«Романовы есть и в семье Виндзор». Историк рассказал, возможно ли в России возрождение монархии

Романовы — предмет научного интереса Ирека Сулейманова Источник: Филипп Сапегин / E1.RU

Больше ста лет прошло с тех пор, как в Екатеринбурге расстреляли последнего российского императора Николая II и его семью, не пощадив ни императрицу, ни юных принцесс, ни даже маленького цесаревича Алексея.

С тех пор прошел век, трагедия обросла множеством мифов, и это притом что она подробно изучена. E1.RU расспросил доцента Высшей школы экономики Ирека Сулейманова, исследователя Романовых, о том, могла ли история сложиться иначе.

Революция, которую устроил царь

— В обществе нет единого отношения к Николаю II. Кто же он — плохой император, который позволил развалить страну, великомученик, любящий муж?

— Наверное, основополагающая такая идея стоит в том, что вся власть от бога. То есть если суждено было Николаю II стать императором, значит, так распорядилась судьба, бог — кто во что верит. Безусловно, это личность противоречивая.

Я бы сказал, что в контексте революции он, прежде всего, христианин. Он с таким поразительным смирением воспринял и почувствовал то, чего еще не чувствовала политическая элита того времени.

Николай II принял очень смелое решение — отрекся от престола. Это была тоже своего рода революция, прежде всего в тогдашнем монархическом мышлении. И это парадоксальным образом роднит его с теми самыми революционерами. Может быть, он был большим революционером, чем большевики.

Однозначного позиционирования для таких фигур, как Николай II или Сталин, достигнуть не удастся. Да этого и не нужно.

Ирек Сулейманов в Екатеринбурге читал лекцию про императрицу Марию Александровну — жену Александра II Источник: Храм на Крови

— У жены и детей Николая II была возможность уехать из страны. Почему Александра Федоровна осталась с ним до трагического конца?

— Уехать было невозможно, немыслимо, потому что это была единая православная семья. Мы помним о глубокой религиозности императрицы и императорской семьи. Александра Федоровна не оставила бы своего супруга в одиночестве.

Хотя есть очень много всяких спекуляций относительно того, что царскую семью могли бы вывезти за рубеж. Британцы приютили свекровь Александры Федоровны. Но тут дело в том, что Мария Федоровна была представительницей датского правящего рода, ее старшая сестра вышла замуж за будущего короля Британии Эдуарда VII. Мать Николая II приняли, а его самого с семьей — нет.

Британцы же не знали, как будет развиваться ситуация в моменте, кто придет к власти, и не хотели осложнять для себя международные отношения.

К Николаю II можно относиться по-разному, но невозможно без содрогания думать об ужасном конце, постигшем его семью Источник: «Эпоха Николая II»

— У Николая II и его семьи вообще был шанс выжить? Что с ними стало бы, если бы их не расстреляли в доме Ипатьева?

— Если пофантазировать, такой сюжет был возможен, сложись обстоятельства в иную комбинацию. Если бы революцию однозначно поддержало всё население Российской империи, это сыграло бы в пользу сохранения жизни бывшего императора.

Ведь большевики приняли радикальное решение, потому что осознавали — значительная часть населения необязательно поддерживала революцию. Революционный переворот совершило активное меньшинство.

А если бы переход власти был органичным для всего общества, сценарий с живым императором мог бы воплотиться. Николай II мог бы цивилизованно эмигрировать. Но случилось так, как случилось.

Нужен ли новый царь России

— Многие Романовы спаслись. Можно ли представить себе, что кто-то из потомков императорской семьи взойдет на престол в России?

— Возможно всё. Волны ностальгии по СССР или царской России возникают в культурном контексте. Более того, в обществе есть активные поборники восстановления монархии.

Возможно ли это? Если случатся значительные потрясения, теоретически возможно.

— Кого в таком случае позовут на царство?

— Выбор есть, спасибо демографической политике в доме Романовых, у которых всегда было много детей. Поэтому он пережил революцию и сейчас представляет разветвленную систему самых разных линий.

Среди Романовых есть те, кто позиционирует себя преемниками правящей ветви. Это говорит о явных и неявных амбициях возвращения в статус действующих императоров или императриц. Но надо иметь в виду, что Романовы есть и среди европейских правящих домов. Взять хотя бы семью Виндзор.

— Неужели Карла III можно позвать и на российский престол?

— Позвать можно, но нужно ли. Большой вопрос, сформируется ли для этого в России достаточное большинство. Но теоретически, конечно, в нем течет и кровь Романовых, по материнской линии и по отцовской линии. Выбор потенциальных претендентов широкий.

Последний император перед строем Источник: «Эпоха Николая II»

— Как возникла эта связь российских монархов с британцами?

— Есть несколько сюжетов. Например, действующий король Великобритании Карл Третий, сын Елизаветы II и принца Филиппа. А в нем очень много крови Романовых.

Отец Филиппа, Андрей Греческий — правнук императора Николая I. А его мать — из Гессенского правящего дома, который тоже близок к дому Романовых.

