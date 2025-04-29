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Религия обзор Чего нельзя делать на Радоницу в 2025 году: приметы и традиции

Чего нельзя делать на Радоницу в 2025 году: приметы и традиции

Рассказываем, как не нужно вести себя в этот родительский день

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3 комментария
На девятый день после Пасхи кладбища наполняются людьми, несущими на могилы близких живые или искусственные цветы | Источник: Дарья Пона / 74.RUНа девятый день после Пасхи кладбища наполняются людьми, несущими на могилы близких живые или искусственные цветы | Источник: Дарья Пона / 74.RU
На девятый день после Пасхи кладбища наполняются людьми, несущими на могилы близких живые или искусственные цветы
Источник:
Дарья Пона / 74.RU

Церковь не запрещает поминать усопших в любой день. Однако для похода на кладбище в православном календаре есть специальные родительские субботы. Одна из этих суббот — Радоница — выделяется тем, что из года в год наступает во вторник. Рассказываем, нет ли здесь ошибки составителей церковного календаря и как следует поминать усопших в этот день.

Когда наступает Радоница

Радоница наступает на девятый день после Пасхи. А так как дата главного христианского праздника меняется каждый год, то и Радоница выпадает на разные числа. В 2025 году этот родительский день наступает 29 апреля.

Почему же эта Родительская суббота выпадет на вторник? Всё дело в ограничениях, связанных с Пасхой. Всю Пасхальную неделю и в первое воскресенье после праздника — Красную горку — в храмах не служат панихиды, чтобы не омрачать радость от воскресения Христа. А так как заупокойные службы начинаются еще накануне родительских дней, сделать родительским днем понедельник после Пасхальной недели тоже не получилось.

Таким образом, только на девятый день после Пасхи, во вторник, церковь может вновь вспоминать умерших.

Как поминают усопших в этот день

Если вы хотите, чтобы вашего близкого помянула церковь, то накануне Радоницы можете передать священнику в храме записку с именами тех, за кого нужно помолиться. Такие записки в церквях принимают перед каждой Родительской субботой.

Чаще всего на Радоницу верующие идут на кладбище после того, как отстояли утреннюю службу и первую после Пасхи панихиду. Стоит помнить, что кладбище нужно посещать только в часы его работы. А если вы хотите поухаживать за могилами, то не забудьте одеться по погоде.

Правила приличия тоже лучше не забывать: кладбище — не место для смеха, криков, ссор и употребления алкоголя. Еще церковь не советует оставлять на могилах еду и напитки: верующие поминают близких молитвой, а не принятием пищи.

Над могилой можно прочитать пасхальный канон или панихиду. Многие приносят на кладбище живые или искусственные цветы, а во время молитвы зажигают свечку или лампаду. Поминая близкого на Радоницу, важно не скорбеть и не впадать в отчаяние, а радоваться его переходу в вечную жизнь, вспоминать самые счастливые моменты, связанные с усопшим.

Нередко в этот день на могилы зовут священника, чтобы он отслужили литию — небольшую заупокойную службу. Договориться об этом стоит заранее, особенно если вы хотите позвать священника из храма с большим приходом.

Что еще делают на Радоницу

На Радоницу принято собираться за столом в семейном кругу. На столе в этот день чаще всего оказывается кутья — постная каша из цельных зерен с медом или сухофруктами, а также блины и лепешки. А еще на Радоницу красят яйца, чаще всего в «жалобные» цвета — желтый и зеленый. Иногда на столе православного можно увидеть три лишние тарелки: их ставят, чтобы усопшие могли позавтракать, пообедать и поужинать.

Поминальное застолье не должно быть пышным и шумным. Его цель — провести время с родными и вспомнить тех, кого уже нет рядом. Пить много алкоголя за столом тоже не рекомендуется.

На Радоницу также не принято отказывать нищим. Часто они приходят на кладбища, так как там в этот день много людей, которые могут подать им милостыню.

Когда еще можно помянуть близких

Ничего страшного, если по каким-то причинам вы не сможете посетить кладбище на Радоницу 29 апреля. Церковь не запрещает ходить на могилы в любой день, а если вы хотите попасть туда именно в Родительскую субботу, то ждать придется чуть больше месяца. В 2025 году после Радоницы остается три родительских дня:

  • Троицкая родительская суббота, тоже вселенская — 7 июня;

  • Димитриевская родительская суббота — 1 ноября;

  • Михайловская родительская суббота — 15 ноября.

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Эрнест ТитлиновЭрнест Титлинов
Эрнест Титлинов
Православие Радоница Родительский день Поминовение усопших Религия Обзор Традиции
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Комментарии
3
Гость
14 мая 2024, 08:52
а те у кого всегда пустые тарелки? и таких здесь очень много....
Гость
14 мая 2024, 08:40
Верующие пусть посещают кладбище и поминают умерших так, как гласит их вера. Я атеист и посещать могилы близких мне людей буду по велению сердца тогда, когда посчитаю нужным
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