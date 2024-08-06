Суровая или теплая: по приметам на день Бориса и Глеба определяем, какой будет зима

6 августа — день Бориса и Глеба Источник: Кирилл Поверинов











6 августа русская православная церковь чтит память князей Бориса и Глеба, погибших в междоусобной войне в 1015 году. Они были сыновьями великого киевского князя Владимира Святославовича. Братом Бориса и Глеба был князь Ярослав Мудрый, основавший Ярославль. Считается, что виновным в их гибели стал старший брат Святополк — именно он отдал приказ об убийстве князей, которых после смерти отца считал своими конкурентами на киевский престол. Бориса убили в шатре во время похода против печенегов. А Глеба пронзили мечом, когда он молился о покойном отце и брате. Говорили, что Ярослав пытался предупредить Глеба об опасности. Но спасти его не получилось.



Борис и Глеб стали первыми русскими святыми, их канонизировали в образе мучеников-страстотерпцев. Теперь князья считаются покровителями русской земли.



Что можно и нельзя делать

Считается, что христиане должны начать этот день на службе в церкви, чтобы почтить память святых и попросить у них помощи. Борису и Глебу молятся об избавлении от негативных мыслей и болезней, о разрешении конфликтов, о помощи в уборке урожая. На Руси со Дня Бориса и Глеба начинали сбор и заготовку грибов и лесных ягод — черемухи, ежевики, малины.



А вот заниматься тяжелой работой в праздник не рекомендовалось.



Некоторые верили, что если пересчитать в этот день все деньги до восхода солнца, то весь следующий год семья не будет знать нужды. А наличие невозвращенного кому-то долга могло, наоборот, привести к бедности.



В народе считали, что в ночь на 6 августа может присниться вещий сон. Если хочешь, чтобы он сбылся — не пересказывай никому содержание сновидения.



Приметы погоды

По приметам в день Бориса и Глеба определяли погоду на ближайшее время, а также на предстоящие осень и зиму. Например, считалось, что южный ветер мог принести ненастье. Увидеть плетущего паутину паука — к длительным ливням. Дождливый день предвещал теплую и снежную зиму. А если светит солнце, то зима, наоборот, будет суровой с небольшим количеством осадков.



Прогноз синоптиков