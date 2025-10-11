Покровская родительская суббота в 2025 году: приметы, традиции и как правильно поминать умерших

Покровская суббота — день, специально отведенный для почитания памяти умерших. И у него есть свои традиции, правила и порядки Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

У православных верующих есть несколько дней в году, когда они поминают усопших, заказывают по ним службу, посещают кладбища. Эти дни называются родительскими субботами, и одна из ближайших таких — Покровская. Она наступает накануне Покрова Пресвятой Богородицы, однако в церковном календаре ее нет. Разбираемся, почему так получилось, какие приметы и традиции существуют в этот день и как поминать усопших на Покровскую родительскую субботу.

Когда Покровская родительская суббота в 2025 году

Своими корнями Покровская родительская суббота уходит в XVI век и связана со взятием Казани, которое произошло 14 октября 1552 года, на праздник Покрова Пресвятой Богородицы.

Тогда в битве погибли сотни воинов и простых людей, а само событие имело существенное религиозное значение, тем не менее поминальной службы по погибшим не проводилось — день поминовения воинов, павших при штурме Казани, установили только в 1592 году с подачи патриарха Иова. Выпал он на ближайшую к Покрову Пресвятой Богородицы субботу. Так и повелось. В 2025 году Покровская родительская суббота выпадает на 11 октября.

Изначально панихиды проводили лишь в Казанской епархии, из-за этого Покровская родительская суббота не попала в церковный календарь. Со временем традиция ширилась, смысл поминовения тоже (теперь это день памяти умерших близких и родных, а также всех, кто отдал собственную жизнь за Родину), а поминальная дата распространилась на соседние регионы, но не на все подряд, и в календарь ее так и не внесли.

Как принято проводить Покровскую родительскую субботу

Хотя посещать храм на Покровскую родительскую субботу не такое уж обязательное действие, верующие традиционно идут на службу. На панихиду можно заранее передать имя усопшего в записке, чтобы его упомянули в молитве. Также в церковь принято приносить продукты для освящения, которые потом раздают нуждающимся или ставят на стол для поминальной трапезы.

После богослужения или вместо него многие отправляются на кладбище к могилам своих близких. Там можно помолиться за упокоение душ и просить у Бога защиты для близких. Многие наводят на могилах порядок, оставляют свечи в знак уважения к усопшим и памяти о них.

Поминальный стол на Покровскую субботу представляет собой скромный семейный ужин. Собравшиеся могут помолиться за усопших и вспомнить их добрым словом. Но важно, чтобы стол был именно поминальным, а не праздничным. Поэтому следует выбирать скромную пищу и поставить кутью.

Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Что можно и нельзя делать в Покровскую субботу

У Покровской родительской субботы, как и у любого другого поминального дня, есть свои ограничения и определенный порядок:

Слезы и горечь об усопших следует сдерживать. Им это ничем не поможет, а живых лишь расстроит. Лучше всего воскресить в своей памяти самое лучшее, связанное с близкими, о которых горюешь. Пожертвования и оказание помощи нуждающимся — лучшее из того, что может сделать человек в память о своих близких. Важно это делать от души, а не потому что «так принято». Церковью порицаются ссоры, сквернословие и злые помыслы, направленные в сторону кого бы то ни было. Очень важно сохранять мирное и спокойное расположение духа.

Отдельно следует отметить, что память о самоубийцах в церковной традиции не чтут. О них близкие могут помолиться сами, прося божьего милосердия для них. Также отрицается и народный обычай — оставлять алкоголь на могиле усопшего.