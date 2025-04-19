Десятки горожан собрались в храме на Пасху: где в Ярославле освящают куличи и яйца

Ярославцы собрались в храме для освящения Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











19 апреля в Ярославской области в храмах прошло освящение куличей и пасхальных яиц. Фотограф 76.RU Кирилл Поверинов побывал в храме в честь иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» в Дзержинском районе.

Освящение куличей святой водой — традиционный церковный обряд, который совершается перед Пасхой. Прихожане расставляют еду внутри храма, в трапезной, в специальных местах во дворе церкви, после завершения службы священник подходит к столам, читает молитву и окропляет еду. В 2025 году праздник Пасхи пройдет в воскресенье, 20 апреля.

В этом фоторепортаже покажем, как ярославцы готовились к празднику Пасхи.

Куличи освящали святой водой на улице Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Вода попадала на людей Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











На освящение пришло много людей Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Кропило — приспособления для разбрызгивания святой воды во время богослужения Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Горожане принесли с собой пасхальные яйца и куличи Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Святую воду разбрызгивали не только на куличи Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Людей святой водой окроплял священник Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Пасха в 2025 году выпала на 20 апреля Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Из-за хорошей погоды освятить куличи удалось на улице Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Многие приносили куличи и пасхальные яйца в специальных корзинах Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Свечи — важный церковный атрибут Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











На освящение принесли много разных куличей Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Улыбки не сходили с лиц людей Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Святая вода летела во все стороны Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU









