Прощеное воскресенье в 2026 году: когда оно будет и что нужно делать в этот день

В Прощеное воскресенье посещают церковь и провожают Масленицу Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Обычно по весне верующие просят друг у друга прощения. Для этого и день специальный есть — Прощеное воскресенье. В этот день провожают Масленицу и в последний раз перед Великим постом могут съесть что-то из продуктов животного происхождения. Но не всё так просто с Прощеным воскресеньем, ведь в церковном календаре такого праздника нет. Так откуда он взялся и откуда пошла традиция просить прощения в последний день Масленой недели?

Когда Прощеное воскресенье в 2026 году

Прощеное воскресенье — переходящий праздник, у которого нет фиксированной даты в календаре. Но всегда это последнее воскресенье перед началом Великого поста и последний день Масленицы. В 2026 году праздник выпадает на 22 февраля.

История Прощеного воскресенья

У обычая просить прощения в воскресенье перед Великим постом очень древняя история. Эта традиция появилась у монахов Египта и называлась чином прощения. В последний день перед Великим постом монахи извинялись перед всеми, прежде чем уйти в пустыню. Отправлялись они туда, чтобы молиться и поститься в одиночестве, и не всегда возвращались — такие походы были смертельно опасны. А чтобы не оставлять обид, они просили друг у друга прощения за всё, как будто перед смертью, ведь это действительно мог быть последний разговор.

Постепенно традиция просить прощения стала церковной и народной. Например, в дореволюционной России сам царь просил своих подданных простить его. Он объезжал войска, монастыри, испрашивая прощения у солдат, монахов и священнослужителей.

В храмах в Прощеное воскресенье совершаются богослужения «воспоминание Адамова изгнания». Это событие, когда Адама и Еву изгнали из Рая за непослушание Богу, с которого начинается земная история. И именно подобно тому, как каялся Адам в своих грехах, так и всех верующих перед Великим постом призывают к тому же. Ведь долгое говение — ограничение себя в любой пост, а не только Великий, надо начинать с чистой душой и совестью.

Традиции Прощеного воскресенья

В Прощеное воскресенье верующие стремятся отпустить все обиды. Для этого извиняются друг перед другом, используя ритуальную фразу «прости меня» и ответ на нее «Бог простит, и я прощаю». Однако строгой формулировки нет. Можно попросить прощения и своими словами.

Если верующий в Прощеное воскресенье обращается к батюшке, то начинает со слов «простите меня, отче!»

Также в этот день есть несколько традиций, которых придерживаются верующие:

утром парятся в бане;

избегают конфликтов и ругани;

ходят в гости и в церковь на службу;

совершают добрые дела и помогают нуждающимся;

собираются семьей за праздничным столом.

В Прощеное воскресенье категорически нельзя таить обиды и не прощать тех, кто об этом просит, ссориться и браниться. Кроме этого, под запретом:

мысли о плохом;

сетование на судьбу-злодейку;

тяжелая работа;

домашние хлопоты.

Также важно: чем просить прощения неискренне или «механически», потому что так принято — лучше вовсе его не просить. Церковь призывает к осознанному применению.

Что можно и нельзя есть в Прощеное воскресенье

Этот праздник — последний день, когда можно есть пищу животного происхождения перед Великим постом. И, так как Масленая неделя всё еще не закончилась, основное блюдо Прощеного воскресенья — блины.

В Прощеное воскресенье и последний день Сырной седмицы было принято садиться за стол 7 раз, ведь именно столько недель в Великом посту.

Сам праздничный ужин называется заговеньем. На стол, кроме блинов, традиционно ставят:

блюда из яиц;

рыбу;

сыры и другие молокопродукты.

Нередко последним блюдом, которое подавали к столу, раньше была яичница. Некоторые соблюдают эту традицию и сейчас. Ведь верующие ближайшие 40 дней не едят яйца, а для многих яичница — одно из любимейших блюд. Но это не единственная и даже не основная причина.

Раньше, за редким исключением, люди держали хозяйство, и куры были, наверное, у всех. А так как несутся они регулярно, то обычно перед Великим постом был избыток яиц. И чтобы они не пропали, их пускали в дело.

Без запретов по еде в Прощеное воскресенье тоже не обошлось. Мясо, хотя пост еще не начался, уже не ели, чтобы не перегружать желудок. Люди прекрасно понимали, что наедаться тяжелой пищей перед длительными ограничениями в разнообразии и количестве еды — вредно.

Так как Масленая неделя — это время застолий, то и доесть всё подчистую было трудно. Но и дать еде испортиться перед Великим постом тоже было нельзя. Поэтому остатки раздавали нуждающимся или сжигали. Во втором случае по традиции еду оставляли на столе на ночь — считалось, что так можно привлечь удачу и достаток.

Приметы на Прощеное воскресенье

С Прощеным воскресеньем, как и со многими другими православными датами, связано несколько примет:

птицы поют громко — к хорошим новостям;

кошка умывается в доме, где девица на выданье — к скорому появлению сватов;

если получилось уснуть до полуночи, то весь год просыпаться будет легко;

солнечный день — к погожей, теплой и урожайной осени;

какая погода на Прощеное воскресенье — такая и на Пасху;

снег — к морозам и поздней весне;

пробилась трава — урожай будет богатым.

Есть еще две необычные приметы, ведь они связаны с едой. Так, горбушка хлеба, случайно попавшаяся кому-то во время ужина, — к деньгам, а съеденные подчистую блины — залог семейного счастья.