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Религия Когда в Ярославль привезут Благодатный огонь из Иерусалима: ответ епархии

Когда в Ярославль привезут Благодатный огонь из Иерусалима: ответ епархии

Рассказываем, где встретят святыню

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1 комментарий
Когда в Ярославле встретят Благодатный огонь | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RUКогда в Ярославле встретят Благодатный огонь | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Когда в Ярославле встретят Благодатный огонь

Источник:

Евгений Софийчук / NGS55.RU

20 апреля в Пасху в Ярославль привезут Благодатный огонь из Иерусалима. В Ярославской епархии рассказали, куда и во сколько доставят святыню.

«В Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Встреча в Ярославле Благодатного огня состоится 20 апреля в Успенском кафедральном соборе в 16:00», — написали в соцсетях «Ярославской митрополии».

Схождение Благодатного огня происходит ежегодно перед Пасхой в Кувуклии — часовне, стоящей внутри Храма Гроба Господня в Иерусалиме. Часовня построена на том самом месте, где был похоронен Христос. Православные считают, что Благодатный огонь нерукотворен и возникает каждый год сам по себе как символ вечной связи Бога и людей. Поэтому схождение Благодатного огня часто называют чудом: ведь по законам физики пламя не может возникнуть из ниоткуда. Считается, что если Благодатный огонь не сойдет, то скоро наступит конец света. Святыню из Иерусалима специальными авиарейсами развозят по миру. В России огонь первоначально доставляют в Москву, а оттуда — в другие города.

Напомним, что в Ярославле в Пасху (20 апреля) и в Радоницу (29 апреля) ввели дополнительный транспорт. Подробнее с расписанием можно ознакомиться по ссылке.

В Пасху христиане ходят в церковь для освящения пасхальных куличей и яиц. Фотограф 76.RU Кирилл Поверинов побывал в храме в честь иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» в Дзержинском районе и запечатлел праздничную службу.

ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Благодатный огонь Пасха
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Комментарии
1
Гость
52 минуты
А если кто вздумает от него прикурить, тоже срок обеспечен?
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