День памяти Николая Чудотворца: что нужно сделать, чтобы не увязнуть в долгах

Николай Чудотворец — один из тех святых, в честь которых в православном календаре есть несколько праздников. Летом отмечается Рождество Николая Чудотворца, весной — День прибытия мощей в город Бари, а Никола Зимний, который отмечается каждый год, 19 декабря, связан со смертью святого. И у этого дня есть свои приметы и традиции, которые как минимум интересно знать.

Николай Чудотворец — покровитель детей, путешественников, невинно осужденных, больных и бедных.

Кто такой Николай Чудотворец

Николай Чудотворец родился в III веке в греческой колонии Ликии. Семья его была не из бедных, однако сам Николай решил посвятить себя не накоплению и увеличению богатств, а вере и служению Богу. Повзрослев, он стал священником и раздал наследство состоятельных родителей бедным. Кроме того, его знали как ярого борца с ересями, чудотворца и защитника оклеветанных и невинно осужденных. Среди известных чудес — спасение Мир от голода и воскресение моряка, погибшего во время шторма.

Николай прожил до глубокой старости. А когда умер, его тело начало мироточить и обрело способность исцелять от болезней и печалей. Мощи святого хранились сначала в Мире, а в XI веке их перенесли в город Бари, что в Италии. Часть мощей хранится там до сих пор.

Сегодня Николай Чудотворец считается покровителем детей, бедных и обиженных людей.

Традиции на День Николая Чудотворца

По народным поверьям, 19 декабря Николай спускается на Землю и за один день обходит ее из конца в конец, покрывая крыши снегом. А чтобы ветер их не сорвал, вбивает гвозди и заливает ледяной смолой. А темные силы, завидев Николая, в страхе разбегаются.

На Николу Зимнего традиционно накрывали вскладчину общий богатый стол из постных угощений и пировали (насколько это позволял Рождественский пост) несколько дней. Молодежь, пока взрослые были заняты пиршеством, гуляла, пела и веселилась, парни искали себе пару, устраивали смотрины. Иногда ряженые обходили подворья и вручали старшему поколению подарки, а детям — сладости. А еще с 19 декабря традиционно начинали готовиться к Рождеству: забивать скот, закупать всё необходимое для празднования на ярмарках.

Что можно и нельзя делать на День Николая Чудотворца

Считается, что на Николая Зимнего надо совершить хотя бы одно доброе дело. Поэтому 19 декабря принято давать милостыню, помогать нуждающимся. А отказывать в помощи категорически запрещено, иначе скоро сам окажешься в незавидном положении, и никто тебя не поддержит.

Есть на День памяти Николая Чудотворца и свои запреты:

нельзя есть продукты животного происхождения, разрешены только постные и рыбные блюда, ведь идет Рождественский пост;

сквернословие и ссоры, как и в любой другой церковный праздник, неприемлемы;

тяжелая физическая работа и домашние хлопоты нежелательны, иначе удача отвернется;

давать в долг или что-либо одалживать нельзя, чтобы не отдать свои благополучие и удачу.

Также считается, что 19 декабря — последний день в году, когда можно без последствий для себя и своего благосостояния рассчитаться с долгами. Но если этого никак сделать не получается, есть послабление, как говорится, на крайний случай. Можно отдать долги до Нового года или Рождества. По традиции в следующий год старые долги тащить никак нельзя, иначе так в долгах весь год и просидишь.

Приметы на Николу Зимнего

Большинство примет на 19 декабря помогают узнать, какими ожидаются следующее лето, эта зима и будущий урожай:

снег с утра — к дождливой погоде летом;

мороз на Николу Зимнего — к летней засухе;

теплый день — зима будет мягкой;

иней на деревьях — к богатому урожаю;

дым из трубы вверх — к морозной зиме, к земле — к непогоде;

ветреная погода в День Святого Николая задержится надолго;

таяние снега — к теплому декабрю;

белки, скачущие по земле — к скорой оттепели.