкой подали в суд иск об определении порядка общения с внучкой. Нина на заседаниях не появляется.

«ПреКрасный берег» закрыл свои паблики, но никуда не делся. Луиза Бурлак продолжает свою деятельность. «Сахаджа-йога» по-прежнему насчитывает десятки тысяч последователей. И в любой момент какая-нибудь мать, увлекшаяся учением Шри Матаджи, может подписать доверенность и отправить своего ребенка в мир, где вместо сказок — мантры, вместо школы — «оксфордские программы» в Индии, а вместо родителей — «Матушка Кундалини».