Когда в Ярославль привезут Благодатный огонь из Иерусалима: ответ епархии

Схождение Благодатного огня происходит ежегодно перед Пасхой в Кувуклии — часовне, стоящей внутри Храма Гроба Господня в Иерусалиме. Часовня построена на том самом месте, где был похоронен Христос. Православные считают, что Благодатный огонь нерукотворен и возникает каждый год сам по себе как символ вечной связи Бога и людей. Поэтому схождение Благодатного огня часто называют чудом: ведь по законам физики пламя не может возникнуть из ниоткуда. Считается, что если Благодатный огонь не сойдет, то скоро наступит конец света. Святыню из Иерусалима специальными авиарейсами развозят по миру. В России огонь первоначально доставляют в Москву, а оттуда — в другие города.