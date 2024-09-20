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Религия «Моим телом восхищается только муж, остальные облизываются»: 18-летняя девушка надела хиджаб и шокировала горожан

«Моим телом восхищается только муж, остальные облизываются»: 18-летняя девушка надела хиджаб и шокировала горожан

Муж Виктории атеист, но он рад, что супруга одевается благопристойно

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Виктория Голобородько из Красноярского края приняла ислам год назад. Девушка решила, что будет носить традиционную женскую одежду мусульман. Ежедневно, перед тем, как показаться незнакомым людям, она надевает разновидности хиджаба: джильбаб и издаль.

Многие горожане оказались шокированы внешним видом русской девушки. Ей даже посвятили пост в местном интернет-паблике, который вызвал нешуточную дискуссию:

— Я думаю, многие ревнивые мужчины надели бы своим девочкам такую одежду! — написала женщина под ником Катеринка Кайсарина.

— Что докопались до одежды? Мы — многонациональная страна. Пусть ходят как хотят, — считает комментатор под ником Оксана Обеднина.

Несмотря на то, что родители Виктории придерживаются православия, они поддержали решение дочери. Мама Виктории Татьяна Шакирова пересказала нашим коллегам из NGS24.RU свой разговор с ней:

— Она говорит: «Мама, я покрылась». Я говорю: «А зачем? Ты же девка молодая. Есть что показать». Она говорит: «Пусть [другие] показывают хоть что, а я нет. Я не хочу этого показывать. Моим телом должен восхищаться только мой муж, а остальные пусть облизываются». Вот так мы поговорили. Ну, я ее восприняла, вот честное слово, — говорит Татьяна.

В коротком видео Виктория рассказала, как нашла единомышленников в «ТикТоке», и почему супруг Артём одобрил ее решение.

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