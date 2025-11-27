Рождественский пост в 2025 году: с какого числа начинается и сколько продлится

До самого Рождества еще долго, но приуроченный к нему пост начинается уже в ноябре

Рождество ждет нас только в январе, но у истинно верующих к нему подход особый. Они начинают готовиться к празднику заранее и больше месяца ограничивают себя в развлечениях и еде. А всё для того, чтобы духовно очиститься и встретить Богоявление в полном согласии духа с материей. Соблюдение поста дело, конечно, факультативное, особенно если у вас есть противопоказания, но если вы твердо намерены соблюдать Рождественский пост в 2025 году, то расскажем, когда он начинается в России, как к нему подготовиться и какие есть ограничения.

Что такое Рождественский пост

Рождественский пост считается одним из самых древних. Первые упоминания о нем можно встретить еще в записях святителя Амвросия Медиоланского, который скончался в 397 году. Кстати, в те времена Рождественский пост длился всего 7 дней. Только после Константинопольского собора 1166 года церковь установила единообразие для всех христиан, и Рождественский пост стал сорокадневным — в память о том, что Христос постился в пустыне сорок дней.

Когда Рождественский пост в 2025 году

Неизменным остается не только продолжительность Рождественского поста, но и время его проведения. Поскольку он привязан к определенному событию с конкретной датой — Рождеству, которое традиционно отмечается 7 января. Соответственно, Рождественский пост в 2025 году начнется 28 ноября и продлится до 6 января 2026 года.

Питание в Рождественский пост 2025

Нередко Рождественский пост называют Рыбным. Всё потому, что во время него часто можно есть рыбу. Условно его можно разделить на три этапа:

28 ноября — 19 декабря: можно есть рыбу, кроме среды и пятницы, а по понедельникам стоит отказаться от растительного масла. Исключение составляет только праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, который отмечается 4 декабря. В этот день рыба разрешена. 20–31 декабря: потребление рыбы в это время уменьшается. Теперь ее можно есть только по выходным дням. Но и здесь есть свои исключения. Так, 24 декабря отмечается Неделя святых праотец, 26 числа — День мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста, 31 декабря — Неделя святых отец. В эти дни рыба разрешается. 1–6 января: рыбу в эти дни не едят, рекомендовано сухоядение (продукты, не прошедшие термическую обработку). В выходные дни можно есть горячую пищу с растительным маслом.

По воскресеньям можно позволить себе немного вина — не больше одного бокала.

Чтобы запомнить, что едят по дням в Рождественский пост, мы сделали удобный календарь.