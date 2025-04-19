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Весна Город фоторепортаж Десятки горожан собрались в храме на Пасху: где в Ярославле освящают куличи и яйца

Десятки горожан собрались в храме на Пасху: где в Ярославле освящают куличи и яйца

Рассматриваем яркие кадры в репортаже

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12 комментариев
Ярославцы собрались в храме для освящения | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЯрославцы собрались в храме для освящения | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославцы собрались в храме для освящения

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

19 апреля в Ярославской области в храмах прошло освящение куличей и пасхальных яиц. Фотограф 76.RU Кирилл Поверинов побывал в храме в честь иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» в Дзержинском районе.

Освящение куличей святой водой — традиционный церковный обряд, который совершается перед Пасхой. Прихожане расставляют еду внутри храма, в трапезной, в специальных местах во дворе церкви, после завершения службы священник подходит к столам, читает молитву и окропляет еду. В 2025 году праздник Пасхи пройдет в воскресенье, 20 апреля.

В этом фоторепортаже покажем, как ярославцы готовились к празднику Пасхи.

Куличи освящали святой водой на улице | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКуличи освящали святой водой на улице | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Куличи освящали святой водой на улице

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Вода попадала на людей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВода попадала на людей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Вода попадала на людей

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

На освящение пришло много людей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа освящение пришло много людей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На освящение пришло много людей

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Кропило&nbsp;— приспособления для разбрызгивания святой воды во время богослужения | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКропило&nbsp;— приспособления для разбрызгивания святой воды во время богослужения | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Кропило — приспособления для разбрызгивания святой воды во время богослужения

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Горожане принесли с собой пасхальные яйца и куличи | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUГорожане принесли с собой пасхальные яйца и куличи | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Горожане принесли с собой пасхальные яйца и куличи

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Святую воду разбрызгивали не только на куличи | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСвятую воду разбрызгивали не только на куличи | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Святую воду разбрызгивали не только на куличи

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Людей святой водой окроплял священник | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЛюдей святой водой окроплял священник | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Людей святой водой окроплял священник

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Пасха в 2025 году выпала на 20 апреля | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПасха в 2025 году выпала на 20 апреля | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Пасха в 2025 году выпала на 20 апреля

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Из-за хорошей погоды освятить куличи удалось на улице | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUИз-за хорошей погоды освятить куличи удалось на улице | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Из-за хорошей погоды освятить куличи удалось на улице

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Многие приносили куличи и пасхальные яйца в специальных корзинах | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUМногие приносили куличи и пасхальные яйца в специальных корзинах | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Многие приносили куличи и пасхальные яйца в специальных корзинах

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Свечи&nbsp;— важный церковный атрибут | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСвечи&nbsp;— важный церковный атрибут | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Свечи — важный церковный атрибут

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

На освящение принесли много разных куличей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа освящение принесли много разных куличей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На освящение принесли много разных куличей

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Улыбки не сходили с лиц людей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUУлыбки не сходили с лиц людей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Улыбки не сходили с лиц людей

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Святая вода летела во все стороны | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСвятая вода летела во все стороны | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Святая вода летела во все стороны

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Ранее мы рассказали, как необычно можно покрасить пасхальные яйца.

ПО ТЕМЕ
Варвара КиселёваВарвара Киселёва
Варвара Киселёва
корреспондент
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Комментарии
12
Гость
1 час
С наступающим светлым Христовым Воскресеньем Дорогие Земляки
Гость
2 часа
За деньги свечи, за деньги отпоют и будете без грешны за эту власть
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