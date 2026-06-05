Супруги потратили 100 тысяч на семейного психотерапевта. Зачем и помогло ли это отношениям?

К психотерапии у нас всё еще не привыкли Источник: Дмитрий Гладышев / Городские медиа

Ходить к психотерапевту или психологу еще не очень распространенная практика. Одни боятся «мозгоправов», другие считают их шарлатанами, а третьи признаются: просто не хватает денег.

Еще реже на это соглашаются мужчины — часто куда более консервативные и не привыкшие говорить о своих проблемах россияне. 72.RU нашел супругов, которые решились обратиться за помощью к психотерапевту, да не к простому, а к семейному. Глава семьи согласился анонимно рассказать о своем опыте.

Анонимный автор

«Были предрассудки»

Мы с женой уже долгое время вместе — со школьных времен. Конечно, без ссор не обходилось, но, как это обычно бывает, после них мы мирились и жили дальше. Однако у нас оставались нерешенные проблемы, которые мы просто не могли разрулить сами.

Понимали, что не хватает то ли опыта, то ли ума, то ли просто понятных способов между собой договариваться. Не буду вдаваться в суть проблемы, так как это личная и болезненная для обоих тема, но к ней мы возвращались снова и снова во время ссор. Каждый раз после разборок или я, или супруга предлагали: «А давай пойдем с этой проблемой к психотерапевту?» Но так и не решались.

Не знаю, как у жены, но у меня было несколько причин. Первая — было стыдно. Стыдно идти к кому-то и рассказывать о своих проблемах настолько открыто. Вторая, конечно, заключалась в деньгах. На тот момент мы просто не могли позволить себе оплачивать занятия.

Стоит признаться самому себе, что были и предрассудки: мне просто не верилось, что какой-то там разговор с человеком вдруг почему-то поможет нам решить наш спор. Хотя я бы себя назвал прогрессивным человеком, поэтому и не ожидал от себя такого скепсиса.

Однако в один из очередных вечеров после ссоры жена снова предложила пойти к психотерапевту, и я наконец согласился.

Были слезы

Для наших встреч с психологом мы выбрали одну известную онлайн-платформу. Там выбрали примерную тему, которую хотели бы обсудить, а также специалиста. Это была женщина примерно 45–50 лет из Москвы. Говорить с мужчиной-психологом, наверное, не смог бы ни я, ни супруга. Почему-то это звучало очень неловко.

Сессия уже на тот момент (всё происходило несколько лет назад) стоила 4850 рублей за встречу. С учетом того, что сессии шли раз в две недели, а занимались мы около года, на всё ушло около 100 000 рублей. Но эти деньги, как мне кажется, более чем окупились.

Сессия длилась ровно час — специалист строго следила за этим. На самой первой встрече мы пытались сформулировать, что же всё-таки между нами происходит и откуда возник наш конфликт. Оказывается, это сложно! Настолько сложно, что к этому мы возвращались и на второй, и на третьей встрече.

На занятиях мы рассказывали о том, как живем, почему ссоримся и как миримся. Сначала это было сложно, но потом мы привыкли: запоминали, что произошло за две недели, чтобы обсудить это на сессии.

Это были очень эмоциональные встречи. Несколько раз случалось, что оба мы плакали. Вообще это очень странный опыт — плакать при чужом человеке по какой-то непонятной причине.

«Расскажите о ваших родителях»: этот и другие штампы, которые не подтвердились

Не обошлось и без сессии «Во всём виноваты родители». Но она не была такой, как обычно шутят в интернете или по ТВ. Психолог дала нам время, чтобы рассказать о нашей семье: братьях и сестрах, мамах и папах и так далее. Задавала дополнительные вопросы, если это было нужно, а потом поделилась своим мнением о том, как это на нас влияет.

Мы были вольны не соглашаться с ее интерпретациями, но в таком случае нужно было обязательно сказать, с чем ты не согласен.

Были и, скажем так, творческие сессии. Нужно было что-то нарисовать, например. Поначалу это кажется детским садом: ну какие рисунки, какие фломастеры?! Потом понимаешь, что это помогает начать говорить.

Еще одно важное правило — нужно было максимально стараться говорить не с психологом, а с партнером. Нас даже заставляли садиться лицом друг к другу, а не к экрану монитора.

Домашние задания

После каждого занятия психолог давала нам домашние задания. Например, вот одно из них. Нужно было открыть книжку, в которой описывается каждая эмоция, которая бывает у людей. Например, злость, тоска, радость и так далее. Описание эмоции нужно прочитать, а потом описать, как выглядит твой партнер, когда испытывает ее. А потом спросить, похоже это на правду или нет.

Были и другие упражнения. Некоторые из них казались нам абсурдными, и мы могли спокойно сказать об этом специалисту. А некоторые просто не получалось выполнять, и мы от них отказывались.

Интересно: очень скоро мы начали замечать, что говорим между собой как на сессии. Со стороны это наверняка выглядит как какая-то дурость. «Я чувствую злость, потому что не понял, что произошло, и т. д. и т. п.».

Но удивительным образом это начало помогать. Оказывается, когда ты делаешь это, то даешь собеседнику возможность сразу понять, что с тобой, а не додумывать за себя. Кажется, будто это очевидно. Но это если ты говоришь о том, что ел за завтраком. А вот попробуйте так же сказать о чем-то личном, даже интимном — поймете, что это сложно.

«Работающие инструменты»

Уже примерно два года мы не ходим к психологу. Я не скажу, что теперь всё идеально, такого просто не бывает. Всё равно есть и конфликты, да и к ТОЙ САМОЙ теме мы всё еще возвращаемся.

Но теперь у нас как будто бы появились работающие инструменты, чтобы быстрее вывести наши ссоры в более мирное и рациональное русло. Если упростить, то мы быстрее переходим от эмоций и обид к сути. И стараемся найти решение.

Кстати, все эти методы, которым мы научились на сессиях, мы применяем до сих пор. Мы не разошлись после терапии, наоборот, отношения стали намного крепче. И да, разрешение на то, чтобы рассказывать о нашем общем опыте, я у жены попросил.

Стал бы я советовать кому-то идти к психологу? На удивление, нет, не стал бы. Потому что тут принцип такой: чтобы психотерапия помогла, надо самому хотеть себе помочь. Психолог не волшебник. Он ничего не объясняет, не дает ответы на вопрос: «А почему мне грустно?» Он скорее подсказывает, как правильно копаться в себе и не навредить.

Мы часто рассказываем не только о личных, но и о финансовых отношениях в семье. Например, историей о своем семейном бюджете поделилась с редакцией семья, где супруги зарабатывают на двоих 320 000 рублей. Как она живет?