В 37 храмах Ярославля пройдут богослужения на Пасху: расписание

В ночь на 20 апреля в храмах Ярославля начнутся пасхальные службы. Праздничные богослужения пройдут в 37 храмах. Расписание обнародовали в пресс-службе Ярославской епархии.
Расписание служб в храмах Ярославля на Пасху:
Успенский кафедральный собор — полунощница, крестный ход, пасхальная утреня, Божественная литургия в 23:30 (в ночь на воскресенье). Поздняя литургия будет совершена в 09:00;
Феодоровский собор — полунощница, крестный ход, пасхальная утреня, Божественная литургия в 23:30 (в ночь на воскресенье), 09:00;
Богоявленский храм — полунощница, крестный ход, пасхальная утреня, Божественная литургия — 00:00 (в ночь на воскресенье);
Крестобогородский храм — полунощница, крестный ход, пасхальная утреня, Божественная литургия в 23:45 (в ночь на воскресенье), 07:00 и 09:00;
Вознесенский храм (улица Свободы, 44) — полунощница, крестный ход, пасхальная утреня, Божественная литургия в 22:30 (в ночь на воскресенье);
Вознесенско-Благовещенский храм — полунощница, крестный ход, пасхальная утреня, Божественная литургия в 00:00;
Сретенский храм — полунощница, крестный ход, пасхальная утреня, Божественная литургия в 23:45 (в ночь на воскресенье);
Леонтьевский храм — полунощница, крестный ход, пасхальная утреня, Божественная литургия в 23:30;
Михайло-Архангельский храм (Первомайская, 67) — полунощница, крестный ход, Пасхальная утреня, Божественная литургия — 23:30;
храм Никиты Мученика — полунощница, крестный ход, пасхальная утреня, Божественная литургия в 23:30 (в ночь на воскресенье);
храм Николы на Меленках — полунощница, крестный ход, пасхальная утреня, Божественная литургия в 23:00;
храм Николы Мокрого — полунощница, крестный ход, Пасхальная утреня, Божественная литургия — 23:00 (в ночь на воскресенье);
храм Параскевы Пятницы (в Калашной слободе) — полунощница, крестный ход, пасхальная утреня, Божественная литургия — 23:30;
храм Параскевы Пятницы на Туговой горе — полунощница, крестный ход, пасхальная утреня, Божественная литургия в 23:30 (в ночь на воскресенье);
Петропавловский храм — полунощница, крестный ход, пасхальная утреня, Божественная литургия в 23:30 (в ночь на воскресенье);
храм Димитрия Солунского — полунощница, крестный ход, пасхальная утреня, Божественная литургия в 00:00;
Свято-Тихоновский храм — полунощница, крестный ход, пасхальная утреня, Божественная литургия в 23:30 (в ночь на воскресенье), 09:00;
Спасский храм (Иваньково) — полунощница, крестный ход, пасхальная утреня, Божественная литургия в 23:30 (в ночь на воскресенье);
Благовещенский храм (Норское) — полунощница, крестный ход, пасхальная утреня, Божественная литургия в 23:30 (в ночь на воскресенье);
Троицкий храм (Норское) — полунощница, крестный ход, пасхальная утреня, Божественная литургия — 23:30 (в ночь на воскресенье);
Успенский храм (Норское) — полунощница, крестный ход, пасхальная утреня, Божественная литургия — 23:00 (в ночь на воскресенье);
Троицкий храм (Смоленское) — полунощница, крестный ход, пасхальная утреня, Божественная литургия в 23:45 (в ночь на воскресенье);
Яковлевско-Благовещенский храм — полунощница, крестный ход, пасхальная утреня, Божественная литургия в 23:00 (в ночь на воскресенье); 09:40;
храм Ярослава Мудрого — полунощница, крестный ход, пасхальная утреня, Божественная литургия в 23:50 (в ночь на воскресенье);
храм Зосимы и Савватия — полунощница, крестный ход, пасхальная утреня, Божественная литургия в 23:00;
храм Спаса на Городу — полунощница, крестный ход, пасхальная утреня, Божественная литургия в 23:00 (в ночь на воскресенье);
храм Софии, Премудрости Божией — полунощница, крестный ход, пасхальная утреня, Божественная литургия в 23:30 (в ночь на воскресенье);
Крестовоздвиженский храм — полунощница, крестный ход, пасхальная утреня, Божественная литургия в 23:00 (в ночь на воскресенье);
Знаменский храм — полунощница, крестный ход, пасхальная утреня, Божественная литургия в 23:30;
храм Спиридона Тримифунтского (рядом с домом № 42 по улице Клубной) — полунощница, крестный ход, Пасхальная утреня, Божественная литургия в 22:00 (в ночь на воскресенье);
храм Матроны Московской (Творогово) — полунощница, крестный ход, пасхальная утреня, Божественная литургия в 00:00;
храм Владимирской иконы Божией Матери на Божедомке — полунощница, крестный ход, пасхальная утреня, Божественная литургия в 23:45 (в ночь на воскресенье);
Николо-Тропинский храм — полунощница, крестный ход, пасхальная утреня, Божественная литургия в 23:30 (в ночь на воскресенье);
Пантелеимоновский храм — полунощница, крестный ход, пасхальная утреня, Божественная литургия в 23:15 (в ночь на воскресенье);
Толгский женский монастырь — полунощница, крестный ход, пасхальная утреня, Божественная литургия в 23:00 (в ночь на воскресенье);
Казанский женский монастырь — полунощница, крестный ход, пасхальная утреня, Божественная литургия в 23:20 (в ночь на воскресенье), 10:00;
Спасо-Афанасиевский мужской монастырь — полунощница, крестный ход, пасхальная утреня, Божественная литургия в 23:00 (в ночь на воскресенье), 10:00.
Напомним, в Ярославля ввели дополнительный транспорт на Пасху и Радоницу. Ранее мы публиковали фоторепортаж с освящения куличей и пасхальных яиц.