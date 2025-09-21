НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
«Впечатление заброшенности»: священник объяснил, почему искусственные цветы нельзя оставлять на могилах

Разбираемся, как правильно благоустраивать захоронения

522
Традиции по благоустройству могил усопших в разных областях и даже в разных семьях разные. Чаще всего люди оставляют в местах погребения родных живые и искусственные цветы. Кто-то приносит свечи, еду, алкоголь, какие-то вещи усопшего. Что из этого правильно, а что нет с точки зрения православной церкви? Об этом порталу 76.RU рассказал пресс-секретарь Ярославской епархии, иерей Александр Сатомский.

«Благоустройство могилы — это не только дань традиции, а выражение нашей любви, памяти и, главное, христианской надежды на воскресение усопшего. С точки зрения Церкви, кладбище — это место упокоения тел, ожидающих всеобщего воскресения. Мы относимся к телу усопшего как к храму Святого Духа, который однажды вновь наполнится его присутствием и жизнью. Поэтому все, что мы делаем на могиле, должно быть уместным, благоговейным и соответствовать духу христианской веры», — отметил отец Александр.

По его словам, вполне естественно приносить на могилу живые цветы.

«Это самый традиционный и уместный способ подчеркнуть наше отношение к покойному и некоторые важные смыслы. Цветы являются здесь напоминанием о тленности земной жизни и символом будущего воскресения. Их можно сажать вокруг или ставить в вазу», — рассказал священник.

Лампады и свечи, по мнению Александра Сатомского, также абсолютно приемлемы.

«Огонь символизирует нашу молитву, веру, свет Христов, который просвещает усопшего и ведет его в Царство Небесное. Лучше использовать специальные защитные лампадки или стаканчики, особенно в ветреную погоду, чтобы избежать пожара. Свечу можно зажечь и помолиться об упокоении души усопшего», — пояснил он.

А вот искусственные цветы на могилах, оказывается, лучше не оставлять.

«Пыльные, выцветшие, рваные искусственные цветы, годами копящиеся на могиле, создают впечатление заброшенности и неуважения к памяти усопшего», — пояснил Александр Сатомский.

Также, по мнению священнослужителей, совершенно излишни на могилах еда, напитки и вещи усопшего.

«Оставлять на могиле конфеты, пасхальные яйца, куличи, пирожки и другую снедь — пережиток языческих тризн. Душа усопшего не нуждается в физической пище. Это пища для птиц, насекомых или бродячих животных, что не способствует благоговейной атмосфере кладбища. Лучше приготовить на день памяти покойного еду и раздать нуждающимся, соседям, детям с просьбой помянуть усопшего. Это будет акт милосердия. Оставлять на могиле алкоголь — грех и кощунство. Этой традицией мы не только уподобляемся язычникам, но и порочим память человека, предполагая, что его душа жаждет вина. Употребление алкоголя на кладбище также абсолютно недопустимо», — отметил Александр Сатомский.

Он подчеркнул, что самое важное, что мы можем принести на могилу близкого человека — это наша искренняя молитва.

«Придите, приберитесь, зажгите свечу, помолитесь об усопшем. По возможности пригласите священника для совершения литии (заупокойного богослужения) на могиле или придите для этого в храм», — посоветовал наш собеседник.

Напомним, мы также рассказывали, что делать с крестом, который убирают с могилы, когда устанавливают памятник.

Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Могила Кладбище Священник
Комментарии
4
Ярпортал
42 минуты
Птиц и покое веков кормили
Гость
11 минут
Ни слова про флаги не вымолвил батюшка. Нынче мода пошла знаменами украшать могилы. Язычники, или сектанты какие?
Читать все комментарии