Четыре принцессы Гессенского дома были замужем за Романовыми: великая княгиня Наталья Алексеевна, супруга Павла I, умерла в юном возрасте при родах. Еще императрица Мария Александровна, супруга Александра II; последняя российская императрица Александра Федоровна. А также Елизавета Федоровна, великая княгиня, супруга великого князя Сергея Александровича. Это лишь одна линия, соединяющая династии Виндзор и Романовых.

— А почему вообще российские императоры женились на иностранках, не было красавиц в Петербурге?

— Судя по воспоминаниям и запискам современников, красивых невест в Санкт-Петербурге, да и во всей империи всегда было очень много, в том числе богатых и знатных.

Но вот так повелось, еще с эпохи Петра Великого, что выбор царственных особ падал на иностранок. Прежде всего — немецких принцесс. Это делалось, чтобы обеспечить внутриполитическую стабильность, потому что для русского государя и государства было очень важно, представителем какого рода являлась его жена — царица. Помолвка или свадьба автоматически перестраивала вообще всю систему правящих групп в государстве. Так было со времен Рюриковичей.

Супруга Николая II Александра Федоровна Источник: «Эпоха Николая II»

— И такая перестройка грозила серьезными политическими потрясениями?

— Да. А в случае с иностранками принцесса приезжала извне, то есть она оказывалась над схваткой за влияние. Императрица становилась, условно говоря, независимым арбитром и стояла вне клановых склок.

— В Екатеринбурге в 2017 году прошла волна протестов из-за премьеры фильма «Матильда» о романе Николая II и балерины. Самый драматичный эпизод — попытка сжечь кинотеатр «Космос» незадолго до показа. Так мы узнали, что есть культ семьи последнего императора, на грани с сектантством. Откуда это взялось?

— Действительно, есть тонкая грань между верой и фанатизмом, и фанатизм неприемлем. Но почему именно Романовы вызывают такую реакцию? Кстати, не только они, со Сталиным тоже иконы рисовали. Наверное, дело в сложности, амбивалентности, которая заложена в этих фигурах. Она позволяет радикально интерпретировать их образы.

Это родило и поляризованные позиции по отношению к «Матильде», вплоть до абсолютного неприятия.

Но надо помнить, что житие святого и его реальная биография могут коррелировать, но не обязаны совпадать. Сам концепт веры в том, что мы воспринимаем сказанное в житии на веру и так же интерпретируем образ святого.

История с Матильдой реальная. Бросает ли она тень на путь Николая II к святости? Конечно, нет, святость — это процесс. Ирек Сулейманов ученый-германист

Человек рожден на свет греховным, а подвиг Николая II в том, что он пошел на смерть. Альтернативы, возможности повернуть наверняка были, но его подвиг в том, что он прошел свой путь прямо.

— Известно, что Николай II обожал свою супругу, а ее мнение внутри семьи имело большой вес. Его авторитет в глазах окружающих от этого страдал, могли его называть «подкаблучник»?

— Александра Федоровна была безусловным авторитетом в семье. Обычное дело, ведь дети, как правило, тянутся к матери. Но это не отменяет авторитета отцовской фигуры, который рос по мере взросления детей. По свидетельствам современников, роль императрицы в политических делах обсуждали и сильно преувеличивали.

На это накладывался сюжет с Распутиным, особое отношение к нему государыни. Это становилось еще более токсичным в контексте национальности Александры Федоровны — она немка, а шла Первая мировая война. Всё это давало пищу для спекуляций, что государь не управляет всеми делами в империи.

Николай II с сыном Алексеем Источник: «Эпоха Николая II»

— Кстати, кем в итоге признан Распутин? Он духовный наставник, герой-любовник, врач?

— Документально сложно это определить или опровергнуть многочисленные мифы. Но очевидно, что он был человеком, который врачевал главную болезнь в царской семье, умел усмирить гемофилию, от которой страдал цесаревич Алексей. Императрица могла воспринимать его как спасителя.

А на всё остальное закрывала глаза, хотя он вел не монашеский образ жизни. Окружение же могло считать Распутина человеком, через которого можно было влиять на императора и его близких.

В истинности тезиса, что он был любовником императрицы, я, мягко говоря, сильно сомневаюсь. Александра Федоровна была глубоко верующим православным человеком, и представить подобное невозможно.

Фигура Распутина разрушительна для престижа монархии, но очень нужная для семьи Романовых. Ирек Сулейманов ученый-германист

— В Екатеринбурге есть улицы имени тех, кто расстреливал царскую семью: Толмачева, Войкова. Надо ли их переименовывать, потому что неправильно давать названия в честь убийц?

— Я германист по первому образованию. Так вот, у немцев есть такое понятие, есть Denkmal, памятник, а есть еще Mahnmal — мемориал, который ставится в назидание потомкам, например на месте трагедии, чтобы будущие поколения осознавали недопустимость таких деяний.