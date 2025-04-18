В Ярославле на Пасху и Радоницу пустят дополнительные автобусы: маршруты и расписания

В Ярославле пустят дополнительные автобусы до кладбищ Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославле на Пасху (20 апреля) и в Радоницу (29 апреля) пустят дополнительные автобусы до кладбищ.

«В праздничные дни особенно важно обеспечить бесперебойную работу транспорта, чтобы все желающие могли посетить храмы и кладбища. С этой целью разработан специальный график движения с учетом традиционных маршрутов и потребностей жителей», — сообщил заместитель председателя правительства — министр дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области Роман Душко.

В качестве дополнительных в Ярославле организованы маршруты № 5а и 5б. Помимо этого, будет увеличено количество рейсов на постоянных автобусных маршрутах № 5, 14, 15.

На каких автобусах можно доехать до кладбищ в Ярославле

№ 5 «Богоявленская площадь» — «Осташинское кладбище»

отправление от Богоявленской площади: 08:00, 08:50, 09:40, 10:30, 12:00, 12:50, 13:50;

отправление от Осташинского кладбища: 08:50, 09:40, 10:30, 11:20, 12:50, 13:40, 14:40.

№ 5а «Богоявленская площадь» — «Осташинское кладбище» (через улицу Промышленную)

отправление от Богоявленской площади: 07:50, 08:14, 08:38, 09:02, 09:26, 09:50, 10:42, 11:06, 11:30, 11:54, 12:18, 12:42, 13:06;

отправление от Осташинского кладбища: 08:22, 08:46, 09:10, 09:34, 09:58, 10:22, 11:14, 11:38, 12:02, 12:26, 12:50, 13:14, 13:38.

№ 5б «15-й микрорайон» — «Осташинское кладбище»;

отправление от 15 микрорайона: 08:00, 08:15, 08:25, 08:35, 08:45, 08:55, 09:05, 09:15, 09:25, 09:35, 09:45, 09:55, 10:15, 10:35, 10:55, 11:05, 11:15, 11:25, 11:35, 11:45, 11:55, 12:05, 12:15, 12:25, 12:35, 12:45, 12:55, 13:05;

отправление от Осташинского кладбища: 8:20, 08:35, 08:45, 08:55, 09:05, 09:15, 09:25, 09:35, 09:45, 09:55, 10:05, 10:15, 10:35, 10:55, 11:15, 11:25, 11:35, 11:45, 11:55, 12:05, 12:15, 12:25, 12:35, 12:45, 12:55, 13:05, 13:15, 13:25.

№ 14 «Богоявленская площадь» — «Игнатовское кладбище»

отправление от Богоявленской площади: 08:00, 08:09, 08:18, 08:27, 08:37, 08:47, 08:56, 09:05, 09:14, 09:23, 09:33, 09:43, 09:52, 10:01, 10:10, 10:19, 10:31, 10:43, 10:58, 11:13, 11:25, 11:37, 11:50, 12:04, 12:19, 12:30, 12:41, 12:52, 13:03, 13:15, 13:27, 13:38;

отправление от Игнатовского кладбища (площадка № 2): 08:28, 08:37, 08:46, 08:55, 09:05, 09:15, 09:24, 09:33, 09:42, 09:51, 10:01, 10:11, 10:20, 10:29, 10:38, 10:47, 10:59, 11:11, 11:26, 11:41, 11:53, 12:05, 12:18, 12:32, 12:47, 12:58, 13:09, 13:20, 13:31, 13:43, 13:55, 14:06.

№ 15 «15-й микрорайон» — «Игнатовское кладбище»

отправление от 15-го микрорайона: 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:48, 11:07, 11:29, 11:51, 12:13, 12:32, 12:50, 13:08, 13:27, 13:41, 13:57, 14:14;

отправление от Игнатовского кладбища (площадка № 2): 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:33, 11:52, 12:14, 12:36, 12:58, 13:17, 13:35, 13:53, 14:12, 14:26, 14:42, 14:59.