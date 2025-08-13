НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+14°C

Сейчас в Ярославле
Погода+14°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +13

0 м/c,

 752мм 88%
Подробнее
1 Пробки
USD 79,60
EUR 93,39
Ребёнок выпал с 12 этажа
Незрячего не впустили в монастырь
Откроется новая школа. Фото
Как выглядит сквер 950-летия Ярославля
Переезд Минобра
Откроют офисы в памятнике
Пожар на предприятии
До какого числа можно поступить на платку
Ярославцы - о платных парковках
Где остались места в 10-е классы
Религия Обзор Успенский пост в 2025 году: когда он начнется, сколько продлится и что нельзя есть

Успенский пост в 2025 году: когда он начнется, сколько продлится и что нельзя есть

Рассказываем всё о традициях и обычаях одного из самых строгих воздержаний

3 775
9 комментариев
Успенский пост — один из строгих, однако на это время выпадают Яблочный и Медовый Спас | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RUУспенский пост — один из строгих, однако на это время выпадают Яблочный и Медовый Спас | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU
Успенский пост — один из строгих, однако на это время выпадают Яблочный и Медовый Спас
Источник:
Евгений Софийчук / NGS55.RU

В православном календаре есть четыре многодневных поста, и совсем скоро начнется один из них — Успенский. Его держат в память о кончине Пресвятой Богородицы. В честь этого события он и получил свое название. Рассказываем, в чем смысл этого поста и какие ограничения он предписывает.

Когда Успенский пост в 2025 году

В старину Успенский пост начинался 1 августа и продолжался две недели — вплоть до праздника Успения Пресвятой Богородицы.

Из-за реформы календаря даты Успенского поста поменялись. Теперь он начинается 14 августа и длится до 27 августа. Продолжительность и традиции этого богослужения остались неизменными.

Что можно и нельзя есть в Успенский пост

Успенский пост — проверка и крепости веры, и выносливости организма. Он столь же строгий, как и Великий пост, и имеет свои каноны.

Так, по понедельникам, средам и пятницам христиане могут употреблять в пищу только свежие овощи и фрукты. Разрешается также растительная пища, не прошедшая термическую обработку, например сухофрукты или моченые овощи. Под запретом горячие напитки — например, чай или кофе, а также растительное масло и продукты животного происхождения.

По вторникам и четвергам во время Успенского поста можно есть горячие блюда, однако при их приготовлении нельзя использовать растительное масло. Мясо, молоко, йогурты, сыр, сливочное масло, яйца, рыба и другие продукты не растительного происхождения тоже под запретом.

Небольшие послабления во время Успенского поста по субботам и воскресеньям. Можно есть растительное масло, горячие блюда и даже выпить немного вина.

Во время строгого Успенского поста выпадает важный для православных христиан праздник — Преображение Господне. Считается, что именно в этот день Иисус Христос явился трем своим ученикам — апостолам Петру, Иакову и Иоанну — в белых одеждах и сиянии небесной славы. Этот день в народе называют также Яблочным Спасом. В день Преображения Господня, 19 августа, постящимся можно съесть рыбу.

Что разрешается есть в Успенский пост | Источник: Полина Авдошина / Городские медиаЧто разрешается есть в Успенский пост | Источник: Полина Авдошина / Городские медиа
Что разрешается есть в Успенский пост
Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

Традиции Успенского поста

Успенский пост совпадает со сбором нового урожая. Отсюда берут начало и некоторые традиции, связанные с этим богослужением. Крестьяне, которые работали в поле с весны, видели результаты своего труда. В первые дни поста они шли в церковь, чтобы освятить ржаные колосья, а потом украшали ими дома. Люди верили, что эти «обереги» помогут получить столь же щедрый урожай и в будущем году.

Кроме ржаных колосьев наши предки освящали и другие зерновые, а вместе с ними — новый урожай орехов, овощей, фруктов и меда. Делали запасы, которые помогали пережить длинные зимние месяцы. Современные верующие по традиции отправляются в церковь, чтобы освятить мед или яблоки, в определенные дни — во время Яблочного и Медового Спаса.

Один пост и два Спаса

Время Успенского поста совпадает с двумя известными православными праздниками — Медовым Спасом и Яблочным. Первый православные отмечают в четверг, 14 августа, — в тот же день, что и начинают поститься, а второй выпадает на вторник, 19 августа. Неслучайно Успенский пост в старину прозвали по-народному — Спасовкой.

Медовый Спас был своеобразным сигналом для наших предков о том, что в ульях созрел мед и можно приступать к его сбору. Соты с самым богатым урожаем несли в церковь и освящали. В этот день было принято делиться медом с бедняками и угощать детей.

Яблочный Спас издавна символизировал приближение осени и был своего рода праздником урожая. С этого дня люди могли есть яблоки нового урожая и готовить из них различные блюда и запасы на зиму. К тому же эти плоды было принято освящать в церкви.

А вы соблюдаете посты?

Только Великий пост
Соблюдаю все православные посты
Мне по здоровью нельзя
Я и так круглый год на диете
Весь год ем что хочу
Главное очистить мысли и душу, а пост — дело десятое

ПО ТЕМЕ
Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Преображение Яблочный Спас Медовый Спас Успенский пост Пост Православные традиции Православный праздник
Лайк
TYPE_LIKE2
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
9
Гость
6 августа 2024, 04:06
Пост zдесь круглый год по плану Таврического и РПЦ Чем меньше и хуже едим тем лучше для них
Гость
6 августа 2024, 04:13
Друг друга и братьев во Христе "есть" можно главное не есть мясо э, слушаться Таvрического и не мыться
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Вместо учениц — старухи? Чем плоха новая школьная форма по ГОСТу
Мария Носенко
Корреспондент
Мнение
Дракон в пещере, источники и Лермонтов. Студентка — о том, за что любят Кавказские Минеральные Воды
Ангелина Скобелева
Мнение
Семья с двумя детьми вместо Турции поехала отдыхать в Дагестан. Сколько потратили и стоило ли оно того
Юлия Конева
Мнение
«Стоит научиться жить в реальном мире». Почему власти не могут остановить рост цен — и так ли он страшен на самом деле
Стас Соколов
Эксперт
Мнение
Фанаты старого Marvel, крепитесь… Почему фильм «Фантастическая четверка: Первые шаги» — это сплошное разочарование
Мария Зиновьева
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление