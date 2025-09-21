Рождество Пресвятой Богородицы в 2025 году: чего нельзя делать в этот день, чтобы не обеднеть

Рождество Пресвятой Богородицы — один из главных праздников в православии, и он открывает многочисленные осенние церковные торжества Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Каждый год в сентябре христиане отмечают Рождество Богородицы — один из важнейших православных праздников. Этот день посвящен рождению Девы Марии, матери Иисуса Христа. Считается, что ее появление на свет стало исполнением обещания о Спасителе, поэтому праздник символизирует надежду и начало новой жизни. И у него, как и у других православных праздников, есть свои обычаи, приметы и традиции.

История Рождества Пресвятой Богородицы

Рождество Богородицы в православной традиции — это не только память о рождении Девы Марии, но и напоминание о том, что даже в самых трудных обстоятельствах есть место чуду. Для верующих это день надежды, обновления и укрепления веры.

Первые упоминания об этом празднике появились в V веке в словах святого Прокла — архиепископа Константинопольского. Однако в Библии нет ни слова об истории рождения Девы Марии. В Евангелии ее описывают как галилейскую девушку из Назарета, обрученную с Иосифом, которая, будучи девственницей, зачала своего сына непорочно.

Некоторую информацию о происхождении Божией Матери можно почерпнуть из апокрифов — поздних церковно-исторических сочинений и текстов церковных служб. Один из таких источников — Протоевангелие Иакова II века, или «Иаковлева повесть». В нем говорится о супругах Иоакиме и Анне, живших в Назарете. Мужчина был потомком царя Давида, а женщина происходила из рода первосвященника Аарона. Будучи богатыми, они вели праведную жизнь, чтили Господа и себе оставляли не больше трети от доходов — все остальное жертвовали на храм и раздавали тем, кто испытывал нужду.

Достигнув преклонного возраста, они так и не нажили детей. В тот период у иудеев это порицалось — бездетных считали проклятыми и грешными. Тем более что тогда все ожидали прихода мессии, и рождение ребенка давало семье шансы стать частью Божественного замысла.

Терпя несправедливое отношение к себе, Анна и Иоаким продолжали жить как прежде — помогать бедствующим и чтить Бога. Но однажды мужчина прибыл в храм, чтобы принести жертву, а первосвященник не позволил Иоакиму этого сделать.

Будучи униженным, Иоаким отправился в пустыню, где 40 дней молил Бога сжалиться и даровать ребенка. В то же время Анна находилась дома и также молила Господа. Долгие молитвы дали свой результат — к женщине сошел ангел и сообщил радостную весть: «Ты зачнешь и родишь Дочь, благословенную, превыше всех. Через Нее получат благословение Божие и все земные народы. Через Нее будет дано всем людям Спасение. Имя Ей будет Мария».

Также небесный посланник явился и Иоакиму. Когда мужчина узнал о скором появлении дочери, то поспешил домой и велел принести в жертву часть стада.

Спустя положенный срок у супругов родилась дочь, которую они в возрасте трех лет отдали на воспитание в храм. Именно там Мария прожила до совершеннолетия. Пророчество ангела сбылось, когда она стала матерью Сына Божьего — Иисуса Христа.

Когда Рождество Пресвятой Богородицы в 2025 году

Если заглянуть в православный календарь, Рождество Пресвятой Богородицы выпадает на 8 сентября. Но это по старому стилю. А по новому Рождество Пресвятой Богородицы отмечается 21 сентября. Торжество относится к непереходящим и в 2025 году выпадает на воскресенье.

Традиции праздника

Рождество Богородицы отмечается спокойно, без излишеств. В народе верили, что шумные гулянья и ссоры в этот день могут обернуться несчастьем.

Главные традиции включают:

посещение храма и участие в литургии;

молитвы о здоровье близких, о семье и детях;

приготовление хлеба или пирогов из нового урожая;

помощь нуждающимся и милостыню.

Что можно и нельзя делать

С давних времен существовали правила поведения на Рождество Богородицы. Часть из них сохранилась до наших дней.

Можно:

заниматься легкой работой по дому и на огороде;

помогать другим и проявлять милосердие;

начинать новые дела — считалось, что они будут успешными.

Нельзя:

ругаться и сквернословить;

брать и давать в долг — деньги могут «утечь» вместе с удачей;

выполнять тяжелую физическую работу и затевать шумные застолья.

Народные приметы

Люди всегда внимательно наблюдали за природой в этот день, чтобы предсказать погоду и урожай. Наиболее известные приметы:

туманное утро — к мягкой зиме;

ясное небо — к холодам и снегу;

журавли тянутся на юг — жди ранних морозов;

если листья падают без ветра — следующий год будет урожайным.