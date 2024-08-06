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Религия Суровая или теплая: по приметам на день Бориса и Глеба определяем, какой будет зима

Суровая или теплая: по приметам на день Бориса и Глеба определяем, какой будет зима

Праздник отмечается 6 августа

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3 комментария
6 августа — день Бориса и Глеба

6 августа русская православная церковь чтит память князей Бориса и Глеба, погибших в междоусобной войне в 1015 году. Они были сыновьями великого киевского князя Владимира Святославовича. Братом Бориса и Глеба был князь Ярослав Мудрый, основавший Ярославль. Считается, что виновным в их гибели стал старший брат Святополк — именно он отдал приказ об убийстве князей, которых после смерти отца считал своими конкурентами на киевский престол. Бориса убили в шатре во время похода против печенегов. А Глеба пронзили мечом, когда он молился о покойном отце и брате. Говорили, что Ярослав пытался предупредить Глеба об опасности. Но спасти его не получилось.

Борис и Глеб стали первыми русскими святыми, их канонизировали в образе мучеников-страстотерпцев. Теперь князья считаются покровителями русской земли.

Что можно и нельзя делать

Считается, что христиане должны начать этот день на службе в церкви, чтобы почтить память святых и попросить у них помощи. Борису и Глебу молятся об избавлении от негативных мыслей и болезней, о разрешении конфликтов, о помощи в уборке урожая. На Руси со Дня Бориса и Глеба начинали сбор и заготовку грибов и лесных ягод — черемухи, ежевики, малины.

А вот заниматься тяжелой работой в праздник не рекомендовалось.

Некоторые верили, что если пересчитать в этот день все деньги до восхода солнца, то весь следующий год семья не будет знать нужды. А наличие невозвращенного кому-то долга могло, наоборот, привести к бедности.

В народе считали, что в ночь на 6 августа может присниться вещий сон. Если хочешь, чтобы он сбылся — не пересказывай никому содержание сновидения.

Приметы погоды

По приметам в день Бориса и Глеба определяли погоду на ближайшее время, а также на предстоящие осень и зиму. Например, считалось, что южный ветер мог принести ненастье. Увидеть плетущего паутину паука — к длительным ливням. Дождливый день предвещал теплую и снежную зиму. А если светит солнце, то зима, наоборот, будет суровой с небольшим количеством осадков.

Прогноз синоптиков

В Ярославской области синоптики прогнозируют на 6 августа переменную облачность, кратковременные дожди и грозы. Ветер ожидается северный и северо-западный. Температура воздуха днем: +20… +25 градусов.

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Комментарии
3
Гость
6 августа 2024, 06:25
правила на мерседесах пусть сами празднуют вместе с этой властью
Гость
6 августа 2024, 06:37
Каждый день празднуют и славят режим а мы живём всё хуже, невыносимее противно смотреть
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