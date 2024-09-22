Осенний День Петра и Павла: что нужно сделать, чтобы привлечь удачу — приметы и традиции

На Петра и Павла Рябинников начинают заготавливать рябину на зиму Источник: Ирина Шарова / 72.RU











Петр и Павел Рябинники — одновременно православный и народный праздник, который приходится на 23 сентября. В христианской традиции в этот день чествуют память епископов Петра и Павла, а на Руси это был праздник «Рябинки». Таким образом и сформировалось нынешнее народное название. Разбираемся, что это за дата, какие приметы и традиции она скрывает.

Кто такие Петр и Павел Рябинники

Проповедники Петр и Павел, родившиеся в Никее, жили в IX веке нашей эры в период правления Льва Исаврянин. Они служили епископами и во время гонений против христианства стали на защиту икон. Были казнены по приказу императора, за что их чтут по сей день. Сведений о жизни святителей не сохранилось.

В народной традиции на Руси в этот день праздновали именины рябины. От сочетания с церковной датой появилось и современное народное название — Петр и Павел Рябинники.

В старину в эту дату приступали к заготовке рябины. Первые морозы приводили к тому, что ягоды теряли горечь и становились сладкими, приобретая свой неповторимый аромат. К слову, оттуда и происходит пословица: «С Петрова дня летнего ешь землянику, а с осеннего — рябину».

Из плодов готовили компоты, наливки, квас, морс. Ягоды сушили, чтобы потом заваривать и пить вместо чая. О пользе рябины знали уже тогда, отмечая прилив сил и исчезновение недомоганий после употребления настоев и отваров.

Народные приметы и традиции

Кроме обыкновенной бытовой пользы, которую давал витаминный комплекс в ягоде, рябине присваивали и мистические свойства. Считалось, что ветви и плоды этого растения могут отгонять злых духов. Поэтому их вешали под крышу и клали на подоконник.

Нередко рябину сажали на подворье, чтобы защитить свой дом от сглаза. Также считалось важной традицией положить корешок в обувку жениха — тогда никакой сглаз или порча не могли ему навредить благодаря оберегу.

Традиционно несколько гроздьев рябины оставляли на деревьях. Это помогало выживать многим видам птиц. По количеству плодов судили, какой же будет погода — если ясно, то осенью будет сыро, а зимой холодно.

Также погоду можно было определить по другой примете. Если к 23 сентября лягушки на болотах уже стихли, то зимой будет стужа и метели.

Что можно и нельзя в этот день

На «Рябинки» традиционно наводили порядок, чтобы была чистота. Также запрещено было зашторивать окна, ведь солнечные лучи обладают особой силой. Тем более нельзя забывать о том, что в эту дату нередко приходится день осеннего равноденствия, так что солнце следовало чтить.

Девушкам запрещалось ходить по улицам с распущенными волосами, чтобы не принести домой нечистую силу. Ругань и ссоры также были недопустимы. Других особых правил не существовало.

С точки зрения церкви, этот день мало чем отличается от других. С учетом чествования памяти Петра и Павла, конечно, стоит посетить церковь и, по возможности, отказаться от тяжелого труда. Молитвы можно прочитать и дома, но если есть возможность прийти на службу, то это не менее важно.