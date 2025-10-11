Хайп или «харам»? Мусульманам запретили доставлять «нехаляльные» продукты — что будет с курьерскими сервисами

В Духовном управлении мусульман выпустили фетву, запрещающую курьерам перевозить «нехаляльные» продукты Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Совет улемов Духовного управления мусульман РФ утвердил фетву, запрещающую курьерам, исповедующим ислам, перевозить «нехаляльные» продукты. Информация об этом появилась на официальном сайте организации. Подробности — в материале MSK1.RU.

Фетва — это религиозно-правовое заключение по вопросу исламского права (шариата), изданное признанным религиозным авторитетом — муфтием.

Согласно решению, мусульманам запретили развозить алкогольные напитки, азартные игры, идолы и предметы языческого культа, свинину, а также мясо животных, умерщвленных недозволенным способом.

«Доставка перечисленного является прямым содействием в грехе и рассматривается как запретное. Перевозка с целью утилизации запрещенных грузов канонически дозволена», — сказано в обосновании.

При этом, если курьер не знает, что конкретно он везет, это не нарушает фетву. Также он может доставить заказ, если в нем дозволенные продукты превалируют над запретными. При этом долю дохода, приходящуюся на запретную часть, следует выплатить в качестве милостыни.

Доставка «нехаляльных» продуктов рассматривается как потворствование греху Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

«Противоречит пяти статьям Конституции»

На новость отреагировал советник президента РФ, глава СПЧ Валерий Фадеев. Он заявил, что фетва противоречит, как минимум, пяти статьям Конституции РФ. В первую очередь, она напомнил, что Духовное управление мусульман — не законодательный орган.

«Во-вторых, статья 8 Конституции РФ закрепляет принцип единства экономического пространства, свободного перемещения товаров и услуг. Заключение ДУМ РФ создает искусственные барьеры для такого перемещения, нарушая указанный принцип», — отметил Фадеев.

Правозащитник также напомнил, что никого нельзя ограничивать в труде по религиозному признаку и каждый сам вправе выбирать, на какую работу устраиваться. Кроме того, фетва, по мнению Фадеева, может привести к разжиганию межнациональной розни и усложнить отношения между клиентом и курьером.

По мнению главы СПЧ, фетва нарушает, как минимум, пять статей Конституции и ограничивает мусульман в правах и свободах Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Что будет с работой сервисов по доставке

По мнению востоковеда и журналиста Максима Шевченко, фетва не может противоречить Конституции, поскольку носит рекомендательный характер.

«Соблюдать или нет — вопрос личный для каждого человека. Фетва соответствует религиозным нормам ислама и носит рекомендательный характер, — объяснил Шевченко. — Давайте теперь женщин, которые в монахини уходят, осудим, так что ли? Они же отказываются от деторождения: ну чем не чайлдфри*, которое у нас запрещено?»

Фетва объясняет: «Не участвуйте в продаже запретного — например, алкоголя, не берите грех на душу». Мне кажется, это правильно — не участвовать в том, что вредит другим людям. Максим Шевченко востоковед, журналист

«Если фетву станут соблюдать массово, то, вероятно, среди курьеров появится разделение на тех, кто видит в доставке запретного грех, и тех, кто нет», — считает эксперт.

Религиовед и исламовед Роман Силантьев, напротив, с решением не согласен. При этом он считает, что к фетвам Духовного управления мусульман в России прислушивается не так много верующих, поэтому значительного изменения в работе служб доставок ожидать не придется.

«Фетвы они издают часто, но к ним люди не прислушиваются как вне Духовного управления, так и в нём. В 2003 году они, например, отлучили от ислама самого уважаемого и заслуженного муфтия России Талгата Таджуддина, объявив его пророком. При этом у них в помещениях висят его портреты, что в исламе не дозволяется. Получается, они сами не соблюдают свои фетвы?» — вспомнил Силантьев.

Я вижу в этом лишь привлечение внимания, хайп. Духовное управление мусульман давно вызывает вопросы у прокуратуры. Если они продолжат в таком же духе, то, вероятно, организацию просто запретят. Они регулярно на пустом месте накаляют межрелигиозные отношения и провоцируют рост исламофобии в стране. Роман Силантьев религиовед и исламовед

Напомним, до этого Духовное управление мусульман выпустило фетву, разрешающую многоженство в России. Это заявление вызвало общественный резонанс, на него отреагировали депутаты и члены СПЧ. В результате Генпрокуратура вынесла Духовному управлению мусульман представление (официальную жалобу). Подробнее об этой ситуации вы можете прочесть в отдельном материале.