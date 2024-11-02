«Каялись потом в грехе убийства». История полковника, который получил звезду героя за службу в Афганистане и ушел в монастырь

Валерий Бурков после тяжелейших травм, полученных в Афганистане, продолжил военную службу Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU, монах Киприан / личный архив











Он сменил одну службу на другую. Бывший военнослужащий Валерий Бурков стал монахом Киприаном. Герой с необычной судьбой пришел на радиостанцию «Калина Красная», в «Дорогую передачу», и там подкараулил его корреспондент MSK1.RU. Публикуем непростое, но важное интервью о вере, совести и мире.

До пострига Валерий Бурков в чине офицера получил звание Героя Советского Союза. Кадровый военный во втором поколении, авианаводчик, он потерял в Афганистане обе ноги, пережил три клинические смерти, выжил и вернулся в армию. В 90-е сделал блестящую политическую карьеру, был советником президента России, депутатом Курганской областной думы, дважды принимал участие в выборах депутатов Госдумы. Вышел в отставку в звании полковника.

Валерий Бурков известен как общественный деятель, автор и исполнитель бардовских песен, посвященных событиям Афганской войны и воинам-интернационалистам. А в 2016 году принял постриг, и теперь он монах Киприан в Высоко-Петровском монастыре в Москве.

— Нечасто встретишь человека с такой необычной судьбой: военный, который стал монахом. Так что я хотела бы посвятить разговор этим двум темам и тому, как они сочетаются в системе ценностей православного человека. Когда вы принимали постриг, пришлось ли переосмыслить военный опыт, изменилось ли ваше отношение к военной службе как таковой?

— Да нет, офицер во мне живет, его никуда не денешь. И не только, кстати, офицер, я же был государственным деятелем, советником президента Российской Федерации. Был и бизнесменом, да, и этим довелось позаниматься.

Хотя главное событие в моей жизни — это война в Афганистане, потому что там у меня появился стержень. Этот стержень помог мне пройти и дальнейшие испытания: государственной должностью, известностью, депутатством, бизнесом, но, скажем, я не испортился, хуже не стал. Может быть, даже, наоборот, где-то покрепче стал, не купился на те блага, которые можно было заполучить. Как говорится, с чем пришел во власть, с тем и ушел.

— Среди христианских заповедей «не убий» — одна из главных. Каким образом верующий человек, будучи военным, понимает, морально ли насилие?

— Защита Отечества — это насилие разве? Вы знаете, все-таки убить — это одно, это преступление. И, в общем-то, даже на войне убийство является преступлением: мы отбираем друг у друга жизнь, которую не мы дали. Но наша Церковь всегда благословляла и благословляет воинов на защиту Отечества.

Да, мы каемся потом в грехе убийства, но на войне не это преступление. Преступление — убить безоружного, издеваться над пленным врагом. монах Киприан (Валерий Бурков) герой интервью

Господь заповедал: «Любите врагов ваших». Если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напои. И во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступаете с ними. Но зло само по себе никогда не может остановиться. Поэтому не просто так в народе поговорка, да? «Добро должно быть с кулаками».

На самом деле мы единственная страна у Бога, которая силой своего духа, силой оружия и всем другим потенциалом может остановить продвижение с Запада всех этих ценностей: ЛГБТ (деятельность запрещена на территории РФ) и другой мерзости. Только мы можем остановить. Поэтому мы не только вынуждены, мы обязаны это сделать.

— Если приказы командования идут вразрез с христианскими ценностями, верующий военнослужащий может ослушаться их?

— Тут трудно говорить, о чем идет речь. Христианские ценности… Вообще-то, наши христианские ценности — это заповеди любви. Да, в бою ты вынужден и обязан уничтожить противника, но этому никогда не надо радоваться.

Наоборот, я даже снайперам говорю: «Когда ты взял на мушку противника и нажимаешь на курок, скажи: „Господи, прости, что я вынужден это делать, и упокой душу убиенного раба твоего“. Тогда ты вернешься с войны более крепким духом, более здоровым, совесть тебя не будет мучить, и убитый человек не будет в снах приходить, кошмарить по ночам». Хотя это делает, конечно, не погибший, а бесы.

— А если всё же вернуться к вопросу о приказах. Может ли военный ослушаться, руководствуясь совестью?

— Военнослужащий должен выполнять приказы. Но если приказ противоречит закону, то его нельзя выполнять. Есть понятие «преступный приказ». Это приказ, который противоречит закону.

Если тебе командир приказывает убить пленных, ты не должен этого делать, потому что это преступный приказ. Даже по праву международному. монах Киприан (Валерий Бурков) герой интервью

— Исторически бывало так, что стороны вооруженных конфликтов исповедовали одну и ту же религию. За кем высшая правда в таком случае? Можно ли верующим воевать на стороне своего государства без вреда для совести?

— Конечно, можно, и более того, если ты призван в вооруженные силы, ты обязан воевать, как говорится, должным образом.

Ведь, смотрите, побеждает тот, на чьей стороне Бог. Ведь если мы исходим из того, что Бог есть, то без его решения, быть или не быть войне, никакая война не случится, равно как и не закончится. Бог попускает войну для определенных целей, причем для блага. А вот как понять, на чьей стороне Бог, — главный вопрос.

На чем воспитываются дети, да и весь народ на Украине, по отношению к нам? На ненависти. А Бог есть любовь. Тогда кто такой человек-ненавистник? Дьявол, всё очень просто. А я когда задаю нашим ребятам вопрос, тем, кто воюет: «У вас есть ненависть к бандеровцам, которые там, на той стороне?» Ни у кого нет, понимаете?

Монах Киприан в студии радиостанции «Калина Красная» Источник: пресс-служба радиостанции











— Как сложилась судьба ваших товарищей по Афганистану? Многих ли подкосила война, многие ли, как вы, обратились к вере?

— По крайней мере, из моих товарищей все считают, что Бог есть. Насколько они живут по вере — это другой вопрос.

Что касается духовного, нравственного здоровья тех, кто вернулся из Афганистана, — бывают те, кто хуже стал, повредился, дошел до шизофрении, но таких единицы.

Сейчас, кстати, когда мы опрос проводили среди раненных в СВО, есть ли у кого-то проблемы психологического характера, из них около десяти процентов говорят, что да, есть. А вот когда спрашиваешь, нужна ли помощь, будет ли человек к кому-то обращаться, отвечают: «Нет, сам справлюсь». Правильно говорят. Бог дал человеку силы преодолеть любые испытания.

— Правда ли, что в окопах атеистов нет? Даже те, кто не верил в Бога, на поле боя молятся?

— Нет, это неправда. В Афганистане я не помню даже, чтобы среди моих товарищей кто-то о Боге вспоминал. Да и сейчас, можно сказать, на СВО не все верят в Бога. Но кто-то во что-то верит.

Да у нас вообще все верят: кто в 13-е число, кто в черную кошку. Кто-то дьявола призывает, Перуну молится. Но это же не вера в Творца, в Создателя.

— Что пожелаете сегодня людям?