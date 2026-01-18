Кому нельзя ходить в церковь на Крещение: о каких приметах и традициях праздника вы не знаете

На Крещение принято освящать воду, но чего мы не знаем о традициях и обрядах этого праздника? Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Новый год и Рождество позади, Пасха еще ой как не скоро, зато совсем на носу у нас Крещение — праздник, связанный с крещением Иисуса Христа в Иордане. Всем известно, что в этот день принято купаться в проруби, а вот о других традициях мало кто догадывается. Рассказываем, откуда пошел праздник, почему в мороз все лезут в воду, чем лучше всего заняться после того, как окунулся, а от каких повседневных привычек лучше всего отказаться.

Когда Крещение в 2026 году

Когда Иисусу Христу было 30 лет, он пришел к реке Иордан. На ее берегу он познакомился с Иоанном Предтечей. Пророк оказался там совсем не случайно. Он долго путешествовал по пустыне, и дороги привели его к священной реке, где он сначала крестился сам, а потом стал рассказывать другим людям, как важно всем погрузиться в воду и отпустить грехи перед приходом Мессии. Речь Иоанна очень впечатлила Иисуса, и он решил принять крещение, хотя и не нуждался в нем, так как был априори безгрешен.

В Евангелии описывается, что после того, как Иисус Христос принял крещение от Иоанна Предтечи, явилась Святая Троица — Отец, Сын и Святой Дух. Первый появился в виде гласа Божьего, который сказал: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение», сыном был сам Иисус Христос, а Святой Дух явился в виде голубя. Поэтому праздник имеет два названия: Крещение и Богоявление.

До V века Рождество и Крещение отмечались в один день, но при правлении императора Аркадия два этих праздника разделили и установили между ними 12 праздничных дней. К XXI веку в католической и протестантской вере праздники отмечают 25 декабря и 6 января, а в православии — 7 и 19 января соответственно. То есть Крещение в 2026 году, как и во все годы до этого, состоится 19 января.

Что можно делать на Крещение

Верующие люди начинают готовиться к Крещению еще 18 января, в сочельник. Целый день проходят службы в храме, в завершение которых начинают освящать воду. После этого, в ночь с 18 на 19 января, православные окунаются в заранее подготовленные иордани. Зачем? Считается, что крещенские купания — символ закрепления очищения от грехов. Вместе с тем этот обычай не является аналогом покаяния или крещения.

Считается, что в день Крещения любая вода (и даже снег) становится святой и лечебной. Это, конечно, не повод есть снег и пить воду из первого попавшегося источника. Лучше всего набрать ее в храме. С водой в Крещение вообще связано много правил.

Чего нельзя делать на Крещение

К святой воде нужно относиться со всем уважением. Ее можно пить, ей можно умываться, мыть продукты или окроплять дом, да и то только тогда, когда нужна духовная защита и помощь. А вот использовать в уборке, стирке и готовке ее нельзя. Также запрещено поить святой водой животных и готовить на ее основе алкоголь. Всё это расценивается как неуважение и обязательно навлечет на нарушителя страдания и кару Божью.

Кроме этого, бутылки и банки с водой нельзя ставить на пол или в грязное место. Лучше всего расположить их в красном углу, где находятся иконы. Нет такого — уберите воду в шкаф.

Если святая вода осталась у вас еще с прошлого года, ее ни в коем случае нельзя выливать в раковину, в унитаз или в ванну — это большой грех.

Интересный факт, связанный одновременно со святой водой и храмами. Оказывается, женщинам во время месячных нельзя заходить в храм — из-за «нечестивости». Как тогда очиститься на Крещение? Можно попросить кого-то взять святую воду. А если некого? Тогда придется спасаться снегом — он в Крещение тоже считается освященным.

В праздник не рекомендуется работать без вынужденной необходимости. Все домашние дела лучше всего сделать заранее, еще до Рождества, также лучше отказаться от рыбалки и охоты.

В Крещение нельзя тратить время на ссоры, ругань, сплетни, переживание и плач. Всё это может притянуть море слез в предстоящем году. Лучше всего этот день провести с семьей за праздничным столом, без алкоголя и с небольшим количеством еды: Крещение — это про душевное насыщение, а не про обжорство.

Гадать на Крещение тоже не рекомендуется — оставьте эту забаву для Святок.

Приметы на Крещение

В Крещение важно обращать внимание на погоду и обстановку дома, многие приметы могут указать, как пройдет будущий год. Вот некоторые из них:

ночь с 18 на 19 января теплая — весь год будут беды и катаклизмы;

разбитая посуда в Крещение — к скорой свадьбе;

в крещенскую ночь на небе есть большая луна — весной стоит ждать сильного поднятия уровня воды во время оттепели, а если на небе будет много звезд, то летом и в начале осени стоит ждать много ягод;

ребенок, рожденный в Крещение, будет обласкан судьбой на всю жизнь;

если жениться или сделать предложение 19 января, этот брак будет закреплен на небесах;

снегопад в Крещение — предвестник дождливого лета, а если снег будет идти в ночь с 18 на 19 января, то стоит ждать богатый урожай в этом году.