В 37 храмах Ярославля пройдут богослужения на Пасху: расписание

Успенский кафедральный собор — полунощница, крестный ход, пасхальная утреня, Божественная литургия в 23:30 (в ночь на воскресенье). Поздняя литургия будет совершена в 09:00;

Феодоровский собор — полунощница, крестный ход, пасхальная утреня, Божественная литургия в 23:30 (в ночь на воскресенье), 09:00;

Богоявленский храм — полунощница, крестный ход, пасхальная утреня, Божественная литургия — 00:00 (в ночь на воскресенье);

Крестобогородский храм — полунощница, крестный ход, пасхальная утреня, Божественная литургия в 23:45 (в ночь на воскресенье), 07:00 и 09:00;

Вознесенский храм (улица Свободы, 44) — полунощница, крестный ход, пасхальная утреня, Божественная литургия в 22:30 (в ночь на воскресенье);

Вознесенско-Благовещенский храм — полунощница, крестный ход, пасхальная утреня, Божественная литургия в 00:00;

Сретенский храм — полунощница, крестный ход, пасхальная утреня, Божественная литургия в 23:45 (в ночь на воскресенье);

Леонтьевский храм — полунощница, крестный ход, пасхальная утреня, Божественная литургия в 23:30;

Михайло-Архангельский храм (Первомайская, 67) — полунощница, крестный ход, Пасхальная утреня, Божественная литургия — 23:30;

храм Никиты Мученика — полунощница, крестный ход, пасхальная утреня, Божественная литургия в 23:30 (в ночь на воскресенье);

храм Николы на Меленках — полунощница, крестный ход, пасхальная утреня, Божественная литургия в 23:00;

храм Николы Мокрого — полунощница, крестный ход, Пасхальная утреня, Божественная литургия — 23:00 (в ночь на воскресенье);

храм Параскевы Пятницы (в Калашной слободе) — полунощница, крестный ход, пасхальная утреня, Божественная литургия — 23:30;

храм Параскевы Пятницы на Туговой горе — полунощница, крестный ход, пасхальная утреня, Божественная литургия в 23:30 (в ночь на воскресенье);

Петропавловский храм — полунощница, крестный ход, пасхальная утреня, Божественная литургия в 23:30 (в ночь на воскресенье);

храм Димитрия Солунского — полунощница, крестный ход, пасхальная утреня, Божественная литургия в 00:00;

Свято-Тихоновский храм — полунощница, крестный ход, пасхальная утреня, Божественная литургия в 23:30 (в ночь на воскресенье), 09:00;

Спасский храм (Иваньково) — полунощница, крестный ход, пасхальная утреня, Божественная литургия в 23:30 (в ночь на воскресенье);

Благовещенский храм (Норское) — полунощница, крестный ход, пасхальная утреня, Божественная литургия в 23:30 (в ночь на воскресенье);

Троицкий храм (Норское) — полунощница, крестный ход, пасхальная утреня, Божественная литургия — 23:30 (в ночь на воскресенье);

Успенский храм (Норское) — полунощница, крестный ход, пасхальная утреня, Божественная литургия — 23:00 (в ночь на воскресенье);

Троицкий храм (Смоленское) — полунощница, крестный ход, пасхальная утреня, Божественная литургия в 23:45 (в ночь на воскресенье);

Яковлевско-Благовещенский храм — полунощница, крестный ход, пасхальная утреня, Божественная литургия в 23:00 (в ночь на воскресенье); 09:40;

храм Ярослава Мудрого — полунощница, крестный ход, пасхальная утреня, Божественная литургия в 23:50 (в ночь на воскресенье);

храм Зосимы и Савватия — полунощница, крестный ход, пасхальная утреня, Божественная литургия в 23:00;

храм Спаса на Городу — полунощница, крестный ход, пасхальная утреня, Божественная литургия в 23:00 (в ночь на воскресенье);

храм Софии, Премудрости Божией — полунощница, крестный ход, пасхальная утреня, Божественная литургия в 23:30 (в ночь на воскресенье);

Крестовоздвиженский храм — полунощница, крестный ход, пасхальная утреня, Божественная литургия в 23:00 (в ночь на воскресенье);

Знаменский храм — полунощница, крестный ход, пасхальная утреня, Божественная литургия в 23:30;

храм Спиридона Тримифунтского (рядом с домом № 42 по улице Клубной) — полунощница, крестный ход, Пасхальная утреня, Божественная литургия в 22:00 (в ночь на воскресенье);

храм Матроны Московской (Творогово) — полунощница, крестный ход, пасхальная утреня, Божественная литургия в 00:00;

храм Владимирской иконы Божией Матери на Божедомке — полунощница, крестный ход, пасхальная утреня, Божественная литургия в 23:45 (в ночь на воскресенье);

Николо-Тропинский храм — полунощница, крестный ход, пасхальная утреня, Божественная литургия в 23:30 (в ночь на воскресенье);

Пантелеимоновский храм — полунощница, крестный ход, пасхальная утреня, Божественная литургия в 23:15 (в ночь на воскресенье);

Толгский женский монастырь — полунощница, крестный ход, пасхальная утреня, Божественная литургия в 23:00 (в ночь на воскресенье);

Казанский женский монастырь — полунощница, крестный ход, пасхальная утреня, Божественная литургия в 23:20 (в ночь на воскресенье), 10:00;