НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+22°C

Сейчас в Ярославле
Погода+22°

облачно, без осадков

ощущается как +21

0 м/c,

 762мм 57%
Подробнее
2 Пробки
USD 81,56
EUR 95,48
Годовщина трагедии «Локо»
Чебатков в Ярославле
Бьют хлыстом лошадей
Контрактные роды в Ярославле
Как спасают выпавших из окон детей
Ярославский бренд покорил Россию
Стройка по-ярославски: где купить материалы
Афиша на сентябрь
Религия В Ватикане появился первый святой подросток из нового тысячелетия: кем он был

В Ватикане появился первый святой подросток из нового тысячелетия: кем он был

Молодой миллениал творил чудеса после смерти

119
Написать комментарий
Десятки тысяч человек пришли на мессу | Источник: Matteo Minnella / ReutersДесятки тысяч человек пришли на мессу | Источник: Matteo Minnella / Reuters

Десятки тысяч человек пришли на мессу

Источник:

Matteo Minnella / Reuters

7 сентября на площади Святого Петра в Ватикане состоялась торжественная месса, во время которой Папа Лев XIV канонизировал двух молодых итальянских блаженных — Карло Акутиса и Пьера Джорджо Фрассати. В праздничном богослужении приняли участие около 80 тысяч паломников со всего мира.

«Даже когда болезнь поразила их и пресекла их молодую жизнь, даже это не остановило их и не помешало им любить, предлагать себя Богу, благословлять его и молиться за себя и за всех», — сказал Лев XIV.

Кто такой Карло Акутис

Источник: Vaticannews.vaИсточник: Vaticannews.va
Источник:

Vaticannews.va

Карло Акутис родился 3 мая 1991 года в Лондоне. Затем его семья переехала в Милан. Родители Карло не были особо религиозны, но их сын с юных лет проявлял глубокую приверженность католической вере.

Он с раннего детства увлекался программированием и начал создавать веб-сайты духовной направленности. Например, в числе его проектов база данных о евхаристических чудесах по всему миру.

В возрасте 15 лет ему поставили лейкемию, от которой он вскоре скончался в 2006 году. Его похоронили в итальянском городе Ассизи, который стал местом паломничества. Акутиса прозвали первым «святым миллениалом», а также «инфлюенсером Бога».

Ватикан признал два чуда, связанных с Акутисом, — исцеление двух человек. Мальчик из Бразилии излечился от редкого заболевания поджелудочной железы, после того как помолился Карло и прикоснулся к принадлежавшей ему футболке.

Вторым чудом назвали выздоровление 21-летней девушки из Коста-Рики, которая была в критическом состоянии после падения с велосипеда. Ее мать помолилась на могиле Акутиса, и в тот же день девушка начала дышать без ИВЛ, а через десять дней ее выписали.

Кто такой Пьер Джорджо Фрассати

Источник: Vaticannews.vaИсточник: Vaticannews.va
Источник:

Vaticannews.va

Пьер Джорджо Фрассати родился 6 апреля 1901 года в Турине в богатой, буржуазной семье. Он вел активную социальную и духовную жизнь, принимал участие в многочисленных харитативных, политических и духовных организациях. В 17 лет он вступил в Общество святого Винсента де Поля и посвятил большую часть своего свободного времени заботе о бедных, бездомных и больных, а также о демобилизованных военнослужащих, вернувшихся с Первой мировой войны.

Фрассати умер 4 июля 1925 года в Турине, в возрасте 24 лет, от полиомиелита, заразившись, ухаживая за нищим больным. Он был беатифицирован (причислен к лику блаженных, первая ступень канонизации) в 1990 году.

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Папа Римский Ватикан Канонизация
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
Без сервиса, дешево, с красивыми видами. Отпускник нашел неожиданную страну, куда можно поехать на машине
Павел Красоткин
журналист
Мнение
«Женатые сливались». Как вычислить обман на сайте знакомств: 5 показательных историй из личного опыта
Ника Фирсова
Мнение
«Татарский „Макдоналдс“ меня покорил»: журналист съездил в Казань — почему тут так дорого и в каких местах нужно побывать
Анатолий Кузнецов
Мнение
«Превратился в модный курорт»: туристка сравнила современный Алтай с тем, что было 14 лет назад. Сколько она там потратила
Анастасия Зубрилина
Мнение
«Мясо почти не покупаю». 38-летняя предпринимательница купила квартиру в ипотеку и рассказала, что пережила за первый год
Анастасия
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление