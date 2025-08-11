НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Религия Обзор Рождество Николая Чудотворца в 2025 году: что сделать, чтобы привлечь удачу, — приметы и традиции

Рождество Николая Чудотворца в 2025 году: что сделать, чтобы привлечь удачу, — приметы и традиции

Рассказываем, как провести праздник в честь одного из главных святых

Николай Чудотворец — один из самых почитаемых святых в христианстве. В православном календаре есть три праздника, посвященных ему: Никола Летний, Никола Зимний и Никола Осенний — последний отмечают в день рождения святого 11 августа. Рассказываем, чем знаменит святой и какие традиции есть у Рождества Николая Чудотворца.

Кто такой Николай Чудотворец

Николай Чудотворец родился в III веке в греческой колонии Патара на территории современной Турции. С детства он посещал храм вместе с родителями, а когда повзрослел, решил посвятить себя церкви.

Святой Николай запомнился своей щедростью: всё наследство, которое оставили ему родители, он раздал нуждающимся. Однажды, когда он узнал о том, что бедная семья не может собрать приданное для своих дочерей, Николай тайком подбросил в их дом три мешочка с золотом — на каждую девочку.

По легенде, подброшенное золото случайно упало в чулочки девочек, и с тех пор появилась традиция класть подарки в носки на Рождество, а Николай стал прообразом Санты, который также тайно дарит подарки тем, кто хорошо себя ведет.

Чудотворцем стали называть Николая еще при жизни: как-то раз Николай плыл в Палестину на корабле и предсказал сильный шторм. Тут же началась буря, которая могла потопить корабль. Пока моряки паниковали, Николай начал молиться, после чего шторм утих.

Другое чудо произошло, когда в Ликии начался голод. У людей не осталось ничего съестного, и они уже начали готовиться к смерти. В это время неподалеку плыл корабль итальянского торговца, набитый хлебом. Капитан увидел сон, в котором Николай Чудотворец просит его спасти Ликию от голода, а когда проснулся — в его руке лежали три золотые монеты. После этого торговец приплыл к голодающим и спас их от смерти.

Даже после смерти святой Николай продолжает помогать верующим в трудные времена — главное, помолиться ему и рассказать о своей нужде.

Что можно и нельзя делать в Рождество Николая Чудотворца

Рождество Николая Чудотворца принято начинать с праздничной литургии в храме. В этот день верующие уделяют особое внимание чистоте, так что после молитвы принято париться в бане, переодеваться в чистую одежду и прибираться дома.

Так как Николай Чудотворец считается покровителем торговцев, то на его дни принято избавляться от всех долгов, иначе весь год у человека не будет финансовой удачи. Также в этот день принято заключать сделки и договоры — цену, установленную в день Николая Чудотворца, менять ни в коем случае нельзя.

Вечером в Николу Осеннего принято устраивать праздничный ужин и приглашать на него всех родных и близких. Весь день нужно провести весело и радостно — грустить, предаваться унынию и вспоминать о плохом в этот праздник нельзя.

Если вы хотите, чтобы Николай Чудотворец услышал вас и исполнил вашу молитву, нужно зажечь перед иконой святого 40 свечей и искренне молиться, пока они не догорят.

Приметы на Рождество Николая Чудотворца

Большинство примет в дни Николая Чудотворца посвящены Николе Зимнему и Николе Летнему. Но есть и несколько, по которым можно определить погоду:

  • если 11 августа нет заморозков — то начало осени будет теплым;

  • вспышки дальней грозы предупреждают о дождливой и холодной осени;

  • если в ветреную погоду вы слышите карканье вороны — то в ближайшее время пойдет дождь;

  • если к этому дню в лесу выросло мало грибов, то зимой выпадет много снега.

  • перистые облака к вечеру — к ночной грозе.

Отмечаете Рождество Николая Чудотворца?

Да, каждый год в этот день ходим в церковь и устраиваем праздничный ужин
Раньше не отмечали, но теперь точно будем!
И раньше не праздновал, и теперь не начну

Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Гость
5 августа 2024, 08:58
Надо свалить из страны на Запад тогда жизнь наладится
Гость
5 августа 2024, 07:13
Привлечь финансовую удачу это пойти на призывной пункт и подписать контракт - деньги так и пойдут по Плану Таврического 👹
