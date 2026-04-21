Как по погоде на Радоницу понять, каким будет лето: приметы и традиции

На Радоницу поминают не только родственников, но и всех усопших Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Радоница считается первым после Пасхи временем особого поминовения усопших. В отличие от скорбных родительских суббот, этот день наполнен светом — верующие делятся с ушедшими близкими радостью о Воскресении Христа. И это не единственная особенности этого родительского дня. Рассказываем, чем еще он примечателен.

История Радоницы

Корни Радоницы уходят в глубокую древность и тесно связаны с языческими обрядами почитания предков. Само название происходит от слова «радость», а также перекликается с именами божеств — Радуниц, которые в славянской мифологии считались хранительницами душ умерших. После принятия христианства церковь сохранила этот обычай, наполнив его новым смыслом: победой жизни над смертью.

Дата Радоницы, как и многих православных праздников, зависит от даты Пасхи. Радоница выпадает на девятый день после главного христианского праздника, во вторник. В 2026 году Радоницу отметят 21 апреля.

Что можно и нельзя делать на Радоницу

Традиции Радоницы тесно переплетают церковные каноны и народные обычаи. Вот основной список того, что приветствуется, а что считается нежелательным.

Что нужно сделать на Радоницу:

Посетить храм. Главное в этот день — молитва. Верующие приходят на литургию и общую панихиду, подают записки с именами усопших. Посетить кладбище. Радоница — это «Пасха для мертвых». Принято приходить на могилы, чтобы принести близким радостную весть о Воскресении Христа. Привести могилы в порядок. Можно убраться, покрасить оградку, высадить цветы или оставить живые букеты. Подавать милостыню. Считается правильным угостить нуждающихся (едой или деньгами), попросив их помянуть ваших близких. Устроить скромный поминальный обед. Дома можно собраться всей семьей. Традиционные блюда — кутья, блины и пасхальные яйца.

Что нельзя делать на Радоницу:

Устраивать «пир» на кладбище. Церковь категорически против трапез с алкоголем прямо у могил. Поминки должны быть тихими и молитвенными, а не превращаться в шумное застолье. Оставлять еду и спиртное на могилах. Оставлять крашеные яйца или водку на холмике — это языческий пережиток. Лучше отдать еду людям или птицам. Сильно горевать и плакать. Само название праздника происходит от слова «радость». Считается, что чрезмерная скорбь мешает душам радоваться Пасхе. Венчаться. Вторник — это в принципе день, когда в церкви не совершается таинство венчания, а на Радоницу тем более. Работать в огороде (народная примета). Старики верили: «На Радоницу пахать — только землю зря тревожить». Считалось, что посаженное в этот день будет плохо расти. Ссориться и сквернословить. Любой негатив в этот день считается большим грехом, так как это время духовного единства с ушедшими.

Но самое важное на Радоницу — это память и добрые дела. Если не получается поехать на кладбище, достаточно просто искренне помолиться дома или в церкви.

Приметы и поверья

Наши предки верили, что погода на Радоницу предопределяет характер предстоящего лета и подает другие знаки: