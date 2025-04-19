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Религия В 37 храмах Ярославля пройдут богослужения на Пасху: расписание

В 37 храмах Ярославля пройдут богослужения на Пасху: расписание

Публикуем список по районам

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1 комментарий
Стало известно, в каких храмах Ярославля пройдут пасхальные богослужения | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСтало известно, в каких храмах Ярославля пройдут пасхальные богослужения | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Стало известно, в каких храмах Ярославля пройдут пасхальные богослужения

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В ночь на 20 апреля в храмах Ярославля начнутся пасхальные службы. Праздничные богослужения пройдут в 37 храмах. Расписание обнародовали в пресс-службе Ярославской епархии.

Расписание служб в храмах Ярославля на Пасху:

  • Успенский кафедральный собор — полунощница, крестный ход, пасхальная утреня, Божественная литургия в 23:30 (в ночь на воскресенье). Поздняя литургия будет совершена в 09:00;

  • Феодоровский собор — полунощница, крестный ход, пасхальная утреня, Божественная литургия в 23:30 (в ночь на воскресенье), 09:00;

  • Богоявленский храм — полунощница, крестный ход, пасхальная утреня, Божественная литургия — 00:00 (в ночь на воскресенье);

  • Крестобогородский храм — полунощница, крестный ход, пасхальная утреня, Божественная литургия в 23:45 (в ночь на воскресенье), 07:00 и 09:00;

  • Вознесенский храм (улица Свободы, 44) — полунощница, крестный ход, пасхальная утреня, Божественная литургия в 22:30 (в ночь на воскресенье);

  • Вознесенско-Благовещенский храм — полунощница, крестный ход, пасхальная утреня, Божественная литургия в 00:00;

  • Сретенский храм — полунощница, крестный ход, пасхальная утреня, Божественная литургия в 23:45 (в ночь на воскресенье);

  • Леонтьевский храм — полунощница, крестный ход, пасхальная утреня, Божественная литургия в 23:30;

  • Михайло-Архангельский храм (Первомайская, 67) — полунощница, крестный ход, Пасхальная утреня, Божественная литургия — 23:30;

  • храм Никиты Мученика — полунощница, крестный ход, пасхальная утреня, Божественная литургия в 23:30 (в ночь на воскресенье);

  • храм Николы на Меленках — полунощница, крестный ход, пасхальная утреня, Божественная литургия в 23:00;

  • храм Николы Мокрого — полунощница, крестный ход, Пасхальная утреня, Божественная литургия — 23:00 (в ночь на воскресенье);

  • храм Параскевы Пятницы (в Калашной слободе) — полунощница, крестный ход, пасхальная утреня, Божественная литургия — 23:30;

  • храм Параскевы Пятницы на Туговой горе — полунощница, крестный ход, пасхальная утреня, Божественная литургия в 23:30 (в ночь на воскресенье);

  • Петропавловский храм — полунощница, крестный ход, пасхальная утреня, Божественная литургия в 23:30 (в ночь на воскресенье);

  • храм Димитрия Солунского — полунощница, крестный ход, пасхальная утреня, Божественная литургия в 00:00;

  • Свято-Тихоновский храм — полунощница, крестный ход, пасхальная утреня, Божественная литургия в 23:30 (в ночь на воскресенье), 09:00;

  • Спасский храм (Иваньково) — полунощница, крестный ход, пасхальная утреня, Божественная литургия в 23:30 (в ночь на воскресенье);

  • Благовещенский храм (Норское) — полунощница, крестный ход, пасхальная утреня, Божественная литургия в 23:30 (в ночь на воскресенье);

  • Троицкий храм (Норское) — полунощница, крестный ход, пасхальная утреня, Божественная литургия — 23:30 (в ночь на воскресенье);

  • Успенский храм (Норское) — полунощница, крестный ход, пасхальная утреня, Божественная литургия — 23:00 (в ночь на воскресенье);

  • Троицкий храм (Смоленское) — полунощница, крестный ход, пасхальная утреня, Божественная литургия в 23:45 (в ночь на воскресенье);

  • Яковлевско-Благовещенский храм — полунощница, крестный ход, пасхальная утреня, Божественная литургия в 23:00 (в ночь на воскресенье); 09:40;

  • храм Ярослава Мудрого — полунощница, крестный ход, пасхальная утреня, Божественная литургия в 23:50 (в ночь на воскресенье);

  • храм Зосимы и Савватия — полунощница, крестный ход, пасхальная утреня, Божественная литургия в 23:00;

  • храм Спаса на Городу — полунощница, крестный ход, пасхальная утреня, Божественная литургия в 23:00 (в ночь на воскресенье);

  • храм Софии, Премудрости Божией — полунощница, крестный ход, пасхальная утреня, Божественная литургия в 23:30 (в ночь на воскресенье);

  • Крестовоздвиженский храм — полунощница, крестный ход, пасхальная утреня, Божественная литургия в 23:00 (в ночь на воскресенье);

  • Знаменский храм — полунощница, крестный ход, пасхальная утреня, Божественная литургия в 23:30;

  • храм Спиридона Тримифунтского (рядом с домом № 42 по улице Клубной) — полунощница, крестный ход, Пасхальная утреня, Божественная литургия в 22:00 (в ночь на воскресенье);

  • храм Матроны Московской (Творогово) — полунощница, крестный ход, пасхальная утреня, Божественная литургия в 00:00;

  • храм Владимирской иконы Божией Матери на Божедомке — полунощница, крестный ход, пасхальная утреня, Божественная литургия в 23:45 (в ночь на воскресенье);

  • Николо-Тропинский храм — полунощница, крестный ход, пасхальная утреня, Божественная литургия в 23:30 (в ночь на воскресенье);

  • Пантелеимоновский храм — полунощница, крестный ход, пасхальная утреня, Божественная литургия в 23:15 (в ночь на воскресенье);

  • Толгский женский монастырь — полунощница, крестный ход, пасхальная утреня, Божественная литургия в 23:00 (в ночь на воскресенье);

  • Казанский женский монастырь — полунощница, крестный ход, пасхальная утреня, Божественная литургия в 23:20 (в ночь на воскресенье), 10:00;

  • Спасо-Афанасиевский мужской монастырь — полунощница, крестный ход, пасхальная утреня, Божественная литургия в 23:00 (в ночь на воскресенье), 10:00.

Напомним, в Ярославля ввели дополнительный транспорт на Пасху и Радоницу. Ранее мы публиковали фоторепортаж с освящения куличей и пасхальных яиц.

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Пасха Богослужения Расписание Храм
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Комментарии
1
Гость
6 минут
Храмы даже на праздник не очень полны в основном женщины старшего возраста это наглядный показатель их деятельности и нашего отношения к ним
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