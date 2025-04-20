Когда в Ярославль привезут Благодатный огонь из Иерусалима: ответ епархии

20 апреля в Пасху в Ярославль привезут Благодатный огонь из Иерусалима. В Ярославской епархии рассказали, куда и во сколько доставят святыню.
«В Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Встреча в Ярославле Благодатного огня состоится 20 апреля в Успенском кафедральном соборе в 16:00», — написали в соцсетях «Ярославской митрополии».
Схождение Благодатного огня происходит ежегодно перед Пасхой в Кувуклии — часовне, стоящей внутри Храма Гроба Господня в Иерусалиме. Часовня построена на том самом месте, где был похоронен Христос. Православные считают, что Благодатный огонь нерукотворен и возникает каждый год сам по себе как символ вечной связи Бога и людей. Поэтому схождение Благодатного огня часто называют чудом: ведь по законам физики пламя не может возникнуть из ниоткуда. Считается, что если Благодатный огонь не сойдет, то скоро наступит конец света. Святыню из Иерусалима специальными авиарейсами развозят по миру. В России огонь первоначально доставляют в Москву, а оттуда — в другие города.
Напомним, что в Ярославле в Пасху (20 апреля) и в Радоницу (29 апреля) ввели дополнительный транспорт. Подробнее с расписанием можно ознакомиться по ссылке.
В Пасху христиане ходят в церковь для освящения пасхальных куличей и яиц. Фотограф 76.RU Кирилл Поверинов побывал в храме в честь иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» в Дзержинском районе и запечатлел праздничную службу.