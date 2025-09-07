В Ватикане появился первый святой подросток из нового тысячелетия: кем он был

Десятки тысяч человек пришли на мессу Источник: Matteo Minnella / Reuters

7 сентября на площади Святого Петра в Ватикане состоялась торжественная месса, во время которой Папа Лев XIV канонизировал двух молодых итальянских блаженных — Карло Акутиса и Пьера Джорджо Фрассати. В праздничном богослужении приняли участие около 80 тысяч паломников со всего мира.

«Даже когда болезнь поразила их и пресекла их молодую жизнь, даже это не остановило их и не помешало им любить, предлагать себя Богу, благословлять его и молиться за себя и за всех», — сказал Лев XIV.

Кто такой Карло Акутис

Источник: Vaticannews.va

Карло Акутис родился 3 мая 1991 года в Лондоне. Затем его семья переехала в Милан. Родители Карло не были особо религиозны, но их сын с юных лет проявлял глубокую приверженность католической вере.

Он с раннего детства увлекался программированием и начал создавать веб-сайты духовной направленности. Например, в числе его проектов база данных о евхаристических чудесах по всему миру.

В возрасте 15 лет ему поставили лейкемию, от которой он вскоре скончался в 2006 году. Его похоронили в итальянском городе Ассизи, который стал местом паломничества. Акутиса прозвали первым «святым миллениалом», а также «инфлюенсером Бога».

Ватикан признал два чуда, связанных с Акутисом, — исцеление двух человек. Мальчик из Бразилии излечился от редкого заболевания поджелудочной железы, после того как помолился Карло и прикоснулся к принадлежавшей ему футболке.

Вторым чудом назвали выздоровление 21-летней девушки из Коста-Рики, которая была в критическом состоянии после падения с велосипеда. Ее мать помолилась на могиле Акутиса, и в тот же день девушка начала дышать без ИВЛ, а через десять дней ее выписали.

Кто такой Пьер Джорджо Фрассати

Источник: Vaticannews.va

Пьер Джорджо Фрассати родился 6 апреля 1901 года в Турине в богатой, буржуазной семье. Он вел активную социальную и духовную жизнь, принимал участие в многочисленных харитативных, политических и духовных организациях. В 17 лет он вступил в Общество святого Винсента де Поля и посвятил большую часть своего свободного времени заботе о бедных, бездомных и больных, а также о демобилизованных военнослужащих, вернувшихся с Первой мировой войны.