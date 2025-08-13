Успенский пост в 2025 году: когда он начнется, сколько продлится и что нельзя есть

Успенский пост — один из строгих, однако на это время выпадают Яблочный и Медовый Спас Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

В православном календаре есть четыре многодневных поста, и совсем скоро начнется один из них — Успенский. Его держат в память о кончине Пресвятой Богородицы. В честь этого события он и получил свое название. Рассказываем, в чем смысл этого поста и какие ограничения он предписывает.

Когда Успенский пост в 2025 году

В старину Успенский пост начинался 1 августа и продолжался две недели — вплоть до праздника Успения Пресвятой Богородицы.

Из-за реформы календаря даты Успенского поста поменялись. Теперь он начинается 14 августа и длится до 27 августа. Продолжительность и традиции этого богослужения остались неизменными.

Что можно и нельзя есть в Успенский пост

Успенский пост — проверка и крепости веры, и выносливости организма. Он столь же строгий, как и Великий пост, и имеет свои каноны.

Так, по понедельникам, средам и пятницам христиане могут употреблять в пищу только свежие овощи и фрукты. Разрешается также растительная пища, не прошедшая термическую обработку, например сухофрукты или моченые овощи. Под запретом горячие напитки — например, чай или кофе, а также растительное масло и продукты животного происхождения.

По вторникам и четвергам во время Успенского поста можно есть горячие блюда, однако при их приготовлении нельзя использовать растительное масло. Мясо, молоко, йогурты, сыр, сливочное масло, яйца, рыба и другие продукты не растительного происхождения тоже под запретом.

Небольшие послабления во время Успенского поста по субботам и воскресеньям. Можно есть растительное масло, горячие блюда и даже выпить немного вина.

Во время строгого Успенского поста выпадает важный для православных христиан праздник — Преображение Господне. Считается, что именно в этот день Иисус Христос явился трем своим ученикам — апостолам Петру, Иакову и Иоанну — в белых одеждах и сиянии небесной славы. Этот день в народе называют также Яблочным Спасом. В день Преображения Господня, 19 августа, постящимся можно съесть рыбу.

Что разрешается есть в Успенский пост Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Традиции Успенского поста

Успенский пост совпадает со сбором нового урожая. Отсюда берут начало и некоторые традиции, связанные с этим богослужением. Крестьяне, которые работали в поле с весны, видели результаты своего труда. В первые дни поста они шли в церковь, чтобы освятить ржаные колосья, а потом украшали ими дома. Люди верили, что эти «обереги» помогут получить столь же щедрый урожай и в будущем году.

Кроме ржаных колосьев наши предки освящали и другие зерновые, а вместе с ними — новый урожай орехов, овощей, фруктов и меда. Делали запасы, которые помогали пережить длинные зимние месяцы. Современные верующие по традиции отправляются в церковь, чтобы освятить мед или яблоки, в определенные дни — во время Яблочного и Медового Спаса.

Один пост и два Спаса

Время Успенского поста совпадает с двумя известными православными праздниками — Медовым Спасом и Яблочным. Первый православные отмечают в четверг, 14 августа, — в тот же день, что и начинают поститься, а второй выпадает на вторник, 19 августа. Неслучайно Успенский пост в старину прозвали по-народному — Спасовкой.

Медовый Спас был своеобразным сигналом для наших предков о том, что в ульях созрел мед и можно приступать к его сбору. Соты с самым богатым урожаем несли в церковь и освящали. В этот день было принято делиться медом с бедняками и угощать детей.

Яблочный Спас издавна символизировал приближение осени и был своего рода праздником урожая. С этого дня люди могли есть яблоки нового урожая и готовить из них различные блюда и запасы на зиму. К тому же эти плоды было принято освящать в церкви.