Ореховый Спас в 2025 году: что нужно сделать, чтобы привлечь достаток — приметы и традиции

Ореховый Спас — народное название церковного праздника в честь Спаса Нерукотворного. Это третий и завершающий праздник. В народе говорили: «Первый Спас — на воде стоят; Второй Спас — яблоки едят; Третий Спас — на зеленых горах холсты продают». Согласно истории, изначально это было местное торжество в Константинополе. Но широкое почитание Спаса Нерукотворного сделало этот праздник общецерковным.

Когда Ореховый Спас в 2025 году

Нерукотворный Спас — это убрус, по-нашему — полотенце, на котором отпечатался Лик Иисуса. По преданию, эта реликвия появилась в I веке нашей эры, когда Авгарь, царь ближневосточного города Эдесса, заболел проказой. Лекари пытались вылечить его, но ничего не помогало.

До царя дошел слух, что в Палестине есть некий проповедник, который исцеляет всех нуждающихся. Тогда царь отправил своих слуг, чтобы они встретились с ним и попросили его приехать в Эдессу. Это был Иисус.

Ехать он отказался, но попросил принести ему воду и убрус. Умывшись, он вытерся этим полотенцем и чудесным образом на полотнище отпечатался Лик Иисуса.

Слуги царя отвезли этот убрус Авгарю в Эдессу, и тому хватило приложиться к плату, чтобы исцелиться от недуга. Впоследствии он сам принял крещение от ученика Иисуса наравне со своими подданными.

С тех пор убрус стали почитать и, по преданию, именно с него писали первые иконы. Долгое время святыня хранилась именно в Эдессе, но в 944 году ее перенесли в Константинополь. Это произошло 29 августа. Поэтому-то Ореховый Спас ежегодно отмечают 29 августа, этот праздник непереходящий. В 2025 году он выпадает на пятницу.

К сожалению, реликвия была утрачена. В период крестовых походов в 1204 году, во время разграбления византийский столицы, плат бесследно исчез.

Как празднуют Ореховый Спас

В церковном уставе праздник в честь Спаса Нерукотворного относится к числу малых «со славословием». Однако из-за совпадения с праздником Успения Богородицы эти два богослужения совмещены, и в русской традиции совершается Всенощное бдение.

Как и в любой другой церковный праздник, следует посетить храм, отказаться от тяжелой работы, если это возможно. Так как этот день наступает сразу после Успенского поста, дозволяется есть скромную пищу.

По народной традиции праздничный стол должен быть полон. Кроме хлеба из нового урожая, пекли пироги с разными начинками. И все, кто был за столом, должны были попробовать от каждого блюда хотя бы кусочек. Чтобы избежать голода. Но и переедать нельзя.

Как правило, к третьему Спасу созревали хлеб и лещина. Именно с орехами и колосьями шли в церковь, чтобы освятить их. Оттуда и появилось третье название — Хлебный Спас. Также верующие приносят в церковь воду, мед и созревшие фрукты. Считается, что Ореховый Спас — это день благодарения Господа за хлеб насущный: «У третьего Спаса припасен хлеб» и «Хорошо, если Спаситель — на холсте, а хлеб — на гумне».

Гумно — участок, куда складывали необмолоченные колосья и проводили обмолот и веяние (просеивание, отделение от плевел и прочего мусора) зерна.



Традиции и приметы Орехового Спаса

В народе на Ореховый Спас было принято печь хлеб из освященного зерна и угощать им близких, соседей и нуждающихся. Также это угощение дополняли медом и орехами.



На третий Спас также было принято освящать источники воды. В деревнях троекратно обходили родники и питьевые колодцы, чтобы совершить своеобразный ритуал «закрытия теплого времени года». Считалось, что так источник воды не замерзнет.



Интересно, что этот праздник иногда называют и Холщовый Спас или Спас на Холсте. Именно с этой даты начинают торговать домоткаными тканями. Также считается правильным в этот день закупать материалы для пошива.



Богатый урожай орехов был показателем того, что на следующий год их будет очень мало, но зато урожай пшеницы предполагается большим.



Если попался двойной орех среди собранного урожая — это к достатку. Его впоследствии держали в кошельке, чтобы деньги не переводились.



Обращали внимание на вкус первого съеденного ореха: сладкий — к любовным успехам, незрелый — к неожиданным новостям, горький — к расстройству, а гнилой — к проблемам.



Следили и за погодой, поведением птиц. Дождь с грозой в Ореховый Спас сулил теплую осень. А улетевшие на юг птицы говорили о заморозках на Покров, поздней и мягкой зиме, но холодной весне.



Празднование Спаса Нерукотворного — давняя традиция, которая восходит ко временам жизни Иисуса Христа. Конечно, традиции, связанные с освящением орехов и хлеба, никак не соотносятся с этим праздником. Но на Руси всегда относились к урожаю с особым трепетом, поэтому это стало частью церковной службы.