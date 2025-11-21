Как на Михайлов день определить погоду зимой: приметы и традиции праздника

21 ноября верующие празднуют Михайлов день, посвященный чествованию архистратига Михаила — небесного воина и грозу темных сил. У него есть и другие названия, в том числе народные — Михайловские оттепели и Михайловские грозы. Так его прозвали, потому что в этот день на улице обычно теплеет. Кстати, по погоде на Михайлов день можно много чего рассказать. И вот какие приметы и традиции связаны с этой датой.

Как появился Михайлов день

Михайлов день получил свое название в честь Архангела Михаила, который считается защитником всего человеческого рода. Именно он низвергнул с Небес падших духом, спас от верной гибели святых Ананию, Мисаила и Азарию, обернулся огненным столпом перед бежавшими из Египта израильтянами. Его просят о защите (чтобы уберег от врагов, стихийных бедствий и войны), справедливости, наставлении на путь праведный.

А еще считается, что Михаил — именно тот архангел, что возвестит о наступлении судного дня.

В России Архангела Михаила почитают особо — посвященные ему храмы и приделы были почти в каждом городе. А сам праздник начали отмечать еще до Крещения Руси — в 363 году.

Традиции Михайлова дня

В Михайлов день верующие всегда стремились посетить храм, помолиться и поставить свечки за здравие близких. Считается, что в этот праздник надо разобраться с семейными неурядицами, ни с кем не ссориться, никого не осуждать.

По традиции Михайлов день — время веселья и сытости. Объясняется это тем, что к Михайлову дню крестьяне уже заканчивали дела в полях и огородах: урожай собран, амбары наполнены до краев, излишки урожая распроданы — время звать всех в гости, накрывать праздничный стол. К тому же это была одна из последних осенних возможностей хорошо отдохнуть и повеселиться перед приближающимся Рождественским постом.