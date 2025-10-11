НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+12°C

Сейчас в Ярославле
Погода+12°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +10

2 м/c,

южн.

 749мм 67%
Подробнее
3 Пробки
USD 81,19
EUR 94,05
Ярославский ресторан — в топ-10 лучших
Отменят 13 автобусных маршрутов
Сэкономить время и нервы на врачах
Зальет дождями циклон «Барбара»
Купят 12-метровую ёлку
Итоги старта хоккейного сезона
Закрылся популярный бар
Лучшая бургерная Ярославля
Ярославна рыбачка рассказала о своем хобби
Афиша на октябрь
Религия Хайп или «харам»? Мусульманам запретили доставлять «нехаляльные» продукты — что будет с курьерскими сервисами

Хайп или «харам»? Мусульманам запретили доставлять «нехаляльные» продукты — что будет с курьерскими сервисами

Разбираемся вместе с экспертами

199
В Духовном управлении мусульман выпустили фетву, запрещающую курьерам перевозить «нехаляльные» продукты | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RUВ Духовном управлении мусульман выпустили фетву, запрещающую курьерам перевозить «нехаляльные» продукты | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

В Духовном управлении мусульман выпустили фетву, запрещающую курьерам перевозить «нехаляльные» продукты

Источник:

Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Совет улемов Духовного управления мусульман РФ утвердил фетву, запрещающую курьерам, исповедующим ислам, перевозить «нехаляльные» продукты. Информация об этом появилась на официальном сайте организации. Подробности — в материале MSK1.RU.

Фетва — это религиозно-правовое заключение по вопросу исламского права (шариата), изданное признанным религиозным авторитетом — муфтием.

Согласно решению, мусульманам запретили развозить алкогольные напитки, азартные игры, идолы и предметы языческого культа, свинину, а также мясо животных, умерщвленных недозволенным способом.

«Доставка перечисленного является прямым содействием в грехе и рассматривается как запретное. Перевозка с целью утилизации запрещенных грузов канонически дозволена», — сказано в обосновании.

При этом, если курьер не знает, что конкретно он везет, это не нарушает фетву. Также он может доставить заказ, если в нем дозволенные продукты превалируют над запретными. При этом долю дохода, приходящуюся на запретную часть, следует выплатить в качестве милостыни.

Доставка «нехаляльных» продуктов рассматривается как потворствование греху | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RUДоставка «нехаляльных» продуктов рассматривается как потворствование греху | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Доставка «нехаляльных» продуктов рассматривается как потворствование греху

Источник:

Артём Устюжанин / MSK1.RU

«Противоречит пяти статьям Конституции»

На новость отреагировал советник президента РФ, глава СПЧ Валерий Фадеев. Он заявил, что фетва противоречит, как минимум, пяти статьям Конституции РФ. В первую очередь, она напомнил, что Духовное управление мусульман — не законодательный орган.

«Во-вторых, статья 8 Конституции РФ закрепляет принцип единства экономического пространства, свободного перемещения товаров и услуг. Заключение ДУМ РФ создает искусственные барьеры для такого перемещения, нарушая указанный принцип», — отметил Фадеев.

Правозащитник также напомнил, что никого нельзя ограничивать в труде по религиозному признаку и каждый сам вправе выбирать, на какую работу устраиваться. Кроме того, фетва, по мнению Фадеева, может привести к разжиганию межнациональной розни и усложнить отношения между клиентом и курьером.

По мнению главы СПЧ, фетва нарушает, как минимум, пять статей Конституции и ограничивает мусульман в правах и свободах | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RUПо мнению главы СПЧ, фетва нарушает, как минимум, пять статей Конституции и ограничивает мусульман в правах и свободах | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

По мнению главы СПЧ, фетва нарушает, как минимум, пять статей Конституции и ограничивает мусульман в правах и свободах

Источник:

Артём Устюжанин / MSK1.RU

Что будет с работой сервисов по доставке

По мнению востоковеда и журналиста Максима Шевченко, фетва не может противоречить Конституции, поскольку носит рекомендательный характер.

«Соблюдать или нет — вопрос личный для каждого человека. Фетва соответствует религиозным нормам ислама и носит рекомендательный характер, — объяснил Шевченко. — Давайте теперь женщин, которые в монахини уходят, осудим, так что ли? Они же отказываются от деторождения: ну чем не чайлдфри*, которое у нас запрещено?»

Фетва объясняет: «Не участвуйте в продаже запретного — например, алкоголя, не берите грех на душу». Мне кажется, это правильно — не участвовать в том, что вредит другим людям.

Максим Шевченко

востоковед, журналист

«Если фетву станут соблюдать массово, то, вероятно, среди курьеров появится разделение на тех, кто видит в доставке запретного грех, и тех, кто нет», — считает эксперт.

Религиовед и исламовед Роман Силантьев, напротив, с решением не согласен. При этом он считает, что к фетвам Духовного управления мусульман в России прислушивается не так много верующих, поэтому значительного изменения в работе служб доставок ожидать не придется.

«Фетвы они издают часто, но к ним люди не прислушиваются как вне Духовного управления, так и в нём. В 2003 году они, например, отлучили от ислама самого уважаемого и заслуженного муфтия России Талгата Таджуддина, объявив его пророком. При этом у них в помещениях висят его портреты, что в исламе не дозволяется. Получается, они сами не соблюдают свои фетвы?» — вспомнил Силантьев.

Я вижу в этом лишь привлечение внимания, хайп. Духовное управление мусульман давно вызывает вопросы у прокуратуры. Если они продолжат в таком же духе, то, вероятно, организацию просто запретят. Они регулярно на пустом месте накаляют межрелигиозные отношения и провоцируют рост исламофобии в стране.

Роман Силантьев

религиовед и исламовед

Напомним, до этого Духовное управление мусульман выпустило фетву, разрешающую многоженство в России. Это заявление вызвало общественный резонанс, на него отреагировали депутаты и члены СПЧ. В результате Генпрокуратура вынесла Духовному управлению мусульман представление (официальную жалобу). Подробнее об этой ситуации вы можете прочесть в отдельном материале.

* Верховный суд РФ признал экстремистской организацией.

ПО ТЕМЕ
Елена ХалматоваЕлена Халматова
Елена Халматова
корреспондент MSK1.RU
Фетва Духовное управление мусульман Глава СПЧ Религиовед Курьер
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Уходят с первой стадией, возвращаются с четвертой»: доктор медицинских наук — о вреде знахарей, целителей и интернет-экспертов
Анатолий Аникеев
Доктор медицинских наук. Советник при ректорате ТГУ
Мнение
«АВТОВАЗ идет к катастрофе, но это не его вина». Разбираемся, почему завод опять тонет
Артем Краснов
Мнение
«Я выгорела, хотя только пришла»: учительница рассказала, почему молодые педагоги бегут из школ
Анна
Мнение
«На SHAMAN'а или Агутина и то дороже». Фанатка слетала в Стамбул на концерт Мэрилина Мэнсона — стоило ли это того
Юлия Гринберг
тюменка
Мнение
«План был обречен на провал». Как зоопсихолог воспитывала непослушного пса: история о потраченных нервах и деньгах
Настасья Медведева
Журналист
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление