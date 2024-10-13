Покров Пресвятой Богородицы: как по одному дню определить, какой будет зима — народные приметы

Источник: Семен Громов / 72.RU

В середине октября, 14 числа, православные отмечают праздник Покрова Пресвятой Богородицы. В этот день люди шли на всенощные бдения, молились за своих любимых или ставили свечу, чтобы поскорее выйти замуж. При этом день связан со множеством примет о погоде, с помощью которых определяли, какой же будет зима.

В видео выше кратко рассказываем о главных поверьях.

Считалось, что какая погода будет на Покров, такими будут и три месяца зимы. По направлению ветра также предугадывали, что ждет в ближайшее время. Например, если дует с востока или запада — впереди суровая зима, с юга — теплая, а с севера — снежная. Обращали внимание и на птиц. Журавли улетели до 14 октября, значит, зимой будет холодно, после Покрова — тепло. Если снега в этот день нет, то до декабря он и не выпадет.