Десятки горожан собрались в храме на Пасху: где в Ярославле освящают куличи и яйца

19 апреля в Ярославской области в храмах прошло освящение куличей и пасхальных яиц. Фотограф 76.RU Кирилл Поверинов побывал в храме в честь иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» в Дзержинском районе.
Освящение куличей святой водой — традиционный церковный обряд, который совершается перед Пасхой. Прихожане расставляют еду внутри храма, в трапезной, в специальных местах во дворе церкви, после завершения службы священник подходит к столам, читает молитву и окропляет еду. В 2025 году праздник Пасхи пройдет в воскресенье, 20 апреля.
В этом фоторепортаже покажем, как ярославцы готовились к празднику Пасхи.
Ранее мы рассказали, как необычно можно покрасить пасхальные яйца.